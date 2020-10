forrige











KONTROLL: Det er plassert «checkpoints» rundt byen for kontroller, og politiet kan bøtelegge personer som forlater byen uten gyldig grunn. Her står bevæpnet politi for å stoppe en passerende bil.

Slik er hverdagen i hardt rammede Madrid

MADRID (VG) I Spanias hovedstad er smitten verst i landet, og det er erklært unntakstilstand. Situasjonen i byen preger befolkningen: – Vi er redde, sier José Carlos Bragabo (65).

– Den siste tiden har vært tøff, det har endret livet mitt mye. Jeg har et barnebarn som jeg aldri har fått se, siden jeg ikke kan forlate byen. Det påvirker en mentalt, sier José Carlos Bragabo (65) til VG.

Han sitter sammen med to venner på en liten kafé i sentrum av Madrid. De tre pensjonistene tør ikke gå inn på grunn av den høye smitten i hovedstaden, og har plassert seg ved et bord ute.

– Jeg synes tiltakene er veldig få sammenlignet med hva som burde vært innført for å stoppe viruset når smitten er så stor her. Vi er redde, for vi er jo i risikogruppen. Dette er veldig alvorlig, sier Bragabo.

Andrebølgen med coronasmitte skyller nå over Europa. Etter en kraftig økning av smittetilfeller i begynnelsen av oktober, påtvang Spanias regjering Madrids byregjering nedstenging. For litt under en uke siden ble det også erklært unntakstilstand i byen, og 7000 politifolk er utstasjonert for å håndheve nedstengingen.

Fredag registrerte Spania rekordhøye 15. 186 nye smittetilfeller. Dødstallene stiger også, med 222 nye dødsfall det siste døgnet. Totalt har over 33. 500 spanjoler dødd som følge av coronapandemien.

SAMLES UTE: Pensjonistene José Carlos Bragabo (65), Mario Silver Castel (82) og deres venninne møtes ute på en kafé i Madrid. – Vi prøver å gjøre det beste ut av situasjonen, sier Bragabo. Foto: Nacho Hernandez, VG

Torsdag ble det registrert 1633 smittede og 40 døde i Madrid det siste døgnet, ifølge myndighetene.

– Jeg har aldri før opplevd en situasjon som dette i hele mitt liv. Det er en ekstrem situasjon, sier Mario Silver Castel (82).

Det er blant annet ikke lov å reise til og fra Madrid med mindre det er nødvendige, godkjente reiser, som til jobb, skole eller på medisinsk grunnlag. Det er plassert «checkpoints» rundt byen for kontroller, og politiet kan bøtelegge personer som forlater byen uten gyldig grunn.

Innbyggerne får heller ikke lov til å samles mer enn seks personer inne og ute.

Dette er tiltakene innført 9. oktober: Folk kan bare reise inn og ut av byen på jobb, skole eller medisinsk grunnlag, eller av andre nødvendige grunner.

Samlinger, både innendørs og utendørs og i alle omgivelser, er begrenset til maksimalt 6 personer.

Restauranter, barer og kafeer har ikke lenger lov til å servere i baren og må redusere kapasiteten til 50 prosent. De må stenge klokken 23.00 og slutte å servere klokken 22.00.

Munnbind må brukes i alle offentlige rom i Madrid, både innendørs og utendørs. Eneste unntaket er folk som driver med sport og barn under seks år.

Sosiale distanseringsregler må følges til enhver tid.

Røyking utendørs på offentlige steder er forbudt når to meters avstand ikke kan opprettholdes.

Butikker må redusere kapasiteten til 50 prosent og stenge klokken 22.00 (unntatt apotek, helsesentre, veterinærer, bensinstasjoner og andre virksomheter som anses som viktige).

Kirker, moskeer og synagoger må redusere kapasiteten til en tredjedel. Begravelsestjenester kan holdes med maksimalt 15 sørgende utendørs og ti innendørs.

Nattklubber er nå stengt.

Alle offentlige parker og hager vil stenges mellom klokken 22.00 og 06.00 inntil videre.

Idrettsanlegg forblir åpne, selv om kapasiteten er redusert til 50 prosent innendørs og 60 prosent utendørs. Grupper er begrenset til seks personer.

Maksimal kapasitet i spillbutikker, kasinoer og veddeløpsbaner er nå redusert til 50 prosent. Dette er også tilfelle for fritidssentre, dyreparker og fornøyelsesparker.

