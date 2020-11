NYE PRESIDENT: Joe Biden (77) får mange krevende arbeidsoppgaver på bordet når han den 20. januar tiltrer som USAs 46. president. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Disse utfordringene står Joe Biden overfor som president

Coronakrise, dalende økonomi og handelskrig mot Kina. Problemene står i kø for USAs neste president.

Nå nettopp

Lørdag ble det klart at Joe Biden (77) er utropt til USAs neste president. Men med seieren kommer imidlertid også et omfattende oppryddingsarbeid.

Når Biden etter alt å dømme den 20. januar avlegger ed som USAs 46. president, overtar han et land som blir beskrevet som «dypt splittet» og som står overfor store utfordringer, ifølge eksperter VG har snakket med.

Tverrpolitisk gruppe: Ber Trump starte overgangsprosessen

Dette er de viktigste utfordringene ekspertene peker på:

HARDT RAMMET: Over 200.000 mennesker har mistet livet som følge av coronapandemien i USA. Her fra Maimonides Medical Center i Brooklyn. Foto: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Coronapandemien

I likhet med store deler av Europa har USA vært hardt rammet av coronapandemien. Bare den siste uken har landet slått sin egen smitterekord fem dager på rad.

Lørdag registrerte landet over 127.000 nye smittetilfeller i løpet av ett døgn, noe som er det høyeste tallet så langt, ifølge tall fra John Hopkins Institute. Smitten øker særlig i delstatene Illinois, Wisconsin og Michigan.

Nesten 10 millioner mennesker er hittil smittet av viruset i USA og over 230.000 har mistet livet som følge av corona, ifølge VGs oversikt.

Den sittende presidenten Donald Trump har møtt sterk kritikk for sin håndtering av pandemien.

– Joe Biden og mange andre har gitt et overdrevet inntrykk av hvor mye presidenten og Det hvite hus kan gjøre, siden mye av det som iverksettes er på delstatsnivå, sier Minerva-skribent Jan Arild Snoen til VG.

Han mener den viktigste oppgaven for Biden fremover vil være håndteringen av pandemien og at man får en bedre koordinert innsats på dette området.

USA-EKSPERT: Jan Arild Snoen. Foto: Privat

Den samme oppfatningen deler også Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet i Agder (UiA).

– Å få bukt med den voldsomme smittespredningen og innføre smitteverntiltak à la Europa, vil være den store politiske saken, sier han.

Den nye presidenten har varslet at han allerede mandag vil utnevne en arbeidsgruppe som får i oppdrag å håndtere den eskalerende coronakrisen.

Arbeidsgruppen vil ifølge CNN ledes av tidligere sjef for USAs offentlige helse, Vivek Murthy, tidligere sjef for legemiddeletaten FDA, David Kessler og Marcella Nunez-Smith fra Yale University.

Bekjempelsen av pandemien står med andre ord høyt på agendaen hos Biden, noe han også gjentok i sin seierstale lørdag kveld amerikansk tid.

Økonomi og arbeidsledighet

De økonomiske ringvirkningene av coronapandemien blir også en utfordring for påtroppende presidenten, mener ekspertene.

Flere tusen amerikanere har i løpet av pandemien mistet jobbene sine, og antallet arbeidsledige i USA blir beskrevet som historisk høyt.

En undersøkelse slo i oktober fast at åtte millioner flere amerikanere er å regne som fattige nå enn hva som var tilfellet for bare et halvt år siden.

– Økonomien vil alltid være det viktigste. Før pandemien var det mange som følte at den var på rett kurs og at arbeidsledigheten var synkende, sier Mustad.

– Biden må sørge for at så mange som mulig kommer seg ut i arbeid og utdanning, sier førstelektoren.

les også Amerikanere i økonomisk krise: – Hele situasjonen er galskap

President Donald Trump har ved flere anledninger skapt forvirring om krisehjelp. I oktober skrotet han forhandlingene med demokratene om en ny coronakrisepakke. I stedet sa han at han ville sørge for en egen krisepakke etter valget 3. november.

Senere har han snudd og bedt sine partifeller om å gjenoppta forhandlingene. Kongressen har så langt ikke klart å bli enige om en økonomisk krisepakke.

– At de ikke har klart å komme med nye tiltakspakker er en stor utfordring. Det kan godt hende at Biden vil prøve å spille en rolle for å få til en enighet i Kongressen som bevilger pengene, selv om han offisielt ikke er innsatt, sier Snoen.

