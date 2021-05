LIDER: En corona-pasient venter i ambulansen utenfor et sykehus i den indiske byen Chennai. Foto: ARUN SANKAR / AFP

Vaksine-drama i WTO: Fattige land krever fri vaksineproduksjon

Norge og de rikeste landene i verden er under hardt press i WTO for å frigi patentet til corona-vaksinene slik at utviklingslandene kan få fart på både produksjon og vaksinering.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Situasjonen er veldig dramatisk i en rekke fattige land, som er hardt angrepet. Å åpne patentet midlertidig kan være med på å fjerne en flaskehals og øke produksjonen av livsviktige vaksiner, sier tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) til VG.

WTO, verdens handelsorganisasjon, har generalforsamling denne uken, og diskuterer nå et krav fra en rekke miljøer om å dele oppskriften til vaksinene.

Norge leder i øyeblikket TRIPS, rådet som håndterer patenter og rettigheter i WTO, og har dermed en sentral rolle i diskusjonen. Det er Sør-Afrika og India som fronter kravet om å åpne patentet midlertidig.

Appell til Biden

Kjell Magne Bondevik er med på et opprop fra tidligere verdensledere og mottagere av Nobelprisen. De krever at USAs president Joe Biden åpner for et midlertidig unntak fra patent-beskyttelsen.

Tre tidligere norske Nobelpris-vinnere har også sluttet seg til: May-Britt Moser og Edvard Moser som fikk Nobelprisen i medisin i 2014, og økonomi-prismottager fra 2004, Finn E. Kydland.

– TV-bildene av lidelsene i India og andre fattige land har gjort et sterkt inntrykk og var med og motivere meg til å delta i oppropet, sier Bondevik.

I USA presser en rekke fremtredende demokrater på president Biden. Senator Bernie Sanders, som var en av Joe Biden’s utfordrere i demokratenes primærvalgkamp, har krevd at Biden tar et moralsk ansvar og låser opp patentrettighetene.

INGEN GOD IDE: Opphevelse at patentrettigheter gir heller ikke økt produksjon på kort sikt, sier Jens Frølich Holte (H), statssekretær i Utenriksdepartementet. Foto: Gisle Oddstad

Også i EU er det ulike syn. Belgias utviklingsminister Meryame Kitir har uttrykt støtte til kravet, og forrige uke skrev hun i en Twitter-melding:

«Viktig vending i USA der en refleksjon har startet om å unnta covid-vaksiner fra patentrettighetene. Når skal EU følge etter?»

Det er stor forskjell på hvor langt forskjellige land har kommet i vaksineringen. Klikk på kartet for å se vaksinasjonsstatus i flere land i verden:

Flere land som ikke har egne vaksine-avtaler, får vaksiner gjennom Covax. Men Covax dekker bare behovet for å vaksinere rundt 20 prosent av befolkningen i landene som får doser derfra.

De er også svært avhengige av vaksinen til AstraZeneca nå, og har begrenset tilgang til de ettertraktede mRNA-vaksinene til Pfizer og Moderna.

– Patentet er ikke bremsen

Ifølge statssekretær Jens Frølich Holte (H) i Utenriksdepartementet er det ikke spørsmålet om frafall av patent-rettighetene som bremser utbredelsen av vaksiner i de aller verst rammede landene, som India og Brasil, akkurat nå:

– Patentet er ikke bremsen nå. Det er teknisk infrastruktur hos mulige produsenter, kunnskap om svært komplisert vaksineproduksjon, og utfordringer med å nå kvalitetskravene som bremser utbredelsen. Dette løses best gjennom samarbeid mellom produsenter og frivillige ordninger, sier Holte til VG.

Det gjelder spesielt mRNA-vaksinene Moderna og Pfizer.

– Nitrist

Senterpartiet og SV fremmet tidligere i år forslag i Stortinget, om at regjeringen måtte presse på i WTO for å oppheve patentet. Rødt og MDG har også støttet det. Men forslaget ble nedstemt.

– Situasjonen er minst er like prekær nå, sier Marit Arnstad, Sps parlamentariske leder, til VG.

– En midlertidig opphevelse kan være et slik tiltak. Jeg mener at regjeringen er nødt til å ta den vurderingen på nytt når de nå skal delta i diskusjonen i WTO, sier Arnstad.

SV-leder Audun Lysbakken mener Norge har en dobbel nøkkelrolle som leder i TRIPs-rådet, og som et land som kan stemme alene og ikke med EU.

Han ber utviklingsminister Dag Inge Ulstein være «like tøff» som sin belgiske kollega, og oppfordrer også Ap til å ta et klart standpunkt.

– Det er et tydelig tegn på at enigheten sprekker opp og at det er et press innad i EU. Presset på Joe Biden vokser veldig i USA. Problemet er at Norge fortsatt står sammen med rikmannsklubben om å trenere dette kravet. Det er jo nitrist, sier Lysbakken

– Katastrofen i India viser hvor dramatisk det er hvis ikke alle midler tas i bruk for å stoppe smittespredningen i fattige land.

Det kan se ut som at presset mot president Joe Biden har hatt effekt. Onsdag kveld skriver The New York Times at Biden-administrasjonen vil støtte frigivelse av vaksine-patenter.

Det bekrefter USAs utsending til Verdens handelsorganisasjon (WTO) Katherine Tai, ifølge avisen.

-- Dette er en global helsekrise, og de ekstraordinære omstendighetene forårsaket av pandemien krever ekstraordinære handlinger.

USA har tidligere vært en av de sterke stemmene i WTO mot å frigi patentene av vaksinene, men ser nå ut til å ha snudd.

-- Administrasjonen støtter beskyttelse av opphavsrett, men i arbeidet mot å bekjempe pandemien støtter de frigivelse av opphavsretten for covid-19-vaksiner, sa Tai onsdag ifølge avisen.

Jobber for enighet

Jens Frølich Holte i UD sier at Norge jobber for å få størst mulig enighet mellom legemiddelindustrien og landene som presser hardt på for å få tilgang til vaksiner for å bremse spredning og lidelser som følge av covid-19.

– Det er satt i gang produksjon på lisens i mange land, men kvaliteten er helt avgjørende. WTOs nye generaldirektør har også uttalt at hun søker en tredje vei for å få opp vaksine-produksjonen.

– Hva skjer videre nå?

– Norge er blant de som har anmodet forslagsstillerne Sør-Afrika og India til å revidere sine forslag. Nå har de to landene varslet at de vil fremme et revidert forslag i løpet av mai.

– Vi har også jobbet for at legemiddelindustrien strekker seg lengre for å få opp tempoet i vaksineringen globalt. Men vi må forsikre oss om at de samtidig fortsetter å utvikle vaksiner som kan treffe fremtidige mutasjoner av viruset. Opphevelse at patentrettigheter gir heller ikke økt produksjon på kort sikt. Derfor er det ikke en god idé, sier Holte.

Redde liv

VG var onsdag ettermiddag i kontakt med Sør-Afrikas sjefsforhandler i saken i WTO, Mustaqeem de Gama.

På spørsmål om status for deres forslag, svarte de Gama at «jeg tror vi har en god idé om hva vi ønsker å oppnå».