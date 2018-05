Trump avlyser toppmøte med Nord-Korea

Publisert: 24.05.18 15:49 Oppdatert: 24.05.18 16:56

DET HVITE HUS (VG) Donald Trump avlyser det planlagte møtet med Kim Jong-un i juni. Samtidig advarer han om at han har «massive og kraftige» kjernefysiske våpen.

USAs president Donald Trump har skrevet et brev til Nord-Koreas leder Kim Jong-un der han avlyser toppmøtet som skulle bli avholdt i Singapore i juni.

VG er denne uken tilstede i Det hvite hus sammen med den amerikanske pressen som følger presidenten daglig.

I det nyheten om at Trump har avlyst møtet med Kim la samtlige av TV-reporterne fra storkanaler som Fox News, CNN og MSNBC på sprang for å nå raskt frem til sine små telt like utenfor Vestfløyen, der de går live på TV fra.

Selv om det har ligget i luften at en avlysning kunne skje var det få av dem som forventet dette akkurat nå.

– Våre atomvåpen er massive og kraftige

Brevet fra Trump til Kim kommer en dag etter at Nord-Korea kalte USAs visepresident Mike Pence «ignorant og dum».

– Jeg så veldig frem til å møte deg. Dessverre, basert på det enorme sinnet og den åpenlyse fiendtligheten du viste i din nylige uttalelse, føler jeg at det er upassende å gjennomføre dette lenge planlagte møtet på nåværende tidspunkt, skriver Trump i brevet.

Den amerikanske presidenten nevner også at han har kraftigere atomvåpen enn Kim.

– Du snakker om dine kjernefysiske våpen, men våre er så massive og kraftige at jeg ber til Gud om at de aldri trenger å bli brukt.

Trump stenger imidlertid ikke døren helt, og sier at han ser frem til å møte den nordkoreanske lederen en gang i fremtiden.

– I mellomtiden vil jeg takke deg for at du slapp fri gislene som nå er kommet hjem til familiene sine. Det var en vakker gest og vi setter veldig pris på det.

FNs generalsekretær, António Guterres, sier han er dypt bekymret over at møtet ble avlyst.

Nord-Korea truet selv senest i natt med å avlyse det planlagte toppmøtet . De har også avlyst et planlagt møte mellom Kim Jong-un og den sørkoreanske presidenten Moon Jae-in .

Her kan du lese hele brevet: