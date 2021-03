Palm Beach er milliardærenes lekegrind. Alle som bor her er vant til å få det som de vil. Men nå har Donald Trump parkert i nabolaget – og skapt trøbbel i paradiset.

Trumps luksusproblem

Publisert: Nå nettopp

En sikkerhetsvakt står bredbeint og ensomt midt i innkjørselen til medlemsklubben Mar-a-lago. Han har på seg skuddsikker vest. På overkroppen henger det et gevær.

– Et intervju med Mr. Trump, er det noe du kan ordne?

– Det er over mitt lønningsnivå, svarer han og vil ha oss vekk.

Donald J. Trump er ikke president lenger. Hva slags liv skal han leve nå?

Spekulasjonene har svirret siden valgnederlaget han fortsatt ikke har erkjent, og stormingen av Kongressen han ser ut til å ha glemt.

Starte et nytt parti? Avkreftet. Stille til valg på ny? Kanskje.

Det som er mer sikkert er at det er her på Mar-a-lago på Palm Beach at Trump vil bo.

Det er det ikke alle naboene hans som er like fornøyd med.

Palm Beach er med sine nesten 9000 innbyggere et av verdens mest fortettede samfunn av milliardærer. 35 av Trumps naboer var i fjor på Forbes’ liste over Amerikas 400 aller rikeste.

Fakta: PALM BEACH En øy tilkoblet fastlandet gjennom broer på Floridas veskyst. 8816 innbyggere. 95 prosent av innbyggerne er hvite. 35 av USAs rikeste milliardærer har eiendom her, ifølge Forbes. Blant de mest kjente som eier eller har eid i Palm Beach eller nabobyen West Palm Beach, er Tiger Woods, Howard Stern, Rod Stewart, Bill Gates og Rush Limbaugh, John F. Kennedy og Donald Trump. Vis mer

Og her kommer nummer 197 på listen – bosatt to hus bortenfor Mar-a-lago – svett ut på terrassen sin med en vannflaske i hånda, rett fra et sviende tap på den private tennisbanen (5-7, 5-7).

Jeff Greene ser ikke ut til å vite hvem han har invitert inn på den enorme eiendommen sin med fire basseng, 1100 kvadratmeter innendørs boltreplass og privat strandlinje – eller hva vi skal snakke om.

– Hvem er dere? Hva vil dere vite? La oss gjøre dette raskt, sier han og dumper ned i sofaen.

Greene er en mangemilliardær som gjorde seg ultrarik ved å vedde mot boligmarkedet rett før finanskrisen. Han er eier av USAs antatt dyreste eiendom: Palazzo di Amore i Beverly Hills, til salgs for én milliard kroner.

Men han er også en demokrat som har stilt til valg for å bli Florida-guvernør og senator.

Greene trenger bare noen stikkord så er han i gang. Trump. Mar-a-lago. Hva nå?

– Han er en veldig sesongbasert fyr. Jeg tror ikke han vil bo her permanent. Veldig få bor her året rundt om de har råd til ikke å gjøre det. Det blir varmt her i juli og august, sier Greene.

Ifølge Greene har Trump aldri vært populær her.

– Palm Beach er et diskret samfunn. Ingen snakker om pengene sine eller bruker sånne gullforgylte greier. Han har et stort fly med bokstavene «TRUMP». De fleste her sniker seg ut av privatjetene sine. Så han er veldig annerledes enn hva Palm Beach er vant til, sier han.

Greenes egen mening om naboen?

– Personlig så bryr jeg meg ikke at han bor i nabohuset. Siden han kom tilbake hit har jeg ikke sett noe tegn til at han er der i det hele tatt, sier han.

Vi spør om Trumps krangel med lokalsamfunnet om å få lov til å bo fast på den private klubben sin.

– Det var ikke meg, men det var en eller annen nabo, begynner Greene.

Mar-a-lago ble bygget av sosietetskvinnen og frokostblandingsmilliardæren Marjorie Merriweather Post og stod ferdig i 1927. På midten av 1980-tallet fikk Trump kjøpt eiendommen for skarve 10 millioner dollar.

De første årene ble den brukt som privatbolig, før Trump i 1993 gjorde Mar-a-lago om til en privat klubb.

Men Trump måtte gjøre en lovnad til myndighetene i Palm Beach: Ingen gjester skulle få bo der mer fast.

