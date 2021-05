OVERLEVDE: Mohammed sammen med flere av niesene sine. Alle på bildet lever i dag. Foto: Privat

Mohammed mistet ti familiemedlemmer i et luftangrep i Gaza

Ti medlemmer i Mohammed Abu Hatabs familie ble drept i et israelsk luftangrep natt til lørdag. – Det var en smertefull natt. Den verste natten i mitt liv. Jeg mistet alt, sier han til VG.

Publisert: Nå nettopp

Mohammed Abu Hatab er 25 år og tidligere basketballspiller i Gaza. Lørdag fikk han beskjed om at ti av familiemedlemmene hans ble drept i et israelsk luftangrep.

– Det som skjedde var en katastrofe. Det har vært en vanskelig og smertefull dag. Vi mistet ti familiemedlemmer, åtte barn og to kvinner, sier han til VG.

15 personer ble også skadet i luftangrepet.

– Det har vært vanskelig og smertefullt, gjentar han.

Han har bodd i Gaza hele livet, i huset som nå er jevnet med jorden. Mens VG snakker høres eksplosjoner i bakgrunnen.

Mohammeds familie ble drept da bomber fra Israels luftforsvar slo ned i deres hus i utkanten av flyktningleiren Al-Shati natt til lørdag.

– Vi har ennå ikke skjønt hvorfor huset vårt ble bombet, sier Mohammed.

Det israelske forsvaret (IDF) opplyser lørdag kveld til VG, i en offisiell uttalelse, at de undersøker hva som har skjedd.

– I går natt angrep IDF flere høytstående medlemmer av terrororganisasjonen Hamas i en leilighet brukt som infrastruktur til terror i området ved flyktningleiren Al Shati. Detaljene undersøkes. Terrororganisasjonen Hamas bruker sivile i Gaza som et skjold og dekke over deres fiendtlige operasjoner. IDF tar alle mulige forholdsregler for å unngå å skade sivile under operasjonelle aktiviteter, heter det i uttalelsen.

FORTVILET: Mohammed Abu Hatab (i stripete T-skjorte) gråter over sine familiemedlemmer på sykehuset lørdag. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

– Våknet til skrik

Familien var samlet for å feire id. Da bombene traff huset, befant Mohammed seg i et hus like ved.

– Jeg våknet til skrik, så jeg løp bort for å se hva som hadde skjedd. Jeg ble vitne til den katastrofen og kunne ikke gjøre annet enn å gråte, sier han.

Han beskriver det som skandaløst.

SEREMONI: Sørgende møtes til en begravelsesseremoni for de drepte familiemedlemmene av Abu Hatab- og al-Hadidi-familien. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

– Det var en smertefull natt. Den verste natten i mitt liv. Jeg mistet alt, sier han.

Han forteller at han ikke føler seg trygg noe sted.

– Jeg sitter hjemme og har panikk, samtidig som jeg er lei meg. Jeg hører lyden av flyene og bombingen er skremmende, sier han.

Han forteller at han er sammen med overlevende familiemedlemmer nå.

– Huset vårt er ødelagt. Vi er i en veldig dårlig situasjon. Vi frykter en gjentagelse av forrige natt, sier Mohammed.

De kan fortsatt høre flyene og bombingen, forteller Mohammed.

– Jeg er redd, kroppen min skjelver, sier han lørdag kveld.

Mohammed i begravelsen i midten med stripete T-skjorte. Foto: Khalil Hamra / AP

Baby overlevde angrepet

Mohammeds svoger Mohammed al-Hadidi mistet sine kone og fire av sine barn.

Suehib (14), Yahya (11), Abdelrahman (8) og Wisam (6) ble alle drept. De var på besøk hos morens bror for å feire Eid da huset ble bombet.

Hans fem måneder gamle sønn Omar var den eneste i familien som ble funnet i live.

– Takk gud for at jeg fortsatt har Omar, sier al-Hadidi til Al Jazeera.

Det har ikke lykkes VG å komme i kontakt med al-Hadidi.

GJENFORENT: Mohammed al-Hadidi mistet sin kone og fire sønner. Her blir han gjenforent med sin yngste sønn Omar (5 MND.). Foto: Atia Darwish / ZUMA

The Times of Israel har snakket med en nabo Said Alghoul, som forteller at israelske militærfly slapp minst tre bomber på det tre etasjer-høye bygget.

– Jeg så likene til tre personer, inkludert barn, hastet til sykehus. Jeg orket ikke å være der og løp hjem igjen, sier han.

Alghoul forteller at redningstjenesten gravde i ruinene for å finne overlevende eller lik.

Almeqdad Jameel bor i flyktningleiren Al-Shati. Han forteller til Al Jazeera at minst fem missiler ble skutt fra israelske kampfly og traff huset.

– En vegg av flammer fylte gaten og granatsplinter og glass fløy overalt. Lyden var øredøvende og skremte alle, sier han.