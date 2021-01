TRUMPS MANN: USAs utenriksminister Mike Pompeo snakket om forholdet mellom Iran og al-Qaida i presseklubben i Washington D.C. Foto: POOL / REUTERS

USA beskylder Iran for å gi ly til al-Qaida: − Tror de passer seg for å bite på agnet

USAs utenriksminister hevder at Iran er den nye hjemmebasen til al-Qaida. Norsk Midtøsten-ekspert tror hensikten med utspillet kan være å stikke kjepper i hjulene for Joe Biden.

Mike Pompeo la ikke frem beviser for påstanden om at Irans ledere har gitt tilflukt og støtte til terrororganisasjonen som sto bak 11. september-angrepet mot USA i 2001, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Teheran beskytter terrorgruppens seniorledere, mens de planlegger angrep mot Amerika og våre allierte, hevdet den amerikanske utenriksministeren i Washington D.C. tirsdag.

Seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) Sverre Lodgaard sier at spenningen mellom landene ble kraftig opptrappet, da USA trakk seg fra atomavtalen med Iran i 2018.

Påtroppende president Joe Biden vil gå tilbake til atomavtalen.

– Kan være provokasjon

– De udokumenterte påstandene fra Pompeo kan være ledd i en politikk som skal vanskeliggjøre fortsettelsen for Joe Biden. Eller de kan være et forsøk på å provosere Iran til å gjøre noe «dumt», sier Lodgaard til VG.

ATOMAVTALEN Atomavtalen med Iran ble fremforhandlet i 2015 av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU.

Avtalen gir internasjonalt innsyn i det iranske atomprogrammet.

I bytte er økonomiske sanksjoner mot Iran og landets oljenæring blitt opphevet.

Iran forpliktet seg til å begrense sin anriking av uran for en periode på 15 år fra avtalen ble inngått.

President Donald Trump kunngjorde 8. mai 2018 at USA trekker seg fra avtalen og har varslet at USA vil gjenoppta alle de økonomiske sanksjonene mot landet.

Nøyaktig ett år etter kunngjorde iranske tjenestemenn at landet trekker seg fra deler av avtalen. Vis mer

Forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og forfatter Anne Stenersen sier at al-Qaida i Iran er gammel nytt: En gruppe al-Qaida-ledere søkte tilflukt i Iran etter USAs invasjon av Afghanistan.

– De satt i husarrest i mange år og ble holdt under kontroll av iransk etterretning. Siden 2002 hatt de hatt en svært begrenset og meg bekjent ingen operativ rolle i al-Qaida.

Utenriksminister Mike Pompeo hever at al-Qaidas ledelse befinner seg i Irans hovedstad Teheran. Foto: POOL / REUTERS

New York Times skrev i november at Abu Muhammad al-Masri, som skal ha vært med og planlegge bombeattentater mot to amerikanske ambassader i Afrika i 1998, var blitt drept av israelske agenter i Iran.

Iran benektet rapporten og uttalte at det ikke var «terrorister» fra al-Qaida på deres jord.

Bekreftet drap på terrorleder

Under en pressekonferanse i Washington D.C. tirsdag sa utenriksminister Pompeo at han for første gang offentlig gikk ut og bekreftet at al-Masri døde 7. august i fjor. Han sa ikke hvem som utførte drapet.

Pompeo la til at al-Masris tilstedeværelse i Iran ikke var noen overraskelse.

– Det peker mot årsaken til at vi er her i dag. al-Qaida har en ny hjemmebase, det er den islamske republikken Iran, påsto Donald Trumps utenriksminister.

Pompeo sier at terrorganisasjonens ledelse befinner seg i hovedstaden Teheran og hevdet at Ayman al-Zawahiris nestkommanderende er der i dag.

Al-Zawahiri etterfulgte Osama bin Laden som leder av al-Qaida og skal ha dødd naturlig i fjor høst.

EKSPERT: Sverre Lodgaard er seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Foto: Terje Bringedal

Iran: Sprer løgner

Irans utenriksminister Javed Zarif gikk umiddelbar ut på Twitter og anklaget Pompeo for «patetisk å avslutte sin katastrofale karriere med å spre flere krigshissende løgner».

Han kaller påstandene for oppspinn og skriver at ingen av 9/11-terroristene kom fra Iran.

FFI-forsker Anne Stenersen sier det er helt usannsynlig at Iran er blitt et terrorbase for al-Qaida.

– Iran har et sterkt statsapparat og god kontroll på landet sitt, i motsetning til talibanstaten Afghanistan. Al-Qaida er ikke en aktør Iran stoler på. Vil Iran drive med internasjonal terror, ville de brukt andre grupper, sier Stenersen.

Hun mener det kan være snakk om en håndfull al-Qaida-medlemmer i Iran i dag. Stenersen – som har skrevet bok om al-Qaida i Afghanistan – mener den en gang så fryktede terrororganisasjonen er veldig svekket.

– USA har trappet opp konflikten

Sverre Lodgaard sier at Trump-administrasjonen har innført enda flere sanksjoner mot Iran og har trappet opp den langvarige og intense konflikten mellom landene.

– De legger så sterkt press på Iran som de bare får til. Men iranerne har et erfarent og sterkt diplomati. Jeg tror de passer seg for å bite på agnet som synes å være ute, sier NUPI-forskeren.

Forholdet mellom USA og Iran har vært spent helt siden revolusjonen i Iran i 1979. Samme år ydmyket iranerne USA ved å ta 52 ansatte ved den amerikanske ambassaden i USA som gisler i 444 dager.

– Fiendtligheten og uforsonligheten mot Iran har lenge vært ganske utbredt i USA, sier Lodgaard.

For ett år siden beordret president Donald Trump drapet på den mektige iranske generalen Qasem Soleimani, arkitekten bak militære operasjoner i Irak og Syria og leder for den iranske revolusjonsgardens elitestyrke.

USA har flere ganger anklaget Iran for å ha tette bånd med al-Qaida. President Trump sa i 2017 at Iran hadde gitt bistand til al-Qaida og gitt nøkkelfigurer i bevegelsen en trygg havn, skriver Financial Times.