Maduro gjenvalgt som president i Venezuela

Publisert: 21.05.18 04:50

UTENRIKS 2018-05-21T02:50:37Z

Resultatet ble som ventet: Venezuelas president Nicolás Maduro er gjenvalgt til en ny periode.

Samtidig nekter Maduros hovedutfordrer Henri Falcón å anerkjenne valget som han mener er fullt av uregelmessigheter.

En kilde i valgkommisjonen sier til Reuters at oppmøtet var på 32,3 prosent. Ved forrige presidentvalg i 2015 var oppmøtet 80 prosent.

I Twitter-meldingen skriver hovedutfordrerne til Maduro, en tidligere alliert av Hugo Chávez, at «Vi er tvunget til å anmelde regelbrudd. Denne prosessen har ikke vært riktig og vi anerkjenner den ikke og vi krever at det holdes nyvalg»

Valget har blitt fordømt

Venezuela gikk til presidentvalg på søndag samtidig som befolkningen rammes av verdens høyeste hyperinflasjon, sult og alvorlig medisinmangel. Valget har blitt fordømt og betegnet som illegitimt av nær en samlet latinamerikansk region, USA, EU og FN. Resultatet ble som ventet: sosialistpresident Nicolás Maduro ble gjenvalgt.

De mangelfulle rammene for valget var mange: De mest populære opposisjonspartiene var hindret fra å stille, de mest populære opposisjonspolitikerne i fengsel eller husarrest, internasjonale observatører var ikke tilstede og selskapet som designet valgsystemet i landet trakk seg ut i forkant fordi de ikke kunne gå god for prosessen lenger.

Store deler av opposisjonen har boikottet valget. Hovedutfordrerne til Maduro var Henri Falcón, en tidligere alliert av Hugo Chávez, som i forkant av valget slet med å få befolkningen til å stemme på ham, og Javier Bertucci, en evangelisk prest.

Både Falcón og Bertucci har mottatt omfattende kritikk av opposisjonskoalisjonen for å delta i valget. Opposisjonen mener at kandidatene har legitimert valgprosessen til Maduro. Selv har de understreket muligheten av å beseire den sittende presidenten, ettersom sistnevnte kun har litt over 20 prosent oppslutning i befolkningen.

Etter å ha avgitt stemmene sine søndag, var begge imidlertid ute og hevdet valgfusk. Flere såkalte «røde stasjoner» ble plassert i umiddelbar nærhet av stemmelokalene. Ved disse stasjonene sjekket myndighetene stemmegivernes såkalte elektroniske «fedrelandskort», og hvilke stønader stemmegiverne mottar av myndighetene.

Kritikere av Maduros sosialistregime mener disse er utplassert for å presse statsansatte og andre som mottar offentlige stønader til å stemme på den sittende regjeringen.

Under presidentkampanjen sin lovet Maduro at velgere som viste sine «fedrelandskort» ved stemmelokalene ville få en «svært bra pris», ifølge Reuters .

– Å kjøpe stemmer, og å leke med folks verdighet, kan ikke fortsette. Jeg har fått hundrevis av klager som går ut på at ansatte i sosialistpartiet skanner velgernes identitetspapirer nær valglokalene, og at de har lovet dem premier hvis de stemmer på Maduro, sa Falcón mens han avga stemme i den nordvestlige byen Barquisimeto.

Én venezuelansk journalist har snakket med velgere som har mottatt mindre penger enn de ble lovet for å stemme i valget. Dayimar Ayala Altuve hevder at velgere ble lovet 10 millioner bólivares (rundt 110 kroner på svartebørsen), men har endt med å få 1,5 millioner bólivares (rundt 16 kroner på svartebørsen).

Regjeringspolitikeren Jorge Rodríguez hevdet at så mange som 2,5 millioner venezuelanere hadde stemt allerede ved 10-tiden søndag, lokal tid. Opposisjonen avfeide disse tallene som «ren løgn», og hevdet at rundt 12 prosent hadde avgitt stemme i løpet av formiddagstimene. Gjennomsnittet i de siste regionalvalgene og lokalvalgene ligger på rundt 24 prosent.

Mange hadde fulgt opposisjonens oppfordring om å boikotte valget, ifølge flere medier. Bilder på sosiale medier viste tomme gater og manglende køer ved stemmelokaler i flere byer i landet. Andre bilder viste kolonner av busser som skal ha transportert statsansatte til stemmelokalene. Selv i nabolag som 23 de Enero i hovedstaden Caracas, som har vært en bastion for Chávez-støtte, var det ingen køer ved valgsentrene, ifølge Bloomberg .

– Alt av politikk i dette landet er en felle. Mennesker skal kunne velge sine folkevalgte fritt, og det er ikke tilfelle i Venezuela. Det har vært helt dødt i gatene i dag, og det er nesten ikke køer ved stemmelokalene, sier Jennifer Suárez (31) fra Maracaibo til VG.

