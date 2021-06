MYSTERIE: Politiet i Tyskland søker informasjon om hvordan de to oljemaleriene fra 1600-tallet har endt opp i en søppelbøtte langs veien. Dette er et selvportrett av den italienske kunstneren Pietro Bellotti. Foto: Skjermdump

Malerier fra 1600-tallet funnet i søppelbøtte

To originale malerier fra 1600-tallet er blitt funnet i en søppelbøtte langs veien sørøst i Tyskland.

Av Thea Rosef

Publisert: Oppdatert nå nettopp

De to innrammede oljemaleriene fra 1600-tallet ble funnet av en 64 år gammel mann ved en motorveistasjon i Bayern-regionen sørøst i Tyskland forrige måned.

Mannen overleverte deretter maleriene til politiet, skriver CNN. Politiet søker nå etter informasjon om hvordan de to maleriene har endt opp i en søppelbøtte ved motorveien.

En kunstekspert har konkludert med at de mest sannsynlig er originale verk, skriver kanalen.

Et av maleriene er et smilende selvportrett av den italienske kunstneren Pietro Bellotti, datert tilbake til 1665.

Bellotti er mest kjent for å male selvportretter. Ifølge sveitsiske Galleria Canesso jobbet han for høytstående familier i Venezia, og kardinal Ottoboni og guvernøren i Milano.

forrige





fullskjerm neste

Det andre maleriet er av en smilende gutt i en rød hatt, malt av den tyske kunstneren Samuel van Hoogstraten. Det er ukjent når det ble malt.

Hoogstraten var maler og forfatter som skal ha gått i lære hos Rembrandt i Amsterdam, som er Nederlands største kunstner, og en av verdens største gjennom tidene.

På slutten av 1600-tallet stilte eliten i Haag seg opp for å sitte modell for Hoogstratens portretter.

Kunstneren skrev også boken «Introduction to the High School of the Art of Painting», som ble utgitt i 1678, året han døde. Den inneholder hendelser fra tiden hans i Rembrandts studio, og Storbritannias nasjonalgalleri har kalt boken «en viktig kilde til informasjon om Rembrandts syn på maleri».