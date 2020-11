forrige





fullskjerm neste TRUMP-SUPPORTER: Mark Borg har alltid stemt på det republikanske partiet og er ivrig Trump-tilhenger.

Slik kan demokratene ta «storeslem»

PHOENIX (VG) For andre gang siden 1952 kan Arizona bli demokratisk. Samtidig kan velgere her bidra til å vippe Senatet i Demokratenes favør. Det vil Mark Borg sette en stopper for.

– Vi trenger ingen demokrater i ledelsen her, sier Mark Borg til VG.

Finnen, som flyttet til USA for ti år siden, har ventet med å stemme til selve valgdagen. Effektene utenfor huset hans i gruvebyen Superior i Arizona levner ingen tvil om hvem som får hans stemme.

Som så mange andre Trump-tilhengere har fortalt journalister de siste månedene, mener han at det er fare for borgerkrig hvis demokratene vinner. Han mener likevel det er lite å frykte, fordi han allerede er sikker på resultatet.

– Trump kommer til å vinne. Oh yeah!

Tross Borgs selvtillit, er Arizona-målingene før valgdagen ikke på Trump-supporterens side.

Den nye vippestaten

For andre gang siden 1952 ligger velgerne i Arizona i år an til å stemme frem en demokratisk presidentkandidat. På snittet av meningsmålingene de siste månedene, har Joe Biden en ledelse på cirka tre prosentpoeng.

– Det som skjer i Arizona er «den perfekte stormen», sier den Phoenix-baserte demokratiske strategen Chad Campbell.

Han påpeker at en kombinasjon av befolkningsendringer og økt engasjement fra unge og latinamerikanere har gitt Arizona den nyvunne statusen som vippestat.

– Dette er i tråd med mye av det som skjer i resten av det vestlige USA. Både New Mexico, Colorado og Nevada er blitt mer og mer konkurranseutsatt og mer og mer demokratiske over tid, sier Campbell.

Kan bli et valgskred

At Arizona i større grad er blitt en politisk slagmark, merkes på flere måter. Begge partier har bombardert Phoenix og områdene rundt med politisk reklame, og kandidatene har avholdt rekordmange valgkamparrangementer her, ifølge The Arizona Republic.

Samtidig har både Demokratene og Republikanerne i ukene før valget fokusert mye på to andre delstater som tradisjonelt har vært republikanske bastioner: Georgia og Texas.

Dette indikerer hvor mye som står på spill for Republikanerne.

Joe Biden har på målingene en langt større ledelse enn Hillary Clinton hadde i de viktige vippestatene Pennsylvania, Michigan og Wisconsin. Hvis han vinner i alle tre, i tillegg til de delstatene hvor Clinton gikk av med seieren i 2016, får han 278 valgmenn. Det er nok til å vinne valget.

POLITISK STRIDSSONE: Både demokratene og republikanerne kjemper hardt for å sikre seg seier i Arizona. Foto: Jason Henry / VG

Men hvis han i tillegg klarer å få flertall i de tre konkurranseutsatte solbeltestatene, ligger demokratene an til et valgskred. Da vil Biden få 413 valgmenn, ifølge NBC. En slik storseier har ikke skjedd siden 1988.

Samtidig har Joe Biden også gode muligheter til å vinne i viktige vippestater som Florida og Nord-Carolina, ifølge det anerkjente nettstedet FiftyThirtyEight.

Ikke lenger Republikaner

Michael Zenner har stemt på republikanerne store deler av sitt liv. I år har han satt opp en valgplakat i forhagen sin for første gang. «Republikanere for Biden», står det på den.

– Dette sier noe om hvor sterke følelser jeg har i dette valget, sier Zenner til VG.

Han sitter ved et bord utenfor garasjen og jobber på et treskilt med bilde av Golden Gate Bridge. Selskapet han driver måtte stenge ned i mars på grunn av pandemien, forteller han. I cirka åtte måneder har han vært uten arbeid.

I tillegg har han diabetes, og dermed høyere risiko for å bli alvorlig syk av covid-19, så han er nøye med å holde avstand til andre mennesker. Å lage treskilt får tiden til å gå, samtidig som han kan tjene noen ekstra dollar.

BYTTET SIDE: I 28 år stemte Michael Zenner på det republikanske partiet. I år har han satt frem en Biden-plakat i forhagen. Foto: Jason Henry / VG

– Jeg klarer ikke å respektere noe republikanerne gjør under Trump, sier Zenner.

Han stemte på demokratene også ved forrige valg, men de siste fire årene har bare forsterket inntrykket han den gang hadde av den daværende presidentkandidaten.

– Da Trump vant i 2016, ble jeg så kvalm at jeg kastet opp. De siste fire årene har jeg bitt tennene sammen og håpet på en blå bølge i Arizona i 2020, sier han.

PASSER PÅ: Dan Priven-Troncoso har reist fra den demokratiske delstaten California til vippestaten Arizona for å være med å sørge for at alt går riktig for seg under valget. Foto: Jason Henry / VG

Mot flertall i Senatet

Arizona er ikke bare et spenningsmoment i valget på president – det er nemlig også Kongressvalg.

Mens Demokratene har hatt flertall i Representantenes hus siden 2018, som de ikke ser ut til å miste, har Republikanerne i dag 53 seter i Senatet, mot Demokratenes 47, som inkludert to uavhengige kandidater.

Slik meningsmålingene har vært i forkant av valget, ligger Demokratene an til å vinne minst fem nye senatorer og tape én. Det gir et flertall på 51 mot 49, noe som vil være en seier av enorm betydning for Demokratene.

En av statene der demokrater ligger best an til å bytte side i Senatsvalget er Arizona, der kandidaten Mark Kelly hatt stabil ledelse i mange måneder.

STEMTE BIDEN: Jennifer Rupprecht sammen med barna Taylor og Kyle. Foto: Jason Henry / VG

Færre kvinnelige stemmer

For presidentvalget blir resultatet i Maricopa County særlig viktig. Rundt 2,6 millioner velgere holder til i dette fylket, som omfatter storbyen Phoenix, samt mindre forstadsbyer som Gilbert og Chandler.

Skal vi tolke valgplakatene, er det jevnt mellom de to kandidatene her, men i en fersk meningsmåling fra New York Times leder Joe Biden med seks prosentpoeng.

En av grunnene til det store forspranget, er at mange kvinner i forstedene har vendt ryggen til presidenten, ifølge strateg Chad Campbell.

Utenfor et valglokale i Chandler møter VG Jennifer Rupprecht. Hun er klar på at hun ikke er blant dem som stemmer på Donald Trump.

– Det ville ikke stemt overens moralsk med det jeg ønsker å lære barna mine, sier hun.

