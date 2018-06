Nord-Korea forplikter seg til «full atomnedrusting»

Publisert: 12.06.18 08:34 Oppdatert: 12.06.18 09:20

SINGAPORE (VG) Nord-Koreas leder Kim Jong-un skal ha forpliktet seg til full atomnedrustning på Korea-halvøya.

Ifølge nyhetsbyrået AFP er det en av forpliktelsene i erklæringen som ble undertegnet av Kim Jong-un og USAs president Donald Trump like etter klokken 07.30 tirsdag morgen.

Nye relasjoner

Samtidig forpliktet USA seg til å gi Nord-Korea sikkerhetsgarantier.

Teksten nevner ikke USAs opprinnelige krav om «fullstendig, verifiserbar og irreversibel atomnedrustning», som innebærer ødeleggelse av alle atomvåpen og inspeksjoner, men gjengir en tidligere og vagere forpliktelse, skriver NTB.

I dokumentet heter det også at nye relasjoner mellom USA og DPRK (Nord-Korea) skal etableres.

USAs utenriksminister Mike Pompeo og en høytstående tjenestemann fra Nord-Korea skal holde oppfølgende samtaler, så snart som mulig, står det i erklæringen.

Fire punkter

Det hvite hus har ennå ikke offentliggjort erklæringen offisielt, men et bilde fra møtet viser at den inneholder fire hovedpunkter:

1. USA og Nord-Korea forplikter seg til å etablere nye relasjoner mellom landene, i samsvar med de to landenes befolknings ønsker om fred og velstand.

2. USA og Nord-Korea vil gjennom felles innsats bygge et varig og stabilt fredsregime på den koranske halvøy.

3. I en bekreftelse av Panmunjom-erklæringen fra 27. april 2018 vil Nord-Korea forplikte seg til å jobbe mot fullstendig nedrustning av atomvåpen på den koreanske halvøy.

4. USA og Nord-Korea forplikter seg til å lete etter levninger fra krigsfanger og drepte etter Koreakrigen, inkludert hjemsendelse av de som allerede er identifisert.

Tidsrammen for erklæringen er ikke kjent, men på spørsmål om det svarte Trump:

– Vi starter den prosessen veldig raskt, veldig, veldig raskt. Absolutt, skriver CNN .

Trump: Skal møtes flere ganger

Kim Jong-un slår fast at dokumentet er historisk.

– I dag har vi hatt et historisk møte og besluttet å legge fortiden bak oss, sa Kim. Han lovet at verden vil se en «stor forandring», skriver NTB.

Hans amerikanske motpart, Donald Trump, skrøt også av avtalen.

– Begge sider kommer til å bli imponert over resultatet, sa han under seremonien der dokumentet ble underskrevet.

Før de to gikk hvert til sitt, understreket Trump at de hadde utviklet et spesielt bånd og at de kommer til å møtes mange ganger.

Fem timer langt møte

Kim Jong-un og Donald Trump møttes for første gang like etter klokken 03 norsk tid natt til tirsdag. Toppmøtet besto av en privat samtale mellom statslederne og en lunsj med flere diplomater og rådgivere til stedet. Etter nærmere fem timer ble møtet avsluttet etter at dokumentet var undertegnet.

Skryt fra Kina

Kinas utenriksminister Wang Yi skryter av det historiske møtet mellom Trump og Kim, melder NTB.

– Bare det at de to lederne kan sitte sammen og ha likeverdige samtaler er viktig og betydningsfullt, sier utenriksministeren.

Og fortsetter:

– Det avgjørende atomspørsmålet på halvøya er et sikkerhetsspørsmål. Den viktigste og vanskeligste delen av dette sikkerhetsspørsmålet er at USA og Nord-Korea setter seg ned og finner en løsning gjennom gjensidige samtaler.

Toneskifte i vår

Siden våren 2017, omtrent samtidig som Trump ble tatt i ed som president, har Nord-Korea trappet opp atomtestene sine. 28. juli kunngjorde de at de kunne nå hele det amerikanske fastlandet med rakettene sine.

Deretter fulgte en periode med trusler om ild og vrede fra begge sider, før retorikken fikk en vennligere tone i perioden rundt vinter-OL i Sør-Korea i februar 2018.

Saken oppdateres!