ARBEIDSLEDIGHET: Demonstranter i New York City 5. august krever økonomisk støtte under coronapandemien. Tusenvis av amerikanere har mistet jobben sin i etterkant av coronautbruddet. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Demokratene har heller ikke klart å vinne så mange senatsseter som partiet håpte på.

I Georgia oppnådde ingen av kandidatene 50 prosents oppslutning, hvilket betyr at det blir omvalg mellom republikaneren David Perdue og demokraten Jon Ossoff i januar den republikanske senatoren Kelly Loeffler og den demokratiske utfordreren Ralph Warnock.

– Hvis det blir sånn som jeg tror, at republikanerne holder flertallet i Senatet, så vil det sette klare begrensninger på hva Biden og demokratene kan få gjennomført, sier Snoen.

Internasjonalt samarbeid

Donald Trump har trukket USA fra Parisavtalen og truet med å melde landet ut av Verdens helseorganisasjon (WHO).

Joe Biden har varslet at han vil reparere forholdet til USAs allierte og bygge opp igjen de internasjonale avtalene som Trump har kritisert eller truet med å ta USA ut av.

– Et Kina som vokser både i makt, men også i ambisjoner vil også fortsette å være en stor utfordring for USA, mener Snoen.

Forholdet mellom de to landene har blitt betydelig verre de siste årene. Konflikten mellom stormaktene startet for alvor i 2018 da Donald Trump økte tollen kraftig på flere kinesiske varer. Kina svarte med å sette opp tollen på amerikanske varer.

– Trump har valgt å konfrontere på helt feil sted, nemlig gjennom handelskrigen, som i stor grad går utover amerikanske forbrukere, sier Snoen.

ANSPENT FORHOLD: Donald Trump og den kinesiske presidenten Xi Jinping. Foto: Kevin Lamarque / X00157

Joe Biden har selv uttalt at han vil gå bort fra ensidige tollsatser rettet mot Kina, og i stedet holde landet ansvarlig overfor en internasjonal koalisjon som Kina «ikke har råd til å ignorere», ifølge NTB.

– Han må gjenreise USAs renomme på den internasjonale politiske arenaen, både forholdet til EU og Kina, og vise at USA er en alliert og ikke en fiende, sier Mustad.

Snoen påpeker at Biden selv ikke er en sterk tilhenger av frihandel, men tror ikke konflikten mellom Kina og USA vil ta nye omdreininger under hans ledelse.

les også Iskaldt mellom USA og Kina: – Begynner å ligne på en ny kald krig

– De handelspolitiske tiltakene mot Kina blir ikke avblåst. Jeg er mer spent på i hvilken grad han klarer å ta den ned noen hakk, sier USA-eksperten.

Mustad mener europeiske statsledere og Norge historisk sett har foretrukket demokratenes presidenter.

– Fordi demokratenes presidenter har som regel vært mer utadrettet i forhold til å ivareta USAs rykter og renomme internasjonalt og er klar over hvilken viktige rolle USA spiller i den internasjonale økonomien og politikken, sier Mustad.

FØRSTELEKTOR: Erik Mustad mener håndteringen av coronapandemien vil være en viktig oppgave for den nye presidenten. Foto: Harald Henden, VG

Strukturell rasisme

Siden George Floyd døde under en pågripelse i Minneapolis 25. mai, oppsto omfattende protester over hele USA og andre deler av verden mot politivold og strukturell rasisme.

I tidsrommet 26. mai til 22. august fant 7750 Black Lives Matter-demonstrasjoner sted over hele USA. De gikk i hovedsak fredelig for seg.

GLOBALE OPPTØYER: Her fra en Black Lives Matter-demonstrasjon i New York 5. juni. Foto: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Avtroppende president Trump reagerte først med å love rettferdighet overfor familien til avdøde George Floyd. Senere kunngjorde han at skulle slås hardt ned på opptøyene, og at han skulle gjenopprette lov og orden i landet. Han har fått massiv kritikk for å hisse opp stemningen med sin håndtering av situasjonen.

Ifølge Mustad vil det bli viktig for Biden å ta opprøret på alvor:

– Prøve å dempe retorikken, prøve å snakke til alle, og ikke bare til noen få, sånn som vi har sett under Trump: at han har snakket til sine hvite velgere, men heller prøve å ha en inkluderende politikk som favner alle etniske grupper i USA.

Publisert: 09.11.20 kl. 05:30

Les også