Tyrefekting kan ikke holdes for øyeblikket. Vis mer

Stengte dører

I de ellers stappfulle gatene rundt i Madrid, er det nå svært lite folk å se. På den kjente plassen Plaza Mayor kan du vanligvis ikke gå et skritt uten å dulte borti noen, mens du nå kan gå flere hundre meter før du passerer nestemann.

Alle har på munnbind, som er påbudt i alle offentlige rom, både inne og ute.

Svært mange butikker, restauranter og barer har måttet stenge dørene etter de strenge restriksjonene, som sier at kapasiteten må reduseres til 50 prosent, og at det ikke er lov å servere etter klokken 22.

Dette rammer Madrid hardt, som er kjent for sin utelivskultur. I tillegg har også turistene forsvunnet.

– På en vanlig dag tjener vi rundt 5000 euro, men nå er vi takknemlige om vi klarer 50 euro, sier barmanager Diego Barbosa, stående utenfor baren sin i Madrid sentrum.

På den lille baren pleier det å være stappfullt, uavhengig av tid på døgnet, forteller Barbosa.









MINDRE TID: Barmanager Diego Barbosa sier han får mindre tid til barna nå enn før.

Denne dagen sitter det kun en enslig mann med en øl på et av bordene.

– Det er stort sett unge som ikke bryr seg så mye som kommer hit nå. Den eldre stamgjesten som vanligvis skal spise, tør ikke komme.

Han forteller at de har måttet endre menyen og innkjøp på grunn av kuttene.

– Før hadde vi rundt 700.000 euro i inntekt på et år, mens nå ligger det an til å ende på rundt 30.000.

les også Strenge restriksjoner flere steder i Spania: – Stemningen er ganske laber

– Påvirker tiden med barna

Utenfor døren til baren står en eldre mann og kikker inn. Han blir stående lenge, men rusler til slutt videre.

Barbosa trekker på skuldrene.

– Det er klart dette har preget meg. Hele livsstilen min er endret. I mars tjente jeg 3000 euro i måneden, og nå er det rundt 800.

Han forteller at det påvirker tiden han er sammen med barna sine, for nå tjener han mindre og jobber mer, for det tar mye tid å planlegge innkjøp nå som alt er uforutsigbart.

– Jeg mister tålmodigheten når jeg leker med barna, og jeg er mer sensitiv. Jeg vil si jeg er en optimistisk fyr, men jeg må innrømme at jeg noen dager er trist. Det er hardt, av og til spør jeg meg selv om jeg sløser bort tiden.

les også Minst ni europeiske land med ny smitterekord lørdag

– Følger ikke reglene

– Jeg synes det er dustete og overdrevet at barer og restauranter skal stenge så tidlig. Du kan bli smittet hele døgnet, så jeg skjønner ikke hvorfor de gjør det. Det kommer til å ramme økonomien i samfunnet her, sier Juan Algora (30), som er ute og skater med kompisgjengen i gatene.

Algora sier han aldri ser eller leser nyheter, men vet at man ikke får reise ut av byen, og har måttet avlyse flere planlagte reiser.

– Myndighetene bytter restriksjoner hele tiden, så det er vanskelig å følge med. Jeg synes de var flinkere i mars, sier kompisen Mario Fortea (35).







FLYR HØYT: En stor gjeng skater i Madrids gater.

Skatere suser forbi i alle retninger – nesten alle med munnbind.

– Ingen følger reglene for innreise. Etter de erklærte unntakstilstand har jeg hatt venner utenfor byen som har kommet inn for å skate. Det er ikke nok «checkpoints», så de får ikke kontrollert godt nok, sier Fortea.

Han er frustrert over å ikke kunne få besøke familien i Valencia ved østkysten.

– Om det skjer noe med faren min, blir det vanskelig å få tillatelse til å reise dit.

les også Slik stenges Europa ned for andre gang

Nakstad: Norge et bedre utgangspunkt

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier til VG at tiltakene i Europa nå innføres for å ikke komme i en like dramatisk situasjon som i mars.

– Og fordi det er lettere å slå ned smitten nå, før den stiger ytterligere, sier han.

– Hvor sannsynlig er det for oss å havne på nivå med mange av EU-landene? Mange av dem hadde relativ lik smittesituasjon som oss for bare noen uker siden.

– Det er ikke usannsynlig, men vi har et bedre utgangspunkt enn de fleste andre land og kan lykkes i å beholde kontrollen lenge hvis vi holder ut, sier han.

– Hva kan vi gjøre annerledes, eller lære av dem, for ikke å havne der?

– De basale tiltakene folk selv bidrar med, som å holde seg hjemme når man er syk, er nok fortsatt den viktigste medisinen for å beholde kontrollen.

