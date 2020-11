Han har egen «Trump-kirke»: Folk kommer i hopetall

BOONES MILL, VIRGINIA (VG) Whitey Taylor har aldri vært i tvil om at han skal fortsette å drive butikken med Trump-produkter. I hans øyne er valget langt fra avgjort ennå.

Det er egentlig ingen grunn til at noen utenfra skulle finne på å ta turen til Boones Mill. Tettstedet består mer eller mindre av en stripe butikker på hver side av bilveien: En bensinstasjon, et par frityrsjapper og et begravelsesbyrå.

Likevel opplever kjøpmann «Whitey» Taylor at folk valfarter fra andre kanter av landet nettopp til hans forretning. Det er fordi han har det han hevder USAs største utvalg av Donald Trump-produkter.

Whitey, som alle kaller han, kjøpte like så godt bygdas tomme kirke, og fylte den med Trump-T-skjorter, kopper, ølbrikker og paraplyer fra tak til gulv.

To fire meter høye pappfigurer av presidenten og Whitey selv, godt plassert i en godstol i den åpne kirkedøren, ønsker oss velkommen.

– Jeg har vært i 36 stater og på 56 valgmøter med Trump. Jeg har snakket med han tre ganger, kommer det fra den hvithårede mannen.

Å drive et utsalg av supportereffekter til en president som tapte valget, er kanskje ikke så god butikk?, spør VG.

– Absolutt ikke, tvert imot. Folk kom i hopetall før valget, og fortsetter å komme. Dette er ikke avgjort, forsikrer butikkinnehaveren.

TEMPEL: «Whitey» Taylor kjøpte den gamle kirken og fylte den med Trumpeffekter. Salget går strålende. Foto: Gisle Oddstad

Vil delta på folkemøter

Den endelige fordelingen av valgmenn er ikke klar, men Biden har foreløpig sikret seg 290 mot Trumps 214, i et valg hvor det trengs 270 for å vinne. Republikanerne bestrider resultatet, og Trump hevder at det var omfattende valgjuks, men dette avvises av USAs nasjonale valgkommisjon, de ansvarlige i hver enkelt delstat og utenlandske valgobservatører.

Trump har sagt at han vil holde nye folkemøter der han skal snakke om sine søksmål, hevder Fox News og det politiske nettstedet Axios.

I Boones Mill har de hørt om disse planene og er klare til å mobilisere.

Inne i Trump-«kirken» treffer VG Christie Droze (37). Tårene samler seg i øyekroken med en gang hun snakker om presidenten de har hatt de siste fire årene.

– Jeg har vært så emosjonell denne uken. Jeg kan nesten ikke snakke om det, fordi jeg blir så lei meg av det. Selvfølgelig vil jeg støtte han og hans familie så lenge jeg lever. Han er en sann amerikaner, ikke en politiker. Han elsker virkelig USA av hele sitt hjerte, sier kvinnen, og tørker kinnene.

– Hvordan har USA endret seg under Trump?

– Han har tatt seg av de små folkene, bøndene, folk i småbyer, politiet, vi som alltid har kjent oss glemt. Han drar ut til småbyene og tar deg i hånden, gir deg en klem og får alle til å føle at han bryr seg om deres problemer, uansett hvor små de måtte være. Det er sånn jeg føler det, forteller kvinnen, og kaster blikket på hylleraden med ølbrikker og shotteglass.

– Jeg glemmer meg bort med prat, jeg skulle jo kjøpe noe, ler hun.

TRUMP-SUPPORTER: Christie Droze (37) bor sammen med mannen sin på en gård i utkant-Virginia, og vil ha litt flere Trump-effekter til huset sitt. Foto: Gisle Oddstad

Nekter overtagelse

Tiden etter valgdagen den 3. november har vært en eneste lang parade av begivenheter vi ikke tidligere har sett i amerikansk politikk. Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, sa mandag at president Trump har «100 prosent» rett til å stille spørsmål ved valgresultatet og vurdere juridiske alternativer.

Den kjente Kentucky-senatoren Lindsey Graham har også gått ut og oppfordret presidenten til å «kjempe hardt», og å «ikke erkjenne nederlag». Administrasjonen til Trump har foreløpig nektet å signere på dokumentet som starter overgangsprosessen til en ny president, kunne CNN avsløre mandag, så amerikanerne lever fortsatt i limbo mellom to ledere, og vet lite om når de får svar.

Christie Droze har det vondt med uvissheten, og føler med Trump.

– Jeg mener, Trump trengte ikke å bli president. Han hadde et fortryllende og rikt liv, han hadde ikke trengt å gi alt dette opp for å utsette seg for så mye mangel på respekt disse fire årene. Hadde jeg vært ham hadde jeg aldri stilt til valg igjen, men han gjør det, fordi han elsker det sanne Amerika og deres folk. Det sier mye om ham, mener hun.

TRUMPLAND: Finner ikke Trump-supporterne skiltet de leter etter her, finnes det ikke, hevder innehaveren. Foto: Gisle Oddstad

Venter på valgreform

Imens fortsetter Trump å styre slik vi har sett de siste fire årene. Denne uken sparket han forsvarsminister Mark Esper, og flere andre sentrale leder i Pentagon. Esper sto imot presset fra Det hvite hus om å utplassere føderale soldater for å slå ned på demonstranter under opptøyene i USA i sommer, og forholdet mellom ham og Trump har vært dårlig siden. Trump har også antydet at han vil sparke landets smittevernekspert Anthony Fauci.

Dette er et bevis på at « president Trump har tenkt å bruke sine siste dager i embetet på å skape kaos i vårt amerikanske demokrati», mener leder for Representantenes hus, Nancy Pelosi.

Mellom Trump-capser, minnemynter, sokker og sandaler står butikkinnehaver Whitey støtt med hendene på hofta, og er ikke bekymret.

– De kommer til å få presset gjennom en valgreform. Den fyren han nettopp sparket, hadde noe med dette å gjøre. Nå begynner hoder å rulle på dem som ikke har gjort jobben sin, mener han.

– Min første signatur-skjorte var «Donald J. Trump, endelig noen med baller». Jeg skal lage nye skjorter der det står « min president som har baller», ok?

PÅ TUR: Før Whitey kjøpte kirken og gjorde den til butikk, reiste han mellom statene og solgte Trump-effekter ut av bilen sin. Foto: Gisle Oddstad

Trump 2024

De enorme kontrastene mellom de som stemte på Biden, og de som stemte Trump, er slående nå i dagene etter valget. Også i butikken i Boons Mill kjenner de på det.

– Det er splittet, ja: Det er ond mot god. Det er helt bibelsk. Bibelen snakker om geitene som går til venstre og sauene til høyre, og det er der vi er. De vil promotere alt som er ugudelig: Homoseksualitet, abort, og så vil de snakke om de unge jentene og at de vil gi dem en fremtid, men de dreper dem jo, de gir dem ikke en fremtid. Men det ordner seg. Alt dette handler om å oppfylle bibelen, Guds ord, sant, sier Whitey.

Han klarer ikke å se for seg at en demokrat kan være hans president, selv om Biden ønsker å prøve.

Men skulle det mot formodning blir fire år med demokratene, så har han i hvert fall kjøpt inn skilt med «Trump 2024».

– Selvfølgelig skal jo sønnen hans stille i 2024, uansett. Trump kommer fortsatt til å styre landet, han kommer til å stå bak der og kontrollere helt til han dør. Det kommer til å ordne seg, for han er den eneste mannen i USA hvis navn man kan selge på siden av motorveien.

