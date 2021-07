Foto: «Ambulansen»

Se dokumentarene: «Ambulansen» og «Children»

I løpet av 11 intense dager i mai 2021 tok konflikten mellom Israel og militante grupper i Gaza igjen fyr for alvor. Siden våpenhvilen 21. mai gikk det kun noen få uker før det igjen ble meldt om en oppblussing av konflikten.

Av Hans Andreas Fay

Publisert: Nå nettopp

I lys av en fortsatt uoversiktlig situasjon hvor Israel er i konflikt med palestinsk befolkning på to sider av landet, på Gaza-stipen og på Vestbredden, har vi i VG skaffet rettigheter til to dokumentarfilmer som gir kontekst til begge fronter. Begge disse filmene kan du se helt gratis, uten reklame. Du trenger heller ikke et VG+-abonnement slik du gjør for å se resten av vårt rikholdige dokumentarfilmbibliotek.

Se filmene i videovinduene under, eller ved å trykke her.

«Ambulansen»

Gaza-krigen i 2014. Mohamed Jabaly, en ung filmskaper fra Gaza by, følger en ambulansesjåfør og hans team tett gjennom ubeskrivelige dager. Under den 51 dager lange krigen blir over 2 000 palestinere drept og rundt 10 000 blir skadet. FN anslår at rundt 65 prosent er sivile.

PÅ JOBB: Mohamed Jabaly (t.v.) og ambulansepersonalet. Foto: «Ambulansen»

Det er nemlig umulig å komme seg unna. Gaza-stripen er lukket, nesten hermetisk forseglet og har et areal på 365 kvadratkilometer. Til sammenligning utgjør Oslo 427 kvadratkilometer. Den militante og politiske grupperingen Hamas og deres støttespillere skyter raketter inn på israelsk område. Særlig på grunn av Israels avanserte rakettskjold kommer de fleste av angrepene aldri frem. Totalt 67 soldater og 6 sivile på israelsk side blir drept i løpet av sommeren.

Den intense og brutale dokumentaren «Ambulansen» er et viktig og modig vitnesbyrd fra en filmskaper som ofret alt for å dokumentere hva som skjedde under den blodige krigen. «Ambulansen» er sjokkerende, men gir et kjærkomment personlig innblikk i en konflikt som ofte blir fremstilt med en politisk kontekst og de store linjene. Dokumentaren har blitt vist, og vunnet priser, på mange titalls festivaler verden over, og har tidligere blitt vist på NRK.

NB! Sterke bilder - aldersgrense 15 år.

«Children»

Israels bosettingspolitikk gjør at det okkuperte palestinske selvstyrte området på Vestbredden, inneklemt mellom Israel og Jordan, stadig blir mindre og mindre. Israels bosetninger vokser i antall, og gjør at flere og flere palestinere blir kastet ut fra hjemmene sine. Den israelske filmskaperen Ada Ushpiz lar oss i filmen «Children» bli kjent med den tredje generasjonen som vokser opp under israelsk okkupasjon. Flere av dem bærer et stort hat mot okkupasjonsmakten, og svært mange av dem er unge og kamplystne. I de 5-6 siste årene har Israel omtalt ungdom som har plukket opp våpen for å gjøre motstand, ofte steiner eller kniver, som «knivintifadaen».

12 år gamle Dima blir arrestert for å planlegge å angripe israelere. Ifølge israelsk lov er det forbudt å fengsle mennesker yngre enn 14. Men for palestinere på Vestbredden gjelder ikke israelsk lovgiving - for dem gjelder en såkalt militær lovgiving. Når Dima endelig slipper ut blir det et mediesirkus uten like.

DIMA: 12 år og på vei hjem fra fengsel. Foto: «Children»

I tillegg til Dimas surrealistiske historie blir vi i den sterke dokumentarfilmen «Children» kjent med fire andre barn og unge i alderen 7-17 år. Gjennom dem lærer vi hvordan det er å vokse opp på Vestbredden i dag, med inngripende restriksjoner og en stor frykt for at morgendagen kan bringe et skremmende besøk med israelske soldater eller bosettere som med Israels støtte kaster deg på gata.

Hvert av barna finner sin egen måte på å takle situasjonen på. «Children» er en helt fersk dokumentarfilm som har norsk premiere på VGTV. Filmen vant prisen for beste dokumentarfilm på Jerusalem Film Festival i desember 2020.

Aldersgrense 12 år.

VG har kun rettigheter til å vise filmene i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet.