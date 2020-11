FESTSTEMTE: De svenske elevene som skal ha planlagt å selv bli smittet av coronaviruset, håpet å utvikle antistoffer slik at de får gjennomføre «studenten», svenskenes egne russefeiring. Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Svenske elever skal ha planlagt smittespredning - nå anmeldes de

I håp om å utvikle antistoffer og snart kunne feste igjen, skal svenske elever i Östersund ha planlagt å bli smittet av coronaviruset.

For mindre enn 10 minutter siden

Flere elever ved en videregående skole i Östersund i Sverige er nå anmeldt av politiet for å ha planlagt å spre coronasmitte.

Planen var å oppsøke smittede personer og selv bli smittet, for å deretter spre viruset videre, skriver SVT.

Dette for å bli immune for coronaviruset, slik at de kunne gjennomføre «studenten» - den svenske russefeiringen - som normalt.

Elevrådsleder ved Jämtlands gymnas, Monica Sandström, uttalte til SVT at hun ikke er kjent med «smittestuntet» til studentene.

Hun forteller imidlertid at mange elever nå er lei av tiltak og distanseundervisning, og at hun er kjent med at flere skal ha uttrykt at de håper at de får antisoffer slik at man kan feste til sommeren.

Sandström reagerer på at hennes medelever har forsøkt å organisere smittespredning.

– Det føles utrolig respektløs overfor andre mennesker. Det er uvitenhet, selv blant voksne, som fører til smittespredning. Man tenker at dette ikke påvirker deg selv, og at det er noe som bare skjer i Stockholm, men det skjer jo til og med her i Jämtlands län, sier Sandström.

Foreløpig har ingen elever status som mistenkt eller siktet. Politiet opplyser imidlertid at de denne uken vil undersøke saken videre.

– En etterforsker vil jobbe med dette denne uken, sier etterforskningsleder Niklas Stjernlöf til SVT.

Publisert: 30.11.20 kl. 12:52

Mer om Coronaviruset Sverige