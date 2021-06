SATT FAST: Mannen kom seg ikke ut av sjakten på egen hånd. Foto: Sonoma County Sheriff's Office

Mann satt fast i sjakt i to dager – funnet av politiet

Politiet i Sonoma County i California fikk melding om et mistenkelig kjøretøy, men fant en mann sittende fast i en viftesjakt.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

På sin Facebook-side forteller politiet at de tidlig tirsdag morgen mottok en klage på at en mistenkelig bil sto parkert på en privat eiendom utenfor Santa Rosa.

En betjent rykket ut og fant kjøretøyet på en vingård, men ingen fører. Bilen sto parkert på et merkelig sted, og betjenten så en hatt liggende på noe gårdsutstyr i nærheten og gikk dit for å undersøke.

KRABBET NED I SJAKT: Mannen hadde krabbet ned i denne jordbruksmaskinen. Bilen ble observert ved siden av. Foto: Sonoma County Sheriff's Office

«Føreren hadde av uforklarlig grunn bestemt seg for å klatre inn i sjakten på en vifte på vingården og ble sittende helt fast. Han hadde sittet fast i to dager da vi fant ham.» skriver politiet.

De forteller at brannvesenet klarte å få mannen løs.

Da han ble intervjuet, forklarte mannen at han likte å ta bilder av motorene på gammelt jordbruksutstyr.

«Men undersøkelser viste at utstyret ikke var antikt og at mannen hadde mye mer metamfetamin enn kamerautstyr», skriver politiet, som fremdeles ikke kjenner mannens motiv for å klatre ned i sjakten.

Mannen slapp arrestasjon siden han trengte legetilsyn etter to dager i sjakten, men politiet sier de kommer til å innstille på siktelse for eiendomskrenkelse og narkotikabesittelse. I tillegg var mannen løslatt på prøve og har dermed brutt vilkårene for løslatelsen.

Politiet skriver i kommentarfeltet på Facebook at mannen kommer til å bli helt bra igjen.

Flere lokale medier, som NBC Bay Area, og nyhetsbyrået AP har omtalt saken.

Vifter blir ifølge AP brukt på vingårder for å hindre at druene fryser når det er kaldt vær.