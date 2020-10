STORE ØDELEGGELSER: Flere enn hundre har mistet livet så langt i kampene mellom Aserbajdsjan og Armenia. Her fra området Agdam i Nagorno-Karabakh. Foto: AZIZ KARIMOV / EPA

Kampene fortsetter i Nagorno-Karabakh: Flere journalister skadet

To franske og to armenske journalister er skadet i kampene mellom Aserbajdsjan og Armenia. Partene trosser oppfordringene om våpenhvile.

De fire journalistene skal ha blitt skadet i byen Martini torsdag. Skadeomfanget er ennå uklart, skriver Al Jazeera. De franske og armenske journalistene jobber henholdsvis i avisen Le Monde, i en armensk TV-kanal og armenske 24News.

President Emmanuel Macron opplyste torsdag at Frankrike er klare til å evakuere de to franske journalistene.

– Et legefly står akkurat nå klart til å ta av. VI gjør alt vi kan for å stabilisere de sårede før de evakueres, sa han til journalister i Brussel torsdag.

Ifølge Armenias ambassadør i Frankrike, Hasmik Tolmajian, ble de to alvorlig såret i et aserbajdsjansk angrep mot Martini i Artsakh-regionen, sammen med to armenske journalister.

MANGE SKADEDE: En armensk soldat blir fraktet på båre etter å ha blitt skadet etter kampene. Foto: Hakob Margaryan /PHOTOLURE / PHOTOLURE

«Knusende angrep»

Kampene mellom Aserbajdsjan og Armenia fortsetter å herje i regionen, og partene har trosset oppfordringene om våpenhvile. Minst hundre personer er drept i kampene, og hundrevis er meldt skadet.

Forsvarsdepartementet i Aserbajdsjan hevdet at landets styrker hadde gjennomført «knusende angrep» mot armenske stillinger i løpet av natten, og tilsvarende meldinger kom fra armensk side.

Russlands president Vladimir Putin og Frankrikes president Emmanuel Macron ber om full stans i kampene i regionen.

De to presidentene er klare til å intensivere den diplomatiske innsatsen for å hjelpe til med å løse konflikten, ifølge en uttalelse fra Moskva sent onsdag kveld.

Enklaven Nagorno-Karabakh er internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan, men har blitt kontrollert av armenske separatister siden 1994. Det har flere ganger vært voldelige kamper i regionen.

Separatistene, som også kontrollerer store områder rundt enklaven, støttes åpent av Armenia, men verdenssamfunnet anerkjenner regionen som en del av Aserbajdsjan.

RAKETT: Rester av en rakett etter kampene i Ivanyan i Nagorno-Karabakh. Foto: VAHRAM BAGHDASARYAN/PHOTOLURE / X80002

Hevder fremmedkrigere strømmer til regionen

Frankrike og Russland hevder fremmedkrigere fra Syria og Libya strømmer til Nagorno-Karabakh. Tyrkiske leiesoldater skal også kjempe på aserbajdsjansk side.

– Krigere fra ulovlige væpnede grupper, inkludert fra Syria og Libya, blir nå sendt til Nagorno-Karabakh for å delta i kampene, het det onsdag i en uttalelse fra utenriksdepartementet i Russland.

– Vi er dypt bekymret, het det videre.

Torsdag fulgte Frankrikes president Emmanuel Macron opp og slo fast at jihadister fra Syria nå er på plass i den omstridte enklaven, der de kjemper på aserbajdsjansk side i krigen mot Armenia.

– Dette er en veldig alvorlig utvikling som endrer hele situasjonen, sier Macron.

Tyrkia avviste krav om våpenhvile

Armenia anklaget torsdag Tyrkia for å ha sendt leiesoldater til området, noe også den syriske eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) hevder.

Ifølge SOHR er det snakk om rundt 300 soldater som er hentet fra Nord-Syria. Det er uklart hvilken nasjonalitet de har eller hvilken syrisk opprørsgruppe de skal tilhøre.

Tyrkia avviser at de støtter Aserbajdsjan med soldater, våpen og militært utstyr, men president Tayyip Recep Erdogan avviste torsdag kravet om våpenhvile.

– En varig våpenhvile i denne regionen avhenger av armensk tilbaketrekning fra hver eneste tomme av aserbajdsjansk territorium, sa han i en TV-tale.

