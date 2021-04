VITNET: Pusteekspert og lege Martin Tobin i vitneboksen torsdag. Foto: Court TV Pool

Ekspert i retten: George Floyd døde av mangel på oksygen

Forsvarerne har hevdet at narkotiske stoffer og en underliggende tilstand var en medvirkende årsak til at George Floyd mistet livet under en pågripelse i fjor. Det avviste en medisinsk ekspert i retten i dag.

Av Jostein Matre

Publisert: Oppdatert nå nettopp

En rekke amerikanske medier skriver torsdag kveld, norsk tid, at legen Martin Tobin, som er en svært anerkjent lungeekspert, avviser påstandene fra politimannen Derek Chauvins forsvarer.

Tobin forklarte at Floyds pusting ikke var dyp nok til å ta inn nok oksygen. Det førte til skader på hjernen og førte til en unormal hjerterytme som til slutt fikk Floyds hjerte til å stoppe.

– Han døde på grunn av lavt oksygennivå, sa Tubin fra vitneboksen.

Forhindret fra å utvide brystet

Tobins vitnemål er en strek i regningen for Chauvins forsvarere, som forsøker overbevise juryen om at Floyd ikke bare døde fordi han ble presset ned i bakken, men også fordi han var påvirket av narkotiske stoffer, samt hadde en underliggende medisinsk tilstand.

Tobin forklarte på sin side hvordan Chauvins kne i nakken på Floyd, og hvordan Floyds armer ble holdt fast, forhindret ham i puste.

– Han er presset ned i gaten, så gaten i seg selv spiller også en stor rolle i å forhindre ham i å utvide brystet, sa Tobin, ifølge New York Times.

MISTET LIVET: George Floyd ble pågrepet mistenkt for å ha brukt en falsk dollarseddel. Foto: Christopher Harris / Christoper Harris

I ni minutter og 29 sekunder ble Floyd presset ned i bakken. Nesten hele tiden med Chauvins kne pressende mot nakken.

George Floyd døde under pågripelsen, som skapte voldsomme demonstrasjoner i hele USA i mai i fjor mot politivold utført av hvite politibetjenter mot den svarte befolkningen.

Nekter straffskyld

Tidligere i rettssaken har legen som erklærte Floyd død vitnet om at han på dødstidspunktet anså kvelning som den mest sannsynlige årsaken.

PÅGRIPELSEN: Bildet viser hvordan Derek Chauvin sitter med knærne på George Floyd som er ilagt håndjern. Politibetjenten i fremgrunnen er Alexander Kueng. Foto: MINNEAPOLIS POLICE DEPARTMENT / Reuters

Chauvin er tiltalt for drap, men nekter straffskyld. Like etter pågripelsen sa han blant annet at de var nødt til å bruke så mye makt fordi Floyd gjorde motstand.

Flere politiledere har i retten kritisert Chauvins maktbruk. Én omtalte det som et brudd på retningslinjene, og mente det var «fullstendig unødvendig».

– Fordi dersom kneet ditt presser mot noens nakke, kan du drepe dem, sa han.

Også flere som var vitner til hendelsen har i retten sagt at de reagerte på hvordan politimennene gjennomførte pågripelsen. Det til tross for at flere av dem forsøkte få dem til å stoppe.