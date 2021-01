PÅ KRIGSTIEN: Den amerikanske presidenten vil straffe de store teknologi-selskapene i Silicon Valley. Foto: JIM BOURG

Washington Post: Trump vil hevne seg etter utestengelse fra sosiale medier

Trumps 80 millioner Twitter-følgere ble skylt ned i vasken over natten. Nå planlegger han å straffe selskapet og andre teknologigiganter med endringer i lovverket, ifølge Washington Post.

Washington Post skriver søndag at presidenten og hans nærmeste støttespillere i Det hvite hus raser over at Trump er permanent utestengt fra Twitter.

Ifølge en person som skal være godt kjent med det som foregår i Det hvite hus, og som ikke ønsker å stå fram med navn, vil Trump bruke den siste tiden han har igjen som USAs president til «å angripe teknologi-industrien», ifølge Washington Post.

Samtidig som det jobbes på spreng med å finne alternative kommunikasjonskanaler for Twitter-glade Donald Trump, jobber presidenten og hans nærmeste også med å utarbeide lovreguleringer som vil kunne straffe de store teknologiselskapene i Silicon Valley, skriver avisen.

Men om den avtroppende presidenten noen gang kan få tilbake den enorme rekkevidden han hadde før, er tvilsom, mener ekspert.

Mistet 80 millioner følgere - må bygges opp på nytt

President Trump og hans allierte står overfor en stor utfordring, både teknologisk og logistisk, når de skal finne et nytt sosialt medium og etablere en ny informasjonskanal for presidenten.

Et alternativ som er nevnt, er tjenesten Parler, som skal ha vært i flittig bruk av Trump-tilhengerne under stormingen av Kongressen onsdag. Parler er en et sosialt nettverk, meldingstjeneste og et alternativ til Twitter, med en betydelig brukerbase av Donald Trump-tilhengere, konservative, konspirasjonsteoretikere og høyreekstreme.

Uavhengig av hvilken løsning de lander på, vil Donald Trump høyst sannsynlig ende opp med langt færre enn de over 80 millioner følgerene presidenten har hatt på Twitter.

Uavhengig av hvilken løsning de lander på, vil Donald Trump høyst sannsynlig ende opp med langt færre enn de over 80 millioner følgerene presidenten har hatt på Twitter.

Å måtte bytte fra tradisjonelle plattformer, som Trump i hele sin tid som president har nytt godt av, til en mer nisjepreget konservativ plattform, vil øke motsetningen og splittelsen i landet, skriver The Washington Post.

– Tilfeldige tilhengere av presidenten vil i mindre grad komme til å motta meldinger fra Trump, sier Emerson T. Brooking, seniorforsker og ekspert på desinformasjon ved tenketanken Atlantic Council i Washington D.C.

Frykter radikalisering på nye plattformer

Brooking mener også at uavhengig hvor Trump etablerer seg på nytt, vil de trofaste kjerne-velgerne komme løpende etter.

– Det vil være en mindre gruppe, men med en enda mer ihuga tilhengerskare, forklarer Brooking videre, og legger til at han frykter disse tilhengerne vil være ekstremt radikaliserte.

Prominente konservative som Brad Parscale, president Trumps tidligere valgkampleder og den kjente radio talk-show-verten Rush Limbaugh, har reagert sterkt på at presidenten er utestengt fra Twitter.

De har oppmuntret Trump til å benytte seg av alternative nettsteder.

President Trump har kommet med signaler om at han er i forhandlinger om bruk av andre sosiale nettverk, eller alternativt bygge opp en egen sosial medieplattform, ifølge The Washington Post og flere andre amerikanske medier.