Det er denne avtalen noen av naboene hans har funnet og forsøkt å bruke til å kaste Trump av øya.

– Det beste med å dekke det som skjer på Mar-a-lago er at det bare tar meg 30 sekunder å dra dit, humrer Shannon Donnelly og peker over vannet på det lakserosa palasset.

Donnelly er sosietetsredaktør i Palm Beach Daily News, avisen som kalles «the shiny sheet» og har et opplag på noen få tusen – men kanskje blant noen av verdens mektigste lesere.

Hun har vært til stede på hundrevis av arrangementer på Mar-a-lago gjennom to tiår og er omtalt i The New York Times som kvinnen med plass på første rad i «vinterens Det hvite hus».

– Palm Beach er veldig republikansk og veldig velstående. Du kan telle demokratene på en hånd og likevel ha en finger til overs, ler hun.

Trumps nye liv her er en lokal snakkis nå, ifølge Donnelly.

– Jeg tror hvorvidt en viss person skal bo i den søte, lille leiligheten over der er en sak som de fleste som bor her, nær ham, er opptatt av, sier hun.

Ifølge Donnelly er de nærmeste naboene glade for at Trump tapte valget.

– Folk i Palm Beach er så rike. De er vant til å få hva enn de vil ha, og akkurat når de vil ha det. Så de likte ikke å bli brydd med at veiene stengte der ute fra tid til annen, og spørsmål om hvem de var og hvor de var på vei, sier hun.

Trump International Golf Club ligger syv kilometer kjøring fra Mar-a-lago inne på fastlandet, i West Palm Beach.

Golfklubben er helt gjengrodd av en mange meter høy hekk. Gjennom en tynn sprekk ser vi såvidt en skikkelse kledd i hvitt bevege seg langt der borte.

Det var her Jeff Greene hadde sitt siste møte med Trump, i desember 2019.

Det gikk dårlig.

– Jeg har venner som er nære han, en av disse er blant hans største støttespillere. Han ville se presidenten, forteller Greene, som da hadde foreslått at de dro til Trumps golfklubb.

I sin jakt på å bli guvernør i 2018 hadde Greene som demokrat brukt valgkampmateriale som var anti-Trump.

De møtte presidenten da han er ferdig med sitt 18. hull. Greene strakk ut hånda.

Ifølge Greene, sa da Trump: «Du er ikke lite frekk som er her på denne klubben!»

Etter krangelen på golfbanen gikk Greene og kameraten for å spise en sen lunsj inne på klubben. Trump satt også til bords.

– Han møter blikket mitt og sier: «Du vet, du brukte milliarder på reklame og havnet på femteplass, for en taper!». Jeg svarte: «Jeg kom faktisk på fjerdeplass!» forteller Greene.

Desember 2019 var måneden da Representantenes hus jobbet med å tiltale han til den første riksrettssaken.

– Man skulle tro han hadde viktigere å tenke på, sier Greene til VG.

– Hva slags liv vil han leve nå?

– Jeg har venner som spiller golf med ham hele tiden. De ser ham på klubben. Han koser seg. Han spilte 27 hull med min venn på lørdag, veldig avslappet, svarer Greene.

– Vant eller tapte han?

– Han tapte.

Før Trump ble president var han i mange år en del av det spesielle lokalsamfunnet i Palm Beach han nå vender tilbake til.

Gjennom å dekke Mar-a-lago siden 1990-tallet, har Donnelly opparbeidet seg en unik tilgang til mannen som ble president i 2016.

Da gikk det som skjedde på den private klubben hans fra å være lokalt sosietetsnytt til å bli nyheter som angikk en hel verden.

I februar 2017, tre uker inn i Trumps presidentperiode tok han imot Shinzo Abe, Japans statsminister, på Mar-a-lago.

Foto: Susan Walsh / AP

Samme kveld skjøt Nord-Korea missiler ut i havet mot Japan.

De store, nasjonale mediene skrev saker basert på offisielle uttalelser.

Donnelly satt samtidig til bords på Mar-a-lago og tvitret et bilde av rådgivere som stimlet seg rundt verdenslederne og lyste opp papirer med mobiltelefoner.

Foto: Shannon Donnelly

I april samme år var Donnelly igjen bordsatt på Mar-a-lago, ikke langt fra gangen som leder mot Trumps leilighet. På vei forbi dem stopper presidenten.

