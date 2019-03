Halvt babylik funnet i hagen

Svigerfar skulle hente litt mer jord til hagen. Sjokket var stort da han med spaden avdekket liket av en baby.

Det nygifte ekteparet Charlotte og Bo Just og deres to små barn i et nyanlagt boområde i Storvorde sydøst for Aalborg i Danmark sover ikke godt. Funnet av det halve barneliket har knust forstadsidyllen.

- Jeg har sett den lille kroppen med de små tærne for meg hele natten. Det er som om verden er gått i stå. Jeg greier knapt nok å snakke om det, sier Charlotte Just til Ekstra Bladet.

- Vi ønsker ikke medieoppmerksomhet. Nå håper vi bare at politiet ikke finner den andre halvdelen av liket på vår eiendom, sier den 29-årige kvinnen.

Jorden var tre døgn tidligere hentet i et nærliggende grustak og levert av lastebilsjåfør Ole Fogh Larsen, som ikke så noe til barnekroppen. Etter det makabre funnet i Storvorde ble han ringt opp av politiet.

Dypt rystet

Lastebilsjåføren grøsser ved tanken på at han har kjørt med et barnelik i lasten.

- Huff. Det hadde jeg aldri forestilt meg. Jeg ble først klar over det da politiet ringte meg, sier en rystet Ole Fogh Larsen.

Jorden ble hentet på sønnens grustak og har ligget der i over et år. Babyliket er trolig gravd ned der for rundt en uke siden. Liket av spedbarnet dukket opp da Charlottes far ville hente et nytt jordlass med trillebår.

- Vi er dypt rystet. Først trodde vi det var en dukke. Men ved nærmere ettersyn fant vi at det var underkroppen til et spedbarn, forteller 36-årige Bo Just til Ekstra Bladet. Han er sjeleglad for at ingen av barna fikk se det makabre funnet.

Sjekker fødeavdelinger

Teknikere fra Nordjyllands Politi bekrefter at Charlottes far har funnet den nederste halvdel av en pike.

Politiet har foreløpig ikke brakt på det rene hvem som er babyens mor eller om det dreier seg om en drapssak eller en dødfødsel, men undersøker nå alle fødeavdelinger i området rutinemessig, melder Ekstra Bladet.

