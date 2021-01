Hjemmet til Senat-lederen Mitch McConnell ble utsatt for hærverk natt til lørdag. Foto: Timothy D. Easley/AP/NTB

Kongresstoppene Pelosi og McConnell har fått husene vandalisert

Boligene til kongresslederne Nancy Pelosi (Demokratene) og Mitch McConnell (Republikanerne) ble begge utsatt for hærverk i nyttårshelga.

NTB-AP

Ved huset til Nancy Pelosi, flertallslederen i Representantenes hus, ble det malt graffiti og etterlatt et grisehode med falsk blod første nyttårsdag. Politiet fikk melding om hendelsen i 2-tiden natt til lørdag.

McConnell, som er flertallsleder for republikanerne i Senatet, fikk sitt hus i Kentucky vandalisert i 5-tiden natt til lørdag. Det ble malt «Hvor er pengene mine» og «Mitch dreper de fattige» over et vindu. Postkassa hans fikk påskrevet et ukvemsord.

Politiet opplyser at begge sakene etterforskes. Hærverket settes i sammenheng med at Kongressen har sagt nei til president Donald Trumps ønske om å øke krisesjekken hver amerikaner får i koronastøtte fra 600 til 2.000 dollar. Pelosi har gitt sin støtte til presidenten, men republikanerne og McConnell har sagt nei.

– Jeg har brukt hele min karriere på å kjempe for ytringsfrihet og retten til fredelige demonstrasjoner. Jeg anerkjenner alle i Kentucky som har tatt del i demokratiske prosesser, om de er enig med meg eller ei. Dette er noe annet. Vandalisme og handlinger for å skape frykt har ingen plass i vårt samfunn, sier McConnell.

Han understreker at verken han eller kona Elaine Lan Chao lar seg skremme, og sier at han håper heller ikke naboene blir skremt av hendelsen.