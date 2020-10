IKKE REDD: Martin møtte opp på Trump-valgmøte innendørs mandag, på tross av at han er i risikogruppen for corona. Foto: Camilla Svennæs Bergland / VG

På Trump-valgmøte med oksygentilførsel: − Jeg er ikke bekymret

YOUNGSTOWN, OHIO (VG) Martin Flatinger (48) har alvorlige hjerteproblemer og trenger tilførsel av oksygen. Mandag deltok han på et innendørs valgmøte med Donald Trump Jr., mens coronatallene i USA øker kraftig.

Nå nettopp

– Jeg er ikke redd, sier Martin til VG.

Han har satt seg på den ytterste raden med stoler for å få god oversikt. Rundt ham er det flere personer uten munnbind. Lokalet han oppholder seg i har en kapasitet på 500.

En halvtime før president Donald Trumps førstefødte sønn gikk på talerstolen var 400 mennesker samlet innendørs.

Martin har holdt av to stoler.

En til seg selv.

En til oksygenet sin.

– Du sier du ikke er redd, men du er også i risikogruppen?

– Hvis jeg får det, får jeg håndtere det der og da.

USA er det landet i verden med flest coronadødsfall. Over 220.000 mennesker har mistet livet siden mars. Amerikanske eksperter har snakket om hvordan landet kan komme til å miste ytterligere flere tusen menneskeliv, med mindre situasjonen endrer seg drastisk innen kort tid.

Holdt deg oppdatert i VGs valgstudio: Ferske målinger, prognoser og nyheter

FULLT: VG snakket med en brannbetjent 30 minutter før Donald Trump Jr. skulle gå på scenen. Da var det rundt 400 mennesker i lokalet, som har kapasitet på opptil 500 mennesker. Foto: Camilla Svennæs Bergland / VG

Fredag i forrige uke hadde USA det høyeste antall regisserte smittetilfeller siden pandemien startet med 85.085 smittetilfeller på én dag.

I vippestaten Ohio, hvor Martin bor, øker også smittetilfellene kraftig. Lørdag i forrige uke hadde vippestaten det høyeste antall registrerte smittetilfeller i hele 2020.

– Tenker du at du hadde vært bedre beskyttet hvis du hadde hatt på en munnbind her i dag?

– Nei, jeg kan nesten ikke puste uten munnbind, så det å ha på munnbindet gjør det ti ganger verre.

Amerikanere i økonomisk krise som følge av pandemien: «Hele situasjonen er galskap»

Til tross for at han er i risikogruppen, og utsetter seg selv for fare ved å være til stede på et så stort innendørs arrangement, mener han det er riktig å stille opp.

– Trump har gjort en virkelig bra jobb. Han kunne ha fått gjort mye mer hvis bare folk hadde latt ham være i fred.

Les også: Slik kan Trump sikre seg fire nye år

VENTER PÅ TRUMP JR: Mange i lokalet denne mandagen hadde ikke på seg munnbind. Foto: Camilla Svennæs Bergland / VG

Han mener også presidenten har håndtert corona på en bra måte.

– Dette er en verdensomspennende pandemi, og det er ikke Trump sin skyld at det er her.

– Med mindre noen kommer opp til meg å spytter på meg, eller nyser på meg går det nok fint. Jeg har håndsprit i bilen og jeg vasker hendene mine. Jeg er ikke bekymret.

– Er det noen i familien din som har vært syk?

– Nei, men jeg har en venn hvor kona ble syk. Hun ble satt i karantene i tre uker, men vennen min som bodde sammen med henne ble ikke syk.

Splittet av Trump: Søsknene Kim og Phillip har ikke snakket på tre år

KVINNER FOR TRUMP: Det var rundt 400 Trump-tilhengere samlet på ett sted denne mandagen. Foto: Camilla Svennæs Bergland / VG

Med bare åtte dager igjen til det amerikanske presidentvalget bruker nå både demokratenes presidentkandidat Joe Biden og Donald Trump mye tid i de ulike vippestatene for å overtale velgere.

Mandag var den eldste sønnen til Trump til stede for å overbevise velgere i Youngstown. Dette området har et av Ohios høyeste tall på arbeidsledighet.

Bli oppdatert – derfor er vippestater så viktige:

De to kandidatene har hatt veldig ulik tilnærming til hvordan de holder valgmøter nå i kampanjeperioden.

Mens Bidens kampanje har vært veldig forsiktige med å gå offentlig ut å fortelle hvor de holder valgmøter, i frykt for å bidra til at flere mennesker samles på et sted – har Trump-kampanjen vært opptatt av å samle masse mennesker.

Les også: Slik er Bidens coronaplan

Trump har tidligere hatt flere valgmøter utendørs, men mandagens møte med Trump Jr. ble holdt innendørs.

Bli oppdatert – derfor tør ingen å spå at Joe Biden vinner:

De to presidentkandidatene er nå i en pågående ordkrig etter at Trumps stabssjef Mark Meadows søndag erkjente at «vi kommer ikke til å kunne kontrollere pandemien». Ifølge ham kan det kun skje gjennom vaksiner, medisiner og andre metoder, noe som fikk Joe Biden til å reagere:

– Det var en ærlig erkjennelse av hva president Trumps strategi åpenbart har vært siden krisen brøt ut: Å veive med det hvite flagget og håpe at viruset blir borte om man bare ignorerer det.

Donald Trump nekter for at han har gitt opp kampen mot viruset.

– Det har jeg ikke, sier han, samtidig som han understreker at han mener at landet er over den verste kneika.

Publisert: 26.10.20 kl. 20:36

Les også