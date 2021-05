Journalist om angrep mot kontorbygg: − Noe av det verste jeg har vært vitne til

AP-journalist Fares Akram beskriver opplevelsen av å se bygningen han jobber i bombet i filler.

Akram jobbet i nyhetsbyrået APs lokaler i Gaza by, og hadde tatt seg en hvil før kveldens dekning av eskaleringen da han våknet av kollegers rop lørdag like før klokken 14.

Da han kom seg på beina, så kan kolleger iføre seg hjelmer og beskyttelsesvester mens de ropte «Evakuér, evakuér!».

Akram beskriver selv de nervepirrende minuttene da bygningen i Gaza by som huser flere mediebedrifter og private leiligheter mottok bombevarsel og deretter ble sprengt av det israelske militæret. De ga én times varsel for å få evakuert bygningen som også huser Al Jazeera.

Fares Akram fikk ti minutter på seg til å samle sammen det han ville redde. Det ble PC, noe elektronikk og en kopp han hadde fått av datteren.

– Jeg så tilbake på stedet som hadde vært mitt andre hjem i en årrekke. Jeg innså at dette kunne være siste gangen jeg så det. Klokken var like over 14. Jeg så meg rundt, og var den eneste personen der. Jeg tok på meg hjelmen. Og jeg løp, skriver journalisten.

Han løp ned elleve etasjer og kastet seg i bilen i parkeringskjelleren. Den var den eneste som sto igjen. Etter å ha kjørt til det han regnet som trygg avstand, stoppet han og fant kollegene sine som hadde evakuert.

De sto alle og så mot bygningen mens byggets eier var på telefonen med den israelske offiseren som hadde gitt evakueringsvarsel. Eieren ba om mer tid, men fikk beskjed om at han hadde ti minutter på å forsikre seg om at alle var ute.

Gjennom åtte minutter skjedde angrepet, ifølge Akram. Først flere mindre droneangrep før tre kraftige luftangrep fra F-16-fly.

– Først så det ut som noe som kollapset lagvis. Jeg tenkte på en bolle potetgull og hva som kan skje om du slår knyttneven i den. Så omsluttet røyk og støv alt. Himmelen buldret. Og bygningen som var noen menneskers hjem og andres kontor, og begge deler for meg, forsvant i et slør av støv. I lommen hadde jeg fremdeles nøkkel til et rom som ikke lenger eksisterte, forteller Akram.

Sammen med kollegene sto han cirka 400 meter fra bygning og så på.

– Det var noe av det verste jeg har vært vitne til, sier journalisten, og legger til at han samtidig var takknemlig for at ingen mennesker var skadet så vidt han visste.

Han ble stående der litt og se på tomheten etter stedet han var så knyttet til.

– Så begynte jeg å våkne opp fra marerittet. Jeg sa til meg selv: «Det er gjort. Nå må vi finne ut hva vi skal gjøre videre. Vi må fortsette å dekke alt. Dette er historie, og det er flere historier å fortelle.»

Akram er født og oppvokst i Gaza og har mye familie der.

– Jeg er hjemme nå. Jeg skulle ønske jeg kunne si at jeg er trygg her, men det kan jeg ikke. I Gaza finnes det ingen trygge steder.

Israel: Hamas-base i bygningen

Det israelske forsvaret IDF forsvarte angrepene i en rekke Twitter-meldinger lørdag ettermiddag. På IDFs hebraiske Twitter-konto hevder de at Hamas bevisst har brukt bygget til militær virksomhet for å «gjemme seg» bak sivile.

Søndag gjentar IDF i en rekke tvitringer at Hamas var målet:

«I går hadde vi en viktig base for Hamas’ militære etterretning i Al Jala-tårnet i Gaza som mål. Basen samlet informasjon for angrep mot Israel, lagde våpen og posisjonerte utstyr for å hindre IDF-operasjoner»

«Vi vil fortsette å agere for å forsvare det israelske folk.» skriver de.

Søreide: Ikke akseptabelt å bidra til eskalering

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sa til VG lørdag kveld at de er veldig bekymret for enhver eskalering nå. Hun understreker at begge parter må roe ned og de-eskalere.

På spørsmål om det er proporsjonalt svar fra Israel å bombe lokalene til presse i Gaza, svarte hun:

– Vi holder nå på sammen med andre med å få klarhet i hva som har skjedd. Det må vi få klarhet i først. Men alt som nå skjer som bidrar til å eskalere situasjonen, er ikke akseptabelt.