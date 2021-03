Unmute video

Brasil i full fart mot kollaps

Ambulansesjåføren kjører så fort han kan gjennom de trange gatene. Det kan stå om sekunder.

André Liohn (foto)

Jostein Matre

Publisert: Nå nettopp

En 84 år gammel kvinne ligger livløs på et flislagt gulv et sted i strøket som tidligere var en favela.

Det er vanskelig å finne veien. Gatenavn og husnumre er helt tilfeldige i dette området, adressen finnes ikke på kartet.

Datteren er fortvilet og redd idet ambulansen når frem etter 40 minutter To andre ambulansearbeidere kom på motorsykler ti minutter før. De prøver desperat å holde liv i henne. Det lar seg ikke gjøre på gulvet i hjemmet hennes. Hun blir fraktet til sykehus.

Kvinnen begynte å føle seg litt dårlig for noen dager siden. Så gikk det raskt nedover. Til slutt klarte hun ikke mer. Pusten stoppet.

Hun døde av pustevanskelighetene etter at hun kom frem til sykehuset, får vi vite.

Det er for tidlig å si om hun hadde corona.

Hun er ikke testet.

Ny smitterekord

Men hendelsesforløpet rimer med beskrivelser av andre som har blitt smittet av den nye, brasilianske mutasjonen. Folk blir raskere syke. Det går veldig fort. Mange rekker aldri komme seg til sykehus. Og selv om de hadde rukket det er det ikke lenger sikkert at det ville vært plass til dem.

Folk dør bokstavelig talt mens de venter på plass, meldes det. I Taboão da Serra, utenfor São Paulo, skal 11 personer ha mistet livet i løpet av én natt mens de ventet på å slippe til på intensivavdelingen.

Daglig blir det registrert flere titallstusen coronasmittede i Brasil. I går ble det meldt om 2286 døde det siste døgnet. Det var ny «rekord», og første gang man bikket 2000 på 24 timer.

Siden starten av pandemien har over 270.000 mennesker mistet livet i Brasil. Over 11 millioner er registrert smittet.

Nesten 79.876 av dem kom i går, viser VGs coronaspesial.

Brasils helsevesen er i ferd med å kollapse mens deres «egen» virusmutant, først oppdaget i Amazonas-byen Manaus i desember, sprer seg med et tempo og en aggressivitet man ikke har sett maken til i landet siden Ayrton Sennas Formel1-kjøring på starten av 90-tallet.

Fotoarena / Sipa USA Til gravplassene i Manaus kommer det stadig nye kister. Som gravarbeiderne - ikledd heldekkende beskyttelsesdrakter - må plassere under seks fot med jord. Mens byens innbyggere feller sine tårer for dem de har mistet.

– Slutt å sutre

– Brasil er en trussel mot menneskeheten, sier den brasilianske epidemiologen Jesem Orellana til nyhetsbyrået AFP om den kritiske situasjonen.

Han jobber for forskningsinstituttet Fiocruz, som fører oversikt med coronasituasjonen i landet. I en fersk rapport skriver de, ifølge BBC og svart på hvitt, at helsevesenet snart kan kollapse.

Nå frykter ekspertene at dersom Brasil ikke gjør mer for å få kontroll, så kan denne nye varianten spre seg til resten av verden. Eller at enda flere nye varianter, som man per nå ikke vet hvor farlige kan være, skal få muligheten til å etablere seg.

Og dette er altså i et land som har en president som ikke ser ut til å bry seg. I forrige uke ba Jair Bolsonaro sine egne innbyggerne om å «slutte å sutre over covid-19.»

Foto: UESLEI MARCELINO / Reuters

På sykehus hele livet

Ambulansen vi har fått bli med på jobb i storbyen São Paulo, har fått et nytt oppdrag. Over radioen knitrer en beskjed om at 5 år gamle Reinaldo Pereira da Silva må hentes.

Den lille gutten er nok ikke den som har stått fremst i den påståtte sutrekøen. Nå rykker han derimot bakover i sykehuskøen.

I så godt som hele sitt korte liv har Reinaldo bodd på sykehus. Han trenger helsehjelp døgnet rundt. Nå er det ikke lenger plass til ham på sykehuset.

Han har en sjelden og medfødt genetisk sykdom. Bare 3,5 måneder gammel ble han innlagt. Siden har han vært der. Frem til i går.

Den lille gutten, som er avhengig av pustehjelp fra en maskin, er en av de som må vike for det stadig økende antallet coronapasienter. Kapasiteten på sykehusene er fullstendig sprengt.

Barneavdelingen Reinaldo har ligget på skal nå bli intensivavdeling for de uheldige som har fått viruset hele verden nå kjemper mot. Da er det ikke lenger plass til 5-åringen.

Vi kjører gjennom gatene i 20 minutter til vi kommer til noe som minner mest om et helt ordinært legesenter. Det er på ingen måte noe sykehus. Men nå er det nettopp det dette stedet skal fungere som. For Reinaldo og andre pasienter som ikke er coronasmittet, men som trenger behandling.

Mens de ender opp der, gjøres avdeling etter avdeling på brasilianske sykehus om til nye intensivavdelinger.

Håper på mirakel

Mange peker på Brasils karnevalsfeiring for to-tre uker siden for å forklare det som skjer i det store landet nå. Egentlig var feiringen bannlyst, men overalt skal det ha blitt holdt ulovlige fester i det hardt prøvede landet, der mange er sterke motstandere av nedstenginger.

CARL DE SOUZA / AFP De er vant til folkefester som dette. I fjor danset sambadanserne seg gjennom karnevalstiden. I år stod sambadromene tomme. Mange klarte likevel ikke å la være. De feiret og festet i gatene.

Nå kommer konsekvensene.

En fryktelig svie etter den søte karnevalskløen. Selvsagt forverret av mutasjonen, som forskere frykter mennesker som tidligere har vært coronasyke ikke nødvendigvis er immun mot, og det faktum at mange nekter å bruke munnbind.

Eller for den saks skyld rett og slett fornekter hele pandemien.

Epidemiologen Jesem Orellana sier at landets kamp mot coronaviruset i praksis var tapt allerede i 2020, og at det ikke er noen som helst sjanse for å snu de tragiske følgene av dette i første halvår av 2021.

– Det beste vi kan håpe på er et mirakel av massevaksinasjon, eller en radikal forandring i håndteringen av pandemien.

Et mirakel ber også datteren til den gamle kvinnen i grønn t-skjorte på bildet under om.

For få dager siden kom hun hjem fra et sykehusopphold. Datteren frykter hun ble smittet av viruset mens hun var innlagt. Etter at hun kom hjem har hun stadig blitt dårligere.

Ambulansepersonellet konstaterte store pustevansker og høy feber.

Heldigvis var det plass til henne på sykehuset. Et lite mirakel i seg selv.

I Brasil: André Liohn (foto/video)