TETT I TETT: Hundrevis sto tett sammen da Donald Trump holdt tale fra Det hvite hus lørdag. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Slik kan Trump vinne – tross dårlige meningsmålinger

USAs president Donald Trump sliter på målingene, mens utfordrer Joe Biden ligger an til å kapre verdifulle vippestater. Trump har likevel en sjanse, sier USA-eksperter.

3. november står skjebnevalget i USA: Får Republikanernes Donald Trump fire nye år som president eller tar Demokratenes Joe Biden over?

Den siste uken har Biden økt forspranget, og ligger 10,1 prosentpoeng over Trump på meningsmålingene, ifølge FiveThirtyEights gjennomsnitt.

– Det er en stor utfordring for ham, også fordi det er veldig få velgere som ikke har gjort seg opp en mening om Trump, bare rundt 10 prosent, sier Eirik Løkke, rådgiver i tankesmien Civita.

– Så skal vi også huske på at han ligger vesentlig bedre an i vippestatene enn han gjør på nasjonalt nivå. Det er veldig sannsynlig at han taper «the popular vote» som i 2016, så spørsmålet er om han vinner viktige vippestater som i 2016.

– Trump har en liten fordel

De 24 neste dagene er avgjørende hvis Trump skal snu utviklingen.

– I USA er ikke det viktige å vinne nasjonale meningsmålinger, men at du vinner enkeltstater. Men også der gjør Biden det skarpt, sier Sofie Høgestøl, førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO).

I det amerikanske valgsystemet tar vinneren alt. Det vil si at den kandidaten som får flertall i en stat, får alle statens valgmenn. Den av Trump eller Biden som får 270 eller flere valgmenn, vinner valget.

– Trump og Republikanerne har en liten fordel i at de er litt tilgodesett i valgmannskollegiet, sier Jørgen Bølstad, førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap på UiO.

USA-EKSPERT: Sofie Høgestøl er førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og har studert amerikansk grunnlovsrett i USA. Foto: Frode Hansen

– De kan derfor tape med noen prosentpoeng på nasjonalt nivå, og fortsatt klare å få flertall blant valgmennene. Dette gir dem et lite håp, men det er klart at målingene vi nå ser i alle de viktigste statene tyder på at Trump ligger for langt bak, fortsetter han.

I 2016 ledet Hillary Clinton på meningsmålingene, og Trumps seier kom som et sjokk for mange.

– Da er det viktig å få med seg at Biden har et mye klarere forsprang nå enn hun hadde i 2016, og det er betydelig færre velgere som ikke har bestemt seg nå enn det var i 2016, sier Bølstad.

– Ser ganske mørkt ut

Høgestøl deler statene opp i mørkeblå, lyseblå, «toss-ups», lyserød og mørkerød, etter modell fra Financial Times. Ifølge avisens gjennomsnitt av de siste målingene, er det klart flest av de mørkeblå statene, der Biden har en solid ledelse, og de lyseblå, der Biden har en viss ledelse.

– Hvis Biden holder på de statene han har nå, så har han nok valgmenn til å vinne valget. Trump må vinne alt han har nå, noen «toss-ups» og han må finne en måte å snu noen lyseblå, sier Høgestøl til VG.

Siden delstatene har ulikt antall valgmenn, er noen av dem viktigere enn andre. En av dem er Pennsylvania, som Trump vant med en hårsbredd i 2016 – og som har 20 av 538 valgmenn.

– Pennsylvania ser ut til å være den staten som dytter Biden over 50 prosent av valgmennene. Hvis han vinner Pennsylvania, vinner han antageligvis valget, sier Bølstad og fortsetter:

– Et annet interessant spørsmål er om Biden klarer å ta tilbake de seks statene som Demokratene tapte for fire år siden. Det ut som han i hvert fall klarer å ta tilbake Pennsylvania, Wisconsin og Michigan. Hvis han gjør det, og beholder alle statene Demokratene tok i 2016, så er det nok til å vinne valget.

Trumps trofaste velgerbase ser ikke ut til å være stor nok, mener Bølstad.

– Det betyr at han helst bør overbevise alle som ikke har bestemt seg ennå, og antagelig må han i tillegg klare å få noen av Bidens velgere over på sin side. Dersom målingene vi ser nå skulle holde seg frem til valget, ser det ganske mørkt ut for Trump, så han er avhengig av å få til en veldig sterk innspurt for å vinne.

Kan bli poststemme-kaos

En x-faktor som kan øke sjansene til Trump, er risiko for at innsending og opptelling av poststemmer kan føre til valgkaos.

– Trump og Trump-kampanjen vet at hvis alle stemmer blir talt opp, så øker sannsynligheten for at de taper. De har en interesse i at ikke alle stemmer blir talt opp, sier Eirik Løkke.

USA-EKSPERT: Eirik Løkke i Civita. Foto: C.F. Wesenberg / Civita

De ulike delstatene har forskjellige regler for når poststemmene må være mottatt og når de kan begynne å telle dem.

– Det er jaggu ikke sikkert man rekker å telle opp alle stemmene, sier Løkke.

Det er også ventet at det vil ta lengre tid å telle poststemmene, siden signaturen på dem må sjekkes opp mot signaturen på velgernes registreringskort.

– Jeg har ingen tro på at alle stemmene kommer til å telle likt, men at det blir så mange at det faktisk slår ut på valgresultatet, det håper og tror jeg ikke.

Må bruke penger i Texas

Presidentkandidatene bruker typisk mest tid og penger i vippestatene, som er avgjørende for å sikre seieren.

– Trump har dårlig råd, og amerikansk valgkamp koster mye penger. De gidder ikke bruke penger på stater der de leder stort. Jeg tror ikke Biden bruker én krone på California, sier Høgestøl.

Den store vestkyststaten har hele 55 av totalt 538 valgmenn, og en seier der gir et stort forsprang i jakten på å kapre flertallet, altså 270 valgmenn.

Men California har gitt den demokratiske presidentkandidaten flertall i alle valg siden 1992, og regnes som sikker for Demokratene og en tapt sak for Republikanerne.

– Biden fikk inn masse penger ett den første debatten, og kan sette inn masse penger i Texas, som plutselig har blitt en stat der det er veldig jevnt.

Texanerne har nemlig gitt Republikanerne sine 38 valgmenn i hvert eneste valg siden 1980. Men ifølge den siste tidens meningsmålinger kan den store sørstaten denne gangen blir en vippestat.

– Det tvinger Trump til å bruke masse penger på Texas, en stat han ikke hadde tenkt til å bruke penger på.

Har snudd skuta før

3. november skal innbyggerne i USA stemme over hvem som skal være landets president de neste fire årene.

Tross Bidens ledelse, er det for tidlig å ta sorgen eller gleden på forskudd.

Høgestøl minner på at Trump klarte å snu ting rundt i innspurten for fire år siden.

– På fredag var det cirka fire år siden Hillary Clintons e-poster ble lekket av Wikileaks. Nå leter Trump-kampanjen etter saker eller momenter som kan gi den samme boosten og snu ting i deres favør.

Publisert: 11.10.20 kl. 02:36

