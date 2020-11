KJEMPET: Patrick Quinn har de siste syv årene vært en av frontfigurene for kampen mot ALS. Foto: The ALS Association

Patrick sto bak «Ice Bucket Challenge»: Døde 37 år gammel

I 2014 herjet en av tidenes største trender på sosiale medier. Til sammen samlet «Ice Bucket Challenge» inn over 2,2 milliarder kroner til forskning knyttet til nervesykdommen ALS.

– Det er med dyp sorg vi må meddele at Pat Quinn, en av grunnleggerne av «ALS Ice Bucket Challenge» er død 37 år gammel, skriver The ALS Association på Twitter.

Patrick Quinn, fra Yonker i New York, fikk diagnosen Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) i 8. mars 2013 – én måned etter at han fylte 30 år. Likevel var han fast bestemt på å få noe positivt ut av situasjonen, og dannet organisasjonen «Quinn for the win».

– Jeg vet veien fremover er tøff, men jeg er klar for å gi denne sykdommen alt jeg har. La kampen starte, uttalte Quinn den gang.

Målet med «Quinn for the win» var å skape blest og samle inn penger for å bekjempe den uhelbredelige nervesykdommen.

Slik rammer ALS:

– Pat kjempet mot ALS med positivitet og mot, noe som inspirerte alle rundt ham. De som kjente ham er knust, men også takknemlige for alt han gjorde for kampen mot ALS, skriver The ALS Association.

Fakta: Amyotrofisk lateral sklerose (ALS): Det er cirka 300–400 pasienter med ALS i Norge til enhver tid. Forskermiljøet ser at det vil være en økning i fremtiden. ALS rammer også yngre.

Sykdommen fører til muskelsvinn fordi nervecellene som sender signaler fra hjernen blir ødelagt.

Sykdommen forekommer oftest hos pasienter i alderen 40–70 år. Den opptrer oftere hos menn enn hos kvinner.

De fleste pasientene med ALS dør av luftveisinfeksjoner og sviktende lungefunksjoner innen få år. Vis mer

«Ice Bucket Challenge»

I 2014 kom han over «Ice Bucket Challenge» på sosiale medier, og sammen med støttespillerne i «Quinn for the win» og Pete Frates og hans organisasjon «Team Frate Train», sørget de for at kampanjen skjøt fart og nådde kjendiser som:

Dwayne Johnson, Will Smith, Vin Diesel, Bill Gates, Oprah Winfrey, Lady Gaga, Justin Bieber, Justin Timberlake, Taylor Swift, Tiger Woods, Eminem, Rihanna, Usain Bolt, Miley Cyrus, Michael Jordan, Kim Kardashian West, John Travolta, Drake, George W. Bush og Mark Zuckerberg.

Utfordringen gikk enkelt og greit gikk ut på å helle en bøtte isvann over hodet, dele en video av det på sosiale medier og utfordre andre til å gjøre det samme eller donere penger til ALS-forskning.

– Ingen visste at dette ville bli et verdensfenomen, men vi samlet oss som en enhet fordi det er det som skal til for å kunne forandre en sykdom som ALS. Utfordringen ga ALS et solid slag i kjeven og rystet den, men det betyr ikke at kampen er over. Vi må slå knockout på den, sa Quinn i fjor – fem år etter den virale hitten.

Fikk inn milliardbeløp

The ALS Association fikk inn rundt én milliarder kroner som følge av kampanjen. I tillegg fikk andre organisasjoner som jobber med sykdommen inn rundt 1,2 milliarder kroner.

– Utfordringen fikk en virkelig fart på kampen mot ALS, og har ført til forskningsfunn, utvidelse av omsorg for mennesker med sykdommen og større investeringer fra myndighetene til ALS-forskning, skriver organisasjonen videre.

Men det har ikke kommet noe stort gjennombrudd i forskningen, og fra 2014 til 2019 mistet Quinn evnen til å gå. Han måtte spise via et rør i magen og måtte bruke oksygenmaske for å puste.

– ALS er forferdelig, men det er krigere over hele verden som nekter å akseptere at det er en dødsdom. Vi skal aldri gi opp den kampen. Det er kanskje vanskelig å tro, men jeg ville ikke byttet bort livet mitt for noe annet. ALS kan slå meg ned så mange ganger den vil, men denne sta iren skal ikke gi seg. Jeg vet mange tenker det samme. Sammen kan vi slå ALS, sa han under femårsjubileet til «Ice Bucket Challenge» i fjor.

ALLTID BLID: Til tross for at han stadig ble sykere, holdt Patrick Quinn motet oppe. Foto: The ALS Association

