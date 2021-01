BRÅK: Trump-tilhengere utenfor Kongressen onsdag 6. januar. Foto: JOSEPH PREZIOSO / AFP

Politiet angir sine egne etter Kongress-angrepet

Minst 13 politifolk fra ulike steder i USA er mistenkt for å ha deltatt i angrepet på Kongressen i forrige uke. – Vil ikke bli tolerert, sier politileder.

Politifolkene onsdag morgen i forrige uke gikk på jobb i kongressbygningen Washington, D.C. så neppe for seg at de skulle bli angrepet av en mobb på flere hundre illsinte tilhengere av Donald Trump.

Mens de kjempet for livet mot pøblene var trolig heller ikke mange av dem som tenkte at de kanskje slåss mot politikolleger.

Men det gjorde de.

Ifølge Washington Post er minst 13 politifolk fra flere steder i USA, inkludert en politisjef, mistenkt for å ha deltatt i opprøret. Det tallet kan stige ettersom FBI får stadig identifiserer flere av de involverte.

I tillegg er flere enn 12 fra kongressens egen politistyrke er også under etterforskning for å ha hjulpet til under angrepet.

Krysser grensen til kriminalitet

Uansett hvor mange det til slutt vil gjelde risikerer de alle ikke bare å miste jobben, men å selv bli stilt for retten og dømt. Derfor advarer politileder rundt om i landet også nå sine ansatte mot å delta på eventuelle voldelige opptøyer som kan komme i forbindelse med innsettelsen av Joe Biden som USAs 46.president onsdag i neste uke.

– Vi gjør det helt klart at de har ytringsfrihet som alle andre, men å delta i aktiviteter som krysser grensen til kriminalitet vil ikke bli tolerert, sier politisjefen i Texas-storbyen Houston, Art Acevedo, til Washington Post.

Denne uken aksepterte han en oppsigelse fra en person som har 18års erfaring som politibetjent.

Anti-politi

Ofte har det i USA vært en intern kodeks om at man ikke angir kolleger selv om man ser at de gjør noe galt. Det har blitt omtalt som «Den tause blå veggen», med referanse til de mørkeblå politiuniformene.

Denne gang er det annerledes.

– Denne oppførselen er så ekstrem at det ofte er kolleger som melder fra til sine sjefer om at folk deltok i forrige ukes angrep på Kongressen, sier Acevedo.

PÅ INNSIDEN: En rekke av mobben tok seg inn i kongressbygningen. Foto: SAUL LOEB / AFP

Craig Futterman, som leder et prosjekt om ansvarlighet i politiet hos University of Chicago, forklarer at tradisjonen om å ikke tyste på sine egne handler om at mange politifolk mener andre ikke forstår hva de utsetter seg for og går gjennom.

– Men det er noe fundamentalt anti-politi over stormingen av Kongressen, sier Futterman.

At en politimann mistet livet i angrepet understreker dette.

Frykter for tilliten

I Rocky Mount i Virginia lekket en politibetjent et bilde av to kolleger på innsiden av kongressbygningen. De to er nå pågrepet av FBI.

DØDE: Politimannen Brian D. Sicknick ble skadet under angrepet, og døde senere på sykehuset. Foto: UNITED STATES CAPITOL POLICE HANDOUT / UNITED STATES CAPITOL POLICE

Internt i politiet er flere urolige for at mange amerikanere som et resultat av dette skal miste tilliten til politiet.

– Det skaper en situasjon der publikum vil kunne finne det vanskelig å tro på at beslutningene de tar når de ikke er i tjeneste ikke påvirker beslutningene de tar når de er i tjeneste, sier Andrew Walsh, som er visepolitisjef i Las Vegas.

Heller ikke i politiets fagforeninger, som i stor grad har støttet Donald Trump, er det sympati å hente.

– Vi avla en ed for å beskytte grunnloven og lovverket. Når folk bestemmer seg for å bryte den eden, da er de alene, sier Patrick Yoes, leder av en foreningene med over 350.000 medlemmer.

Advarte mot angrepet

Natt til søndag kom nyheten om at tre dager før tilhengere av president Donald Trump gikk til angrep på Kongressen i USA, skal en etterretningsrapport utarbeidet av kongresspolitiet selv ha advart om at Kongressen kunne komme til å bli angrepet 6. januar.

«Tilhengere av den nåværende presidenten anser 6. januar 2021 som den siste muligheten til å omgjøre valgresultatet … Denne følelsen av desperasjon og skuffelse kan motivere til voldsbruk», heter det i rapporten.

Fem personer mistet livet under Trump-tilhengernes angrep på landets nasjonalforsamling.