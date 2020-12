Foto: Mike Blake / Reuters

Kina forbyr Tripadvisor og 104 andre apper

Kina har fjernet 105 apper, inkludert Tripadvisor, fra app-butikker i landet.

Dette skal være et grep for å fjerne innhold som har med pornografi, prostitusjon, gambling og vold å gjøre, skriver BBC.

De fleste appene er kinesiske, men også Tripadvisor står på listen.

Ifølge Cyberspace-administrasjonen i landet skal alle appene ha brutt mot en av Kinas tre cyberspace-lover. Men myndighetene skal ikke ha gitt ytterligere opplysninger.

Det er uklart hvorfor Kina forbyr Tripadvisor, og BBC skriver at de har kontaktet selskapet for en kommentar uten hell.

Kinas forbud kommer samtidig som nok en amerikansk rettsinstans har kommet til at USAs president Donald Trump ikke kan stenge den kinesiske TikTok appen slik han har truet med å gjøre.

Den amerikanske distriktsdommeren Carl Nichols i District of Columbia mener Trump gikk lenger enn sine fullmakter da han forsøkte å forby TikTok. Han er den andre dommeren som mener dette.

Da Trump i sommer annonserte at han ville forby TikTok svarte Kina, ifølge den britiske kringkasteren, med at de ville gjøre «nødvendige tiltak» for å ivareta interessene til kinesiske selskap.

Internett er strengt regulert i landet og Google, Facebook og Twitter er alle blokkert.

