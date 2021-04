TALTE PÅ KONFERANSE: Florida-republikaneren Matt Gaetz under den konservative konferansen CPAC i Orlando 26. februar. Foto: OCTAVIO JONES / Reuters

Tilståelsesavtale kan bety trøbbel for Trump-venn

En sentral skikkelse i etterforskningen mot Matt Gaetz er i ferd med å inngå en tilståelsesavtale med påtalemakten. Det kan være dårlig nytt for kongressmannen.

Av Jostein Matre

Publisert: Nå nettopp

Joel Greenberg, en tidligere offentlig tjenestemann i Florida og venn av Matt Gaetz (38), har risikert en fengselsstraff på flere tiår etter å ha blitt tiltalt for til sammen 33 forhold, som blant annet inkluderer identitetstyveri og sex-trafficking av en mindreårig.

Torsdag ble det kjent at han nå er i forhandlinger med påtalemyndigheten om en tilståelsesavtale. Noe som blir bekreftet både av hans egen advokat og av påtalemyndigheten.

les også Sexkjøp og nakenbilder: Anklagestorm mot kongressrepresentant

Det er uklart nøyaktig hva avtalen vil inneholde, men partene har ifølge flere amerikanske medier, deriblant CNN, fortalt en dommer at de forventer at den vil være klar i løpet av noen uker.

En frist skal være satt til 15. mai. Er ikke en avtale klar innen da, går saken mot Greenberg til retten.

Vitne mot andre

Dersom en avtale blir inngått, slik ting tyder nå på at vil skje, vil det etter alle solemerker redusere straffen Greenberg får betraktelig. Selv om den bare inneholder at han tilstår.

På bildet under ser du Matt Gaetz i midten og Joel Greenberg til høyre, på et bilde tatt utenfor Det hvite hus:

Men ofte innebærer slike avtaler også et punkt om at den tiltalte skal vitne mot andre som er under etterforskning i samme sakskompleks, og på den måten oppnå enda mer reduksjon i straffen.

Dersom det skjer i dette tilfeller så kan det i så fall være svært dårlig nytt for republikaneren Matt Gaetz, som var en av Donald Trumps ivrigste støttespillere i Kongressen.

Som en del av etterforskningen mot Greenberg skal nemlig Gaetz også være under etterforskning for å ha betalt flere kvinner for seksuelle tjenester. Etterforskningen skal også handle om hvorvidt Gaetz for to år siden skal ha hatt et forhold til en da 17 år gammel jente, og om han har betalt henne for å reise sammen med ham. Dette bryter i så fall med de føderale reglene for menneskehandel, skriver avisen.

les også Kongressrepresentant under etterforskning: Kan ha drevet menneskehandel

New York Times har skrevet at etterforskerne mistenker at Greenberg har hjulpet Gaetz å komme i kontakt med kvinner via nettsider.

Nekter

Gaetz har hele tiden nektet for å ha gjort noe galt.

– Anklagene mot meg er like sårende som de er falske. Jeg tror det er mennesker ved justisdepartementet som prøver å kriminalisere den seksuelle atferden jeg hadde da jeg var en singel mann, har han sagt.

Han har også uttalt at han er sikker på at ingen av kvinnene han har vært sammen med har vært mindreårige.

TILTALT: Joel Greenberg er for tiden varetektsfengslet. Her fra da han jobbet for skattemyndighetene. Foto: Joe Burbank/Orlando Sentinel / TNS via ZUMA Wire

– Jeg har definitivt forsørget kvinner jeg har vært sammen med. Du vet, jeg har betalt for fly, hotellrom, jeg har vært en sjenerøs partner. Jeg tror noen prøver å få det til å se kriminelt ut når det ikke er det, sa han i et intervju med Axios nylig.

Skal ha bedt om benådning

Etterforskningen av Gaetz skal ha blitt satt i gang mens Donald Trump fremdeles var president.

I går skrev flere amerikanske medier at Gaetz i det stille skal ha bedt Det hvite hus om en benådning for seg selv og ikke-navngitte støttespillere i Kongressen. Forespørselen skal ifølge avisens kilder ha vært for «enhver type kriminalitet de kunne ha begått».

Ifølge New York Times skal benådningsforespørselen ha blitt fremstilt som en mulig belønning for lang og urokkelig lojalitet til president Trump.

ALLIERTE: Donald Trump og Matt Gaetz på en baseballkamp mellom Houston Astros og Washington Nationals 27. oktober 2019. Foto: Andrew Harnik / AP

Det er ikke klart om Gaetz på tidspunktet han skal ha bedt om benådning visste om etterforskningen mot seg selv. Uansett nekter han for å ha bedt om en slik benådning. Han kaller det falske anklager.

Også Donald Trump avviser at Gaetz skal ha spurt ham direkte om en benådning.

Nakenbilder

Anonyme kilder har også hevdet overfor CNN at Gaetz har vist kolleger nakenbilder og videoer av kvinner han har ligget med. Blant CNNs kilder er to som sier de selv har blitt vist bilder fra Gaetzs mobiltelefon.

les også Nekter for at han skal ha bedt Trump om benådning

Disse bildene skal han ha vist inne i selve salen der medlemmene av Representantens hus har sine debatter.

Etter at skandalen rundt representanten fra Florida tok til for fullt forrige onsdag, har mange republikanere vendt 38-åringen ryggen.

Partiets mindretallsleder i Representantenes hus, Kevin McCarthy, har sagt til CNN at han vil fjerne Gaetz fra hans komitéverv dersom anklagene mot ham viser seg å stemme.