ÅPNER: Om alt går etter planen, kan turister igjen komme til Hellas for å duppe i Middelhavet. Foto: DIMITRIS RAPAKOUSIS / X07227

Hellas: Vil ta imot vaksinerte turister i sommer

Hellas forbereder seg på å kunne ta imot turister til sommeren, melder gresk minister. I Norge er myndighetene forsiktig optimistiske.

Av Ida Lyngstad Wernø

Publisert: Nå nettopp

– Turister er velkomne hvis de enten er vaksinert, har antistoffer eller kan fremvise negativ coronatest, sier Harry Theoharis, den greske ministeren for turisme, ifølge The Guardian.

Hellas belager seg nå på å ta imot turister allerede fra midten av mai.

– Frem til da vil vi gradvis heve restriksjoner hvis forholdene tillater det, sier ministeren.

I dag krever greske myndigheter at man må fremvise negativ coronatest tatt de siste 72 timene for deretter å sitte syv dager i en innreisekarantene, ifølge Utenriksdepartementet (UD).

Sysselsetter én av fem grekere

En sommer med turisme vil ha stor betydning for den økonomiske situasjonen i Hellas: Turistindustrien utgjør en femtedel av den greske økonomien og står for sysselsettingen av hver femte greker.

Myndighetene håper nå at antall besøkende i 2021 vil utgjøre omtrent halvparten av antall turister før pandemien, som var mer enn 31 millioner turister, skriver The Guardian.

HELLAS: Badere hopper fra en klippe på øya Lefkas. Foto: DIMITRIS RAPAKOUSIS / X07227

FHI forsiktig optimistiske

Geir Bukholm, smitteverndirektør i Folkehelseinstituttet, sa i begynnelsen av mars at han ser for seg lettelser i myndighetenes reiserestriksjoner for nordmenn mot slutten av mai.

– Etter hvert vil man åpne grensene og få normal turisttrafikk. Og alt som har med sosiale møter å gjøre. Det kan skje i slutten av mai, uten at jeg kan være helt sikker på det, var beskjeden fra smitteverndirektøren.

Hellas er omfattet av Utenriksdepartementets globale reiseråd, som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige nødvendige. I februar ble det klart at det globale reiserådet forlenges til 15. april.