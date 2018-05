JUBEL: Gledesutbrudd i det de innledende tellingene i Dublin viser at irene har stemt et rungende ja til å skrote landets strenge abortlover. Foto: CLODAGH KILCOYNE / X03756

Irlands abortavstemning: Nei-siden erkjenner nederlag - ja-siden jubler

Publisert: 26.05.18 11:35 Oppdatert: 26.05.18 12:50

UTENRIKS 2018-05-26T09:35:03Z

Ja-siden i folkeavstemmingen om Irlands abortlover jubler etter at de første tallene begynner å komme inn. Nei-siden har erkjent nederlag i abortkampen.

Nei-siden i kampen om Irlands strenge abortlover erkjenner i formiddag nederlag. Det er talsmann i Save the 8th, John McGuirk, som sier dette, ifølge Sky News.

McGuirk kaller resultatet en «tragedie av historiske proporsjoner», og sa til irsk TV lørdag at mange irer nå ikke vil kjenne igjen landet sitt.

– Det er ingen mulighet for at lovendringen ikke går igjennom, sier John McGuirk, talsperson for en av Irlands største grupper mot abort, Save The 8th. Navnet på gruppen refererer til et grunnlovstillegg fra 1983 som forbyr abort i Irland.

Viser klart flertall

Valgresultatet i folkeavstemningen kommer i ettermiddag, men tellingen er i gang og de første resultatene viser klart flertall for forslaget om trekke tilbake det 8. grunnlovstillegget, som forbyr abort i de fleste tilfeller.

De første tellingene bekrefter gårsdagens valgdagsmålingen, skriver Irish Times .

Ifølge målingen er 68 prosent for å fjerne abortforbudet. Ja-siden med statsminister Leo Varadkar i spissen vil gå inn for en ny lov om fri abort fram til tolvte uke av svangerskapet, slik det er i Norge.

Grunnlovstillegg som sidestiller gravide og fostres rett til liv skal fjernes. Dette tillegget gjør det i praksis ulovlig å ta abort i nesten alle tilfeller. Selv ikke der man er svært ung eller har blitt utsatt for overgrep får man innvilget abort.

Strengt

Loven som likestiller kvinner og fostres liv ble innført i 1983. Den forbyr abort med mindre det er en «reell og substansiell» risiko for at kvinnens liv er i fare.

I 2013 ble det vedtatt en ny lov som tillot abort kun dersom kvinnens liv var i fare. I tillegg stadfestet den retten til abort om det var risiko for at kvinnen ville ta sitt eget liv, noe det tidligere var uklart om kunne brukes som en gyldig abortgrunn.

Europas strengeste abortlov Etter Irland har Nord-Irland, Polen og Malta EUs strengeste lover for abort. I de fleste EU-land kan en kvinne velge å ta abort helt i starten av svangerskapet, i gjennomsnitt gjelder dette frem til tolvte uke. I flere europeiske land finnes det unntak som kan forlenge denne fristen, for eksempel dersom det er fare for den psykiske eller fysiske helsen til mor eller barn, eller ved tilfeller av incest eller voldtekt. I Irland er abort forbudt i alle tilfeller, med mindre det er fare for kvinnens liv. I nabolandet Storbritannia er abort tillatt opp til 24. svangerskapsuke. (Kilde: Euronews/ Centre for reproductive rights)

Irland er versting

Irland er blant verstingene på abortlovgiving, mener menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty, som i en fersk rapport har gjennomgått lover og straffer mot abort over hele kloden.

Irland havner på organisasjonens svarteliste sammen med flere afrikanske og latinamerikanske land, som Guinea-Bissau og Kongo.

I henhold til irsk lov er abort forbudt, og både kvinnen og den som utfører inngrepet, risikerer opptil 14 års fengsel dersom loven brytes.

Det er imidlertid tillatt å reise utenlands for å gjennomføre et inngrep, noe som i praksis leder til at 10 kvinner hver eneste dag drar ut av Irland, fordi de av ulike grunner ikke vil fullføre svangerskapet.