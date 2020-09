BEVISST VILLEDNING: I den kommende boken til Washington Post-tilknyttede Bob Woodward om Donald Trump, kommer det frem at Trump i et telefonintervju mellom de to, skal ha fortalt at han bevisst førte amerikanerne bak lyset. Selv visste han hvor dødelig var. Foto: Reuters/GPA

Bokbombe: Trump sa han visste hvor dødelig coronaviruset var, men «tonet det ned» utad

«Du bare puster inn luft, og slik sprer det seg. Det er mer dødelig enn en hard influensa. Dette er dødelige saker”, skal Trump ha sagt i en telefonsamtale med Bob Woodward.

I en kommende bok fra journalist-nestoren Bob Woodward i Washington Post kommer det frem at USAs president allerede ti dager etter en topphemmelig brif om coronaviruset i slutten av januar, var fullt klar over at USA sto overfor en pandemi på linje med spanskesyken i 2018.

Woodward er en av de to journalistene som sto bak avsløringene i Watergate-skandalen i 1974.

«Sinne»

Den kommende boken til Woodward heter «Rage» (sinne), og berører temaer som Trumps håndtering av coronapandemien og forholdet til Nord-Korea, blant annet. Også forholdet til tidligere forsvarsminister Jim Mattis er et tema i boken, skriver Washington Post.

Boken tar utgangspunkt i 18 åpne telefonintervjuer som Bob Woodward har hatt med Trump mellom desember 2019 og juli i år. I tillegg skal Woodward hatt tilgang til «dype bakgrunnskilder».

Ti dager etter brifingen i det ovale rom ringte Trump til Woodward og avslørte at han mente situasjonen var langt mer alvorlig enn det han sa til landets befolkning.

Nedtonet faren bevisst

Samtidig med at han hadde kunnskapen, fortalte Trump Amerikas innbyggere – med mange tilhørere verden rundt – at coronaviruset ikke var verre enn vanlig sesonginfluensa og at det straks ville «forsvinne».

Trump fastslo gang på gang at situasjonen var under kontroll.

I en samtale med Woodward 19. mars skal Trump ha innrømmet at han helt bevisst nedtonet faren fra viruset i sine uttalelser.

«Jeg ville alltid ta det ned», skal han ha sagt til Woodward.

Ingen ledelse

I boken skriver Woodward at Trump ikke virket å ville mobilisere myndigheten fullt ut for å håndtere pandemien.

«Det var ingen reell ledelse eller initiativ for å håndtere en av de mest komplekse farene USA noensinne hadde stått overfor», skriver Woodward blant annet, ifølge artikkelen i Washington Post.

I boken tar også Woodward opp med presidenten, de omfattende protestene i USA de siste månedene.

Publisert: 09.09.20 kl. 19:10

