Spektakulær video av brann etter gasslekkasje i Mexicogulfen

En brann på havoverflaten vest for Mexicos Yucatan-halvøy brøt ut fredag morgen. Video av brannen har nå gått viralt.

Av Sarah Brennsæter

Publisert: Nå nettopp

Fredag morgen rapporterte Mexicos statseide oljeselskap, Pemex, om en lekkasje i en undervannsrørledning nær Ku-Maloob-Zaaps Ku-C-satellittplattform i Campeche Sound.

Det melder oljeselskapet til Reuters.

Årsaken til brannen skal være en gasslekkasje fra en rørledning som er koblet til en oljeplattform. Ifølge Independent er ingen personskader eller evakueringer rapportert.

Flammene ble slukket om lag fem timer etter at brannen brøt ut.

Lørdag morgen har derimot videoer av brannen – som viser at havets overflate koker i flammer – har gått viralt: De lyse, oransje flammene sirkulerte rundt i havet og minnet om smeltet lava.

I sosiale medier har flere døpt fenomenet «eye of fire», grunnet flammenes form.

Flere har i etterkant av brannen uttrykt misnøye med håndteringen:

– Dette er risikoen vi møter på daglig basis. Det er på tide med en endring i energimodellen, slik vi har krevd tidligere.

Det sa Greenpeace Mexicos Gustavo Ampugnani i en uttalelse på deres nettsider.

Ku Maloob Zaap er Pemex’ største råoljeprodusent, og står for mer enn 40 prosent av den daglige produksjonen på nesten 1,7 millioner fat.

Lederen for Mexicos oljesikkerhetsregulator ASEA, Angel Carrizales, tok til Twitter for å skrive at hendelsen «ikke genererte noe utslipp».

Han forklarte imidlertid ikke hva som brente på havoverflaten.

Ifølge en Pemex-hendelsesrapport ble turbomaskineriet til Ku Maloob-plattformen påvirket av storm og kraftig regn.

Rapporten legger også til at arbeidere brukte nitrogen for å få brannen under kontroll.

Denne brannen er ikke den første store hendelsen for Pemex de siste årene. I 2015 ble fire arbeidere drept, 16 såret og mer enn 300 mennesker evakuert, etter en eksplosjon på selskapets Abkatun A-Permanente-plattform i Mexicogolfen.