– «En stor kveld, Shannon, en stor kveld», sier han. Jeg ante ikke hva han snakket om. På vei hjem ser jeg på nyhetene, forteller hun.

Amerikanske bomber hadde smadret en syrisk flybase.

Greene mener Trump og Mar-a-lagos omdømme i lokalsamfunnet akkurat nå er skadeskutt etter stormingen av Kongressen.

– Jeg har venner som ikke drar dit lenger, sier han om de han kjenner med medlemskap på klubben to hus bortenfor.

– Han bærer et ansvar og mange i Palm Beach ser det. Han har ikke engang erkjent dèt. Når det skjedde så han det på TV. Han burde reist seg og skreket at de måtte stoppe, fortsetter han, sier han selv ville stemt for å dømme han i riksrettssaken tidligere i år.

Mangemilliardærens telefon ringer.

– Er den samtalen nå? Setter du den over? sier han, venter et par sekunder og fyrer løs:

– Jeg vil ikke bruke alle disse pengene og ha et basseng som ingen av barna mine kan bruke. Når jeg tenker på et basseng så tenker jeg på ha 20-30 unger som kommer over for en stor fest, rutsjer nedover vannsklier og fontener, sier Greene inn i røret.

Vedkommende i den andre enden slipper ikke til med så mye.

– Jeg vil se ungene svømme runder omkapp med hverandre. Da trenger de 25 meter og baner som er brede nok. Du trenger ikke alle de runde greiene og infinity-kantene, sier han.

Det kan virke som personen han snakker med prøver å få frem noen utfordringer med tidsplanen for det nye huset.

– Jeg vet ikke hva det betyr. Vi skal ikke miste to uker. Huset skal bygges, svarer Greene.

Han legger på og sier til oss:

– Ok, la oss bli ferdige her.

Tre kilometer nord for Mar-a-lago ligger det lille rådhuset. Kirk Blouin, byens «town manager», en slags rådmann, vil ikke møte oss til intervju. Han vil ha spørsmål på epost.

I februar uttalte han til lokale medier at han hadde hundrevis av henvendelser om Trumps mulig permanente opphold på Mar-a-lago.

– Kontroversene rundt saken har avtatt, skriver han til VG i dag.

– Hva er deres syn på saken?

– Vår advokat gjennomførte en juridisk gjennomgang av bruksavtalen fra 1993 og hans juridiske synspunkt er at det ikke er noe som hindrer tidligere president Trump å bo på Mar-a-lago, skriver Blouin.

Han forklarer at klubben er tillatt å gi losji til ansatte.

– Det ble presentert bevis som støtter det faktum at tidligere president Trump er en ansatt ved Mar-a-lago Club, utdyper han.

En kvinne med to valper i en barnevogn – en puppy stroller – triller forbi Shannon Donnelly. «Det ultimate Palm Beach-tilbehøret», ifølge sosietetsredaktøren.

Hva slags liv tror hun Trump vil leve nå som han er ferdig som president?

– Jeg er sikker på at han står opp tidlig om morgenen og drar til golfbanen. Han spiser trolig både frokost og lunsj der. Han drar så tilbake til Mar-a-lago, slår på disse nyhetskanalene på TV. Venter på middag. Han viser seg kanskje i klubben om det er et arrangement, eller så spiser de et rolig og stille måltid i hjemmet, svarer Donnelly.

Hun var i bryllupet til Donald og Melania Trump. Og hun ble invitert av Melania inn i deres private leilighet på Mar-a-lago etter at sønnen Barron ble født, forteller hun.

Foto: GARY I ROTHSTEIN / Reuters

– Leiligheten har den franske dekoreringen som hun er veldig glad i, og som han er glad i. Den har et kjøkken, en stue, kanskje to soverom og to bad, relativt nøysomt, sier Donnelly.

Om Trump er til stede når Mar-a-lago holder tilstelninger vil han som regel vise seg, forteller hun.

– Han går runden, gjør en opptreden eller setter seg også til bords. Reiser seg og holder en tale. Alle sier han må tale og han sier aldri nei. Og folk er så glade for at han var der, sier hun.

Et stort amerikansk flagg blafrer i vinden bak henne på Mar-a-lago.

– Når han går gjennom porten der er han definitivt kongen.