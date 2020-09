TOPPER: Nancy Pelosi og Bill Pascrell er blant demokrat-toppene i Representantenes hus. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Topp-demokrat etter Trump-avsløring: – Bekrefter noe av det vi fryktet mest

Bill Pascrell har stått i spissen for Kongressens kamp for å få Donald Trumps skattemeldinger offentliggjort. Nå raser han etter søndagens avsløringer i New York Times.

– Dette sjokket bekrefter noe av det vi fryktet mest. Donald Trump har brukt hele livet sitt på å misbruke skattesystemet ved å lyve, jukse og stjele på et nivå som nesten ikke er mulig å se for seg.

Det skriver Pascrell på Twitter etter at New York Times søndag kveld publiserte en artikkel der de hevder å ha fått tilgang til Trumps skattemeldinger fra mer enn 20 år tilbake i tid. Der kommer det blant annet frem at presidenten ikke har betalt noe i føderal inntektsskatt i ti av de 15 siste årene.

Trump på sin side svarte med å kalle avsløringene til avisen for falske nyheter.

– Jeg har betalt mye, jeg har også betalt mye i inntektsskatt til New York, sier Trump, og sier at dette vil komme frem når han vil offentliggjøre sine skattemeldinger.

Hovedårsaken til at Trump ikke har betalt mer i inntektsskatt skal ifølge New York Times være at han har rapportert å ha tapt mer penger enn han har tjent.

– Trumps store økonomiske tap bekrefter at han, som i valgkampen fremstilte seg selv som en finansiell trollmann, egentlig er en svindler, juksemaker og kanskje verdens verste forretningsmann, mener Pascrell.

Nå mener han Trump må offentliggjøre sine skattemeldinger. Ifølge Washington Post er Trump den første presidenten til å nekte å offentliggjøre sine skattemeldinger.

I juli bestemte amerikansk høyesterett at Trump må levere skattemeldingene til statsadvokaten i New York. Trump kalte det hele da for «politisk rettsforfølgelse».

Trump hadde i forkant av avgjørelsen i høyesterett påberopt seg immunitet. Han har gjennom flere år nektet å gi fra seg opplysninger om sin private økonomi, og advokatene hans har hevdet at han er immun mot gransking fra Kongressen.

Presidenten sier han vil offentliggjøre skattemeldingene når den pågående saken med skattemyndighetene (IRS) er over. I den pågående undersøkes ifølge New York Times en skatterefusjon Trump fikk i 2010 på 72,9 millioner dollar.

– Den selvutnevnte milliardæren Donald Trump mottok en skatterefusjon på 72,9 millioner dollar, mens han ikke betalte noe i føderal inntektsskatt på ti av 15 år. Jepp, Trump elsker bedriftssosialisme for seg selv, knallhard kapitalisme for alle andre, skriver Bernie Sanders på Twitter.

Samtidig sier Pascrell at han ikke kommer til å gi seg før skattemeldingene er offentliggjort.

– Trump er den mest korrupte presidenten i vår historie. Jeg kommer ikke til å gi meg i kampen for å bevise det, og fortsette kampen for åpenhet. Dette er ikke politisk. Ingen borgere står over loven, mener han.

Heller ikke demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, brukte lang tid på å kommentere avsløringen.

– Rekk opp hånden om du betalte mer føderal inntektsskatt enn president Trump, skriver han på Twitter.

