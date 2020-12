ANKOMST: Migranter i åpne fiskebåter blir tatt andre migranter i havnen i Arguineguín 17. november. Foto: Miguel Barreto / EFE

Rekordmange migranter til Kanariøyene: − Vi er ekstremt bekymret

Over dobbelt så mange har i år omkommet i forsøket på å komme fra Afrika til de spanske ferieøyene, enn i fjor. – Situasjonen er alvorlig, sier Norges Røde Kors.

Over 19.500 migranter har ankommet øygruppen utenfor nordvestkysten av Afrika så langt i år.

I november kom det over 8000 migranter til Kanariøyene, som nå sliter med å ta hånd om alle. Aldri før har det kommet så mange på én måned.

– Vi er ekstremt bekymret, skriver Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) i en pressemelding.

Til sammenligning har fastlandet i Spania tatt imot like under 18.000. Hellas har tatt imot rett over 15.000 migranter.

Ikke engang under den såkalte cayuco-krisen mellom 2006 og 2008 kom det like mange båtmigranter på én enkelt måned, skriver den lokale avisen Canarias7. Krisen fikk navnet etter de vestafrikanske fiskebåtene i tre som migrantene brukte til reisen.

I HAVN: Migranter blir fulgt av lokalt politi etter at de ankom Kanariøyene i en trebåt 23. november. Foto: Javier Bauluz / AP

Nesten 600 har dødd

Ifølge FN-byrået Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) har minst 563 mennesker mistet livet under forsøket på å nå øyene, skriver The Guardian. I én av båtulykkene døde 60 av de 130 passasjerene da motoren eksploderte.

Årets dødstall er over dobbelt høyt som i 2019, melder IOM. Da døde 210 migranter.

Til sammenligning anslår FN at rundt 900 mennesker er døde eller savnet etter å ha forsøkt å ta seg over Middelhavet og inn i Europa.

Etter en farefull og lang reise over åpent hav, kommer mange av dem til havnen i byen Arguineguín – kjent for nordmenn som en rolig feriedestinasjon. Byen med 2300 innbyggere huser nå 2600 migranter.

Det er herfra de mange redningsoperasjonene har blitt koordinert, sier Moa Nyamwathi Lønning i Røde Kors til VG. Hun er senioranalytiker ved organisasjonens avdeling for humanitære behov og analyse.

Usynlig krise

Ifølge Lønning ble det fredag rapportert om ankomsten til 187 nye båtmigranter fredag, som ble fraktet til havnen ved daggry.

– Vi ønsker å rette oppmerksomheten mot situasjonen. Den er alvorlig, og dette har ikke kommet særlig frem i de norske mediene, sier Lønning.

OMKOM: En person som forsøkte å krysse havet, overlevde ikke ferden og ble funnet av redningsmannskaper etter at en båt med 37 migranter forliste. Foto: Javier Fuentes Figueroa / EFE

– FNs høykommissær for flyktninger og IOM har annonsert at de skal ha et team på Kanariøyene, med oppstart i januar på grunn av situasjonen, sier Lønning i Røde Kors.

Atlanterhavsruten for migranter har sett en økning i bruk dette året.

Stengte landegrenser på grunn av pandemien, strengere grensekontroller i Nord-Afrika, og pågående konflikter gjort at menneskesmuglere på nytt har begynt å bruke den lange og farlige kryssingen over havet til Kanariøyene.

Stengte overfylt migrantleir

I Arguineguín ble det for rundt fire måneder siden opprettet en midlertidig mottaksleir for migrantene, med plass til rundt 500 mennesker. I løpet av november ble antallet altså femdoblet.

MIDLERTIDIG: Den provisoriske migrantleiren i havnen i Arguineguín. Foto: Javier Fergo / AP

Leiren ble stengt på mandag, etter at ombudsmannen i Spania sa at leiren muligens ikke dekket grunnleggende menneskeretter, skriver avisen The Guardian.

Migrantene som bodde her har blitt flyttet til en ny leir i en gammel militærbase og til turisthoteller.

Røde Kors mener at Norge nå må hjelpe.

– Norge må bidra til å finne varige løsninger med fokus på felles-europeiske løsninger som ivaretar verdigheten til mennesker på flukt, deres grunnleggende rettigheter og menneskeverd, sier Lønning til VG.

OPPFORDRER: Senioranalytiker Moa Nyamwathi Lønning i Røde Kors. Foto: Privat

Publisert: 04.12.20 kl. 23:54

