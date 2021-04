HAMRET LØS: Da de ansatte ved tollvesenet hamret