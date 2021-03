VAKSINE: Den siste uken har enkelte tilfeller av medisinske hendelser etter vaksinasjon skapt uro i flere land. Foto: Alessandra Tarantino / AP

Derfor fortsetter de med AstraZeneca i Sverige: − Har ikke data som tilsier at dette er farlig

I Norge har vaksineringen med AstraZeneca-vaksinen blitt satt på pause, men i Sverige har de valgt å fortsette.

– Dette er alltid noe man veier for og imot – og med det vi vet nå, så er det ingenting som taler mer mot AstraZeneca enn mot noen av de andre vaksinene, sier Elisabeth Bernspång, lege og forsker ved Läkemedelsverket i Sverige.

I Norge har vaksineringen med AstraZeneca-vaksinen blitt satt på pause, mens man undersøker om det kan være sammenheng mellom vaksinen og alvorlige blodpropp-tilfeller. I Sverige har de valgt å fortsette.

Ikke sett det samme som i Norge

De tre unge helsearbeiderne som blitt innlagt i Norge med blodpropp kort tid etter vaksinering, har et sykdomsforløp som smitteverndirektøren i FHI beskriver som «sjeldent» og «veldig spesielt». Dette fordi alle de tre har lavt antall blodplater, noe som ikke er vanlig med blodpropp-pasienter.

Dette sykdomsforløpet har man ikke sett hos vaksinerte i Sverige, ifølge Bernspång.

– Nei, vi har ikke hatt noen sånne rapporter i Sverige, sier hun.

Samtidig har de fått meldinger om tilfeller av blodpropp – men ingenting som de anser som utenfor det som normalt ville forekomme i befolkningen. Totalt er det to personer som har fått diagnostisert blodpropp på sykehus, av totalt seks meldinger om blodpropp hos personer som er vaksinert med AstraZeneca, sier hun.

LEGE OG FORSKER: Elisabeth Bernspång ved Läkemedelsverket i Sverige. Foto: Läkarförbundet

– Det er hovedsakelig helsepersonell som er vaksinert. Noen har selv rapportert inn mistanke om propp uten å ha fått dette diagnostisert, og da kan vi ikke bekrefte det i etterkant.

Läkemedelsverket i Sveriges vurdering er at man ikke kan se at det er noen økt risiko for å få blodpropp AstraZeneca-vaksinen enn uten totalt sett.

– Det er én ting med ensaksrapporter. Men vi har ikke data som tilsier at dette skulle være farlig. Samtidig følger vi opp dette kjempenøye i hele EU.

Hun viser til at europeiske helsemyndigheter har gått gjennom antall blodpropp-tilfeller i Europa tilknyttet AstraZeneca-vaksinen, og funnet at det totalt er registrert 30 slike tilfeller blant fem millioner vaksinerte.

– Med tanke på hvor mange som har fått vaksinen er det veldig lite. Vi har ikke sett en økt forekomst av blodpropp etter vaksinering med AstraZeneca i Sverige. Vi oppdaterer dette konstant, og i samarbeid med EMA.

– Holder hodet kaldt

Bernspång peker på at det er en annen viktig ting som taler for å ikke stoppe vaksinering: Nemlig at man vet at covid-19 gir høyere risiko for blant annet blodpropp.

– Det er en risiko forbundet med å få blodpropp av covid-19. Det er alvorlige blodpropper, og risikoen er betydelig høyere. Dette var noe av det første vi var opptatte av da coronaviruset begynte å komme for et år siden. Nå inngår blodfortynnende medisin i forebyggende behandling når man blir lagt inn på sykehus, sier hun.

– Covid-19 er i seg selv en stor risiko, også for langvarig sykdom. Og vi har for lite oversikt over hvem som blir alvorlig syke. Denne vaksinen beskytter mot sykdom, og beskytter andre mot å bli syke. Og de aller, aller fleste får bare vanlige vaksinebivirkninger.

– Ville vurderingen av å pause vaksinering eller ikke vært annerledes om dere hadde spesielle tilfeller som de i Norge?

– Det er vanskelig å si uten å ha all bakgrunnsinformasjonen. Vi må som legemiddelverk gå ut fra hva vi har av faktiske data, sier hun.

Hun viser til at en god bivirkningsrapport skal inneholde detaljer om hva som har skjedd, når, hvilke symptomer det er snakk om og om det finnes noe annet bemerkningsverdig, eller om det er andre legemidler eller sykdommer i bildet.

– Om det skulle være en helt frisk person som får blodpropp og bare har fått vaksinen, kan man begynne å fundere. Men er det en eldre person som har andre risikofaktorer er det ikke like oppsiktsvekkende.

Hun sier Läkemedelsverket går grundig igjennom alle rapporter som har kommet inn, og understreker viktigheten av at alle som mistenker en bivirkning melder den inn.

– Det er virkelig viktig å finne ut om det kan være uvanlige, alvorlige bivirkninger så raskt som mulig. Men vi har ikke gjort det. Vi holder hodet kaldt – vi vil ha data først.

Legemiddelverket: To forskjellige nivåer

Steinar Madsen i Statens legemiddelverk sier til VG at det er to nivåer å undersøke bivirkninger på: Gruppebasert, og individbasert.

Når det gjelder det førstnevnte, er det ingenting som tyder på at AstraZeneca-vaksinen er forbundet med en større risiko for blodpropp nå:

– På gruppenivå ser man på statistikken. Men det kan finnes bivirkninger som er helt spesielle og bare rammer noen få personer. De vil ikke nå opp i statistikken. Så det er forskjell på sjeldne bivirkninger hos enkeltpersoner og forekomsten av bivirkninger i en stor gruppe, sier han.

Han sier det ikke er sånn at alle som er vaksinert med AstraZeneca bør frykte at de kan rammes av blodpropp.

– Det er helt usannsynlig. Men de vi må gjøre nå, er rett og slett å finne ut årsaken til at de få som har fått et så spesielt sykdomsforløp har fått det. Er det noe disse personene har til felles? Er det personer som er mer utsatt for akkurat denne typen bivirkning?

Søndag har ikke Legemiddelverket ikke har fått melding om nye uvanlige hendelser med personer som har fått vaksinen, sier Madsen. De jobber med å gå igjennom alle bivirkningsmeldinger som er rapportert – de siste to døgn er det kommet 1000 nye meldinger, ifølge Madsen.

Han tror det kan ha sammenheng med økt oppmerksomhet om denne vaksinen. Men han sier ingen av de nye meldingene de har gjennomgått til nå er blodpropp-relaterte.

– Det store flertallet er de vanlige bivirkningene som har slått kraftigere ut enn venter, slik som feber eller smerter i kroppen.