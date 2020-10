SMITTET: Donald Trump tok søndag kveld en kjøretur for å hilse på støttespillere som hadde møtt opp utenfor sykehuset Walter Reed. Foto: ALEX EDELMAN / AFP

Hevder at Trump forsøkte å holde smitteutbruddet hemmelig: «Ikke si det til noen»

Kun noen få personer rundt presidenten var klare over begynnelsen på det som nå har blitt et stort smitteutbrudd i Det hvite hus. Donald Trump prøvde å legge lokk på saken, ifølge The Wall Street Journal.

Nå nettopp

Mens coronaviruset spredte seg i Donald Trumps sirkel, ba presidenten en rådgiver som hadde testet positivt om ikke å fortelle om resultatet, skriver The Wall Street Journal.

– Ikke si det til noen, skal han ha sagt, ifølge en av avisens kilder som skal ha kjennskap til samtalen med rådgiveren.

Donald Trump bekreftet at han og førstedame Melania Trump er smittet av coronaviruset natt til fredag norsk tid.

Det har siden Trumps positive coronavirus-test hersket forvirring rundt hvem som har visst hva om smittespredningen i Det hvite hus, og når.

WSJ: Var smittet før Fox-intervju

I et Fox News-intervju torsdag kveld bekreftet Trump at hans nære rådgiver Hope Hicks var smittet av coronaviruset, og at han hadde blitt testet.

Men ifølge The Wall Street Journal visste Trump allerede før dette intervjuet at han selv var smittet.

– Jeg får svar på min test enten i kveld eller i morgen tidlig, sa han under intervjuet.

The Wall Street Journal skriver at protokollen i Det hvite hus er at man først får en hurtigtest, før grundigere prøver tas fra dypere i nesen. Den protokollen fulgte presidenten, skriver de. Og ifølge avisen hadde Trump altså fått svar på hurtigtesten allerede før Fox-intervjuet.

Hurtigtestene i Det hvite hus gir svar etter 15 minutter. Det hvite hus har ikke kommentert denne saken etter Wall Street Journal publiserte den.

NÆRKONTAKTER: På første rad sitter Donald Trumps innerste krets fra Det hvite hus. Bak dem sitter republikanske senatorer. Foto: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA /Grafikk: Ida Aaberg Evensen

Medier: Ville holde utbruddet skjult

Minst 14 av Trumps nærkontakter har til nå testet positivt for coronaviruset. Blant dem den tidligere New Jersey-guvernøren Chris Christie, som er innlagt på sykehus. Ifølge CBS-reporter John Dickerson fikk han nyheten om covid-utbruddet gjennom mediene.

Christie sier ifølge CNN at han ikke har fått noen formelle retningslinjer fra Trump-teamet når det kommer til videre kontaktsporing, etter at han ble bekreftet smittet. Axios skrev fredag at ansatte i vestvingen ble frustrerte av å få nye opplysninger om utbruddet via mediene.

Den første kjente smittede i Trumps sirkel var rådgiver Hope Hicks, som skal ha merket de første symptomene på viruset onsdag. Et fåtall ansatte i Det hvite hus visste at hun var smittet torsdag morgen, ifølge CNN, Politico og Fox News.

Ifølge Bloomberg, som først meldte om at Hicks var smittet halvannen time før president Donald Trump selv bekreftet dette, hadde de få høytstående medlemmene av administrasjonen som kjente til smitten et ønske om å holde opplysningen privat.

New York Times skriver også at Trumps nærmeste rådgivere håpet å holde nyheten om at Hicks var smittet hemmelig.

Trumps stabssjef Mark Meadows har bekreftet at Det hvite hus visste om Hicks’ smitte allerede før presidenten reiste på et valgkampmøte i New Jersey torsdag ettermiddag.

Helsemyndighetene i delstaten har fått en smittesporings-liste fra Det hvite hus med minst 206 personer som kan ha blitt smittet etter å ha deltatt på arrangementene på golfklubben hans i Bedminster, skriver de på Twitter.

Full forvirring etter lege-uttalelser

Noe som har bidratt ytterligere til forvirringen rundt når presidenten har visst at han har vært smittet, var en pressekonferanse med Trumps lege lørdag.

– Det er bare 72 timer etter diagnosen nå, uttalte Sean P. Conley fra presidentens legeteam – 36 timer etter at Trump opplyste at han testet positivt.

72 timer ville innebære at presidenten testet positivt allerede onsdag morgen, før han talte på et valgkampmøte onsdag ettermiddag og møtte velgere torsdag kveld.

Like etter pressekonferansen skrev flere journalister at ikke-navngitte ansatte i Det hvite hus presiserte at Conley hadde ment at det var dag tre etter presidentens diagnose, ikke at det var 72 timer siden han hadde testet positivt.

Conley publiserte en presisering senere på kvelden der han skrev at han feilaktig hadde sagt 72 timer i stedet for «dag tre» og «48 timer» istedenfor «dag to». Han opplyste at presidenten først fikk diagnosen covid-19 torsdag kveld lokal tid.

Trump tvitret om at han var smittet i 01-tiden lokal tid natt til fredag.

Publisert: 05.10.20 kl. 13:54