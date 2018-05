MISTET SYNET: Faren Osama (47) står fortvilet ved sykesengen til sønnen Saleh Ashour (17). Han har mistet ett øye, og uten hjelp vil han miste synet på det andre øyet også. Salah vet ikke at han har blitt blind og ber faren om å ta bort bindet han føler han har over øynene. Faren må ha en støttende hånd idet han går ut av rommet. Foto: Helge Mikalsen, VG

Saleh (17): – Pappa, ta bort bindet for øynene mine

Publisert: 18.05.18 12:26

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-05-18T10:26:27Z

GAZA BY (VG) Osama Ashour fikk melding om at sønnen Saleh (17) var død, og brøt sammen. Men da ingen kunne fortelle hvor sønnen befant seg, begynte letingen på Gazas likhus.

– Vi gikk og sjekket alle døde ungdommer som var brakt inn fra demonstrasjonen hvor Saleh var skutt og drept. Men vi fant ham ikke, sier den gråtkvalte faren.

Noen timer etter kom gledesmeldingen til familien. 17-åringen levde. Han var alvorlig skadet, men i live. Det var med lettelse familien kom til Shifa sykehuset i Gaza by og fikk se gutten. Saleh lå helt stille i en seng, uten å røre seg. Synet av øynene som var svulmet opp og det røde kjøttet rundt det venstre øyet, skremte dem.

– Vi fikk vite at Saleh er blind på det ene øyet, og det andre er så ødelagt at han trenger umiddelbart og riktig behandling av øyespesialister. Det har de ikke her på Shifa sykehuset, sier onkelen.

Faren Osama klarer ikke å snakke. Hver gang han ser på den hardt skadede sønnen, bryter han ut i krampegråt.

Onkelen forklarer at Saleh har vært våken og at han i et av de bevisste øyeblikkene har ropt til faren: – Pappa, vær så snill å ta bort bindet jeg har for øynene.

– Han er intetanende om at han trolig aldri vil komme til å se igjen.

Fikk tåregassgranat i ansiktet

Saleh Ashour deltok i demonstrasjonene mot den israelske staten, og for palestinernes kamp for å komme “hjem”. Denne demonstrasjonen var ikke ved grensegjerdet i nord, men i en by midt på Gazastripen. Mandag var stemningen ekstra opphetet fordi USA åpnet sin ambassade i den hellige by, Jerusalem. Saleh var med en gruppe ungdommer som tente på bildekk og kastet stein.

Ifølge onkelen fikk 17-åringen en tåregassgranat i ansiktet. Deretter smalt det igjen, og han ble truffet av en gummikledd stålkule som gikk inn i det det høyre øyet. Det er det vi har fått vite om det som skjedde da Saleh ble skutt.

Ute i korridoren sitter faren fremdeles oppløst i tårer. Han går inn og ut. Ser på sønnen, begynner å gråte og går ut for å ta seg inn igjen.

Nå vil han snakke igjen.

– Kan dere hjelpe oss? Det finnes medisinske eksperter i utlandet som kan operere Saleh og kanskje gi ham synet igjen på det ene øyet. En av legene her sa at det er en femti-femti prosent sjanse for at det kan skje. Men da må han raskt få den riktige behandlingen, sier Osama Ashhour.

Den palestinske storfamilien står rundt ham og nikker, og er veldig bekymret. I nærområdet finnes sykehus i Egypt, Israel og i Ramallah på Vestbredden som kunne ha hjulpet 17 år gamle Saleh Ashour. Problemet er at grensen mot Egypt er stengt, det sammen er den mot Israel og dermed også Vestbredden. Ingen kommer inn eller ut av Gaza før mandag over helgen.

Egypt tok til å begynne med imot skadede demonstranter fra Gaza, men nå er det stopp. Hamas holder to millioner mennesker i et jerngrep og styrer alles skjebne, og prioriteres derfor skadede Hamas-medlemmer for behandling utenlands.

Da egyptiske myndigheter fikk nyss i dette, stengte de grensen mot Gaza. Nå slipper ingen gjennom.



1 av 2 MÅ AMPUTERE: Mohahiv Abu Shoaib(30) har fått vite at høyrebeinet ikke står til å redde, lørdag blir det amputert. - Skuddet fra en israelsk soldat knuste alt inne i beinet. Det hang og slang bare etter skinnet, forteller den unge palestineren som hadde som jobb å bygge kjøkken i marmor. Helge Mikalsen

Ingen VG snakker med tør å bli sitert på dette. Frykten er stor i Gaza.

– Hva skal vi gjøre? spør Osama Ashour.

Skutt i hodet

Da vi ankom Shifa, det største sykehuset i Gaza, som alltid er i fokus når det pågår en asymmetrisk krig mellom ytterliggående palestinske militsgrupperinger og den det israelske hæren IDF, treffer vi Mohammed Morsi (44). Sønnen hans, Abdullah, ligger hardt skadd på intensiven. 14-åringen ble skutt i hodet under mandagens store demonstrasjon på nordgrensen til Israel.

– Hele tiden mens demonstrasjonene har pågått, har Abdullah ønsker å dra opp til grensen sammen med kamerater for å se på det som foregår. Og hele tiden har jeg nektet ham det. Ja, jeg gikk så langt at jeg ga ham juling to ganger for å få ham fra det. Men mandag lurte han seg unna og dro dit likevel. Du vet hvordan gutter i den alderen er, sier Mohammed.



1 av 2 VÅKNET TIL LIVE: 14 år gamle Abdulla Morsi ble truffet i hodet av en kule som eksploderte. I går våknet han mirakuløst til live forteller faren Mohammed (44). - Han har ennå en splint i hodet. Jeg er glad, men jeg er også bekymret for hva som kan skje, sier Mohammed. Helge Mikalsen

Mens faren prater med VG, kommer naboer og slektninger for å trøste Morsi. Han virker fattet, men det er åpenbart at han sliter når han forteller om det som har skjedd.

– Abdullah hadde så vidt kommet opp til grenseområdet, ca. 400 meter fra grensegjerdet, har folk fortalt meg. Umiddelbart ble han truffet i hodet, kulen eksploderte sier legene her. Nå ber vi til Allah om at gutten min overlever, sier Mohammed Morsi.

Og mens VG fremdeles er på Shifa sykehuset, skjer det som noen vil kalle et mirakel. I hvert fall ble Mohammed Morsi bønnhørt. 14 år gamle Abdullah Morsi er bevisst, snakker og blir trillet ut fra intensiven og lagt i en seng blant andre skadde, som også har overlevd Israels brutale respons på de palestinske demonstrasjonene.

Faren er rørt, men tør ikke slippe til gleden som de andre familiemedlemmer gjør.

– Abdullah har fremdeles en splint igjen inne i hodet, og selv om legene sier han blir bra, så vet jeg om folk med slike skader som plutselig er blitt dårligere og dør, sier 44-åringen.

Denne artikkelen handler om Israel

Gaza