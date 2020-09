Det norske Moria-teamet: Kan håndtere opptil 100 pasienter i døgnet

GARDERMOEN (VG) Hellas har bedt Norge om hjelp. Et norsk team på 22 personer blir mandag sendt til Moria for å bistå.

Nå nettopp

Det norske teamet består av 17 leger og sykepleiere og fem personer som skal ta seg av sikkerhet, logistikk og informasjon.

De skal ha med seg medisinsk utstyr som tilsvarer 40 paller, og kan håndtere opptil 100 pasienter i døgnet.

Medisinsk leder er Johnny Aslaksen, som til daglig jobber ved Sivilforsvaret i Hordaland. Tidligere i år var han, med flere andre i teamet, i Nord-Italia for å hjelpe landet under coronakrisen.

Teamet er EU-sertifisert og er et samarbeid mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Helsedirektoratet.

PÅ GARDERMOEN: Det norske teamet møter pressen sammen med barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Foto: HELGE MIKALSEN

Unntakstilstand

Omtrent 13.000 migranter og asylsøkere har hatt tilhold i Morialeiren på den greske øya Lesbos, etter at Europa stengte grensene mot landet. I forrige uke ble det avdekket coronavirus i leieren. Litt senere brøt det ut voldsomme branner i leieren, som nå ligger i ruiner.

Tusenvis av migranter har søkt tilflukt i blant annet i grøftekanter.

Greske myndigheter hadde fra før erklært fire måneders unntakstilstand på øya, etter økende konflikt mellom asylsøkere og resten av innbyggerne.

Bakgrunn: Slik ser Moria-leiren ut etter storbrannen

I NORD-ITALIA: Teamleder Johnny Aslaksen (til venstre) og medisinsk leder Guttorm Brattebø i Nord-Italia i april i år. Foto: André Liohn

Rask avgjørelse

I forrige uke besluttet den norske regjeringen å sende ned et team for å bidra etter brannen i Morialeiren, dagen etter at de mottok en anmodning fra greske myndigheter om bistand dagen før.

Teamet er det samme som ble brukt i Nord-Italia i vår, og under ebolautbruddet i Kongo i fjor. De har stor kunnskap i å bistå i krisesituasjoner, og er alltid i beredskap. De 25 kommer fra sykehus over hele landet.

I første omgang er det norske teamet bedt om å bistå i to uker.

Det øverste ansvaret for katastrofeinnsatslaget ligger hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Hvor mye det vil koste å sende teamet, er foreløpig uklart.

TIL MORIA: 22 personer i det norske teamet reiser til Moria mandag. De møter pressen på Gardermoen sammen med barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Foto: HELGE MIKALSEN

Intense konflikter

Som et svar på den kaotiske situasjonen på øya har greske myndigheter satt inn opprørspolitiet fra det greske fastlandet, for å hindre migrantene i å dra inn til byen Mytilene. Dette skjer etter at lokale innbyggere og myndigheter har gjort opprør mot gjenreisingen av Moria-leiren.

Samtidig har greske myndigheter tatt i bruk helikoptre for å frakte det som trengs for å gjenreise leiren. På en annen del av øya er det rekvirert et skip som skal huse 1000 migranter. Enn så lenge er det ikke i drift.

Norge har besluttet å hente 50 ut barn fra Moria. Fra flere hold er det kritikk mot beslutningen. Mange mener antallet asylsøkere er altfor lavt.

Tidligere utenriksminister Knut Vollebæk er an av dem som har tatt til orde for at Norge må ta imot flere enn 50 flyktninger fra Hellas.

