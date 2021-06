PÅ SJØEN: Etter tre år på sjøen fra sjøsetting på USAs østkyst, ble denne beskjeden plukket opp på Azorene. Foto: Privat

Flaskepost funnet etter å ha reist over 3200 kilometer

Beskjeden ble sjøsatt fra Rhode Island på Thanksgiving i 2018. Nå har den krysset Atlanteren og dukket opp på Azorene.

Av Andrea Rognstrand

Publisert: Nå nettopp

«Det er Thanksgiving. Jeg er 13 og besøker familien på Rhode Island. Jeg er fra Vermont. Hvis denne blir funnet, send e-post til messageinabottle2018@gmail.com»

Denne beskjeden la da 13 år gamle Sean Smith i en flaske i 2018. Tre år senere, i 2021, ble den oppdaget på Azorene av 17 år gamle Christian Santos, skriver Sky News.

Øygruppa en en region under Portugal og ligger ute i Atlanterhavet.

Santos forteller at han regelmessig plukker søppel i vannkanten for å gjøre en innsats for miljøet. Han bestemte seg for å følge instruksjonene i Powerade-flasken han fant.

Leste du denne? Oda (8) er mest sannsynlig avsender av flaksepost som endte opp på Island

Men e-posten til messageinabottle2018@gmail.com ble ikke besvart. Nå 16 år gamle Smith hadde nemlig glemt at han hadde sendt flaskeposten i 2018 og kunne ikke huske passordet på e-postkontoen.

Santos mor, Molly, ble redningen. Hun la ut et innlegg på Facebook, som til slutt nådde Smith.

De to nesten jevngamle guttene har nå møtt hverandre på Zoom og sier at de planlegger å holde kontakten.

– Jeg syns det er kult at noen nær meg i alder fant den så langt unna og at vi faktisk klarte å komme i kontakt, sier Sean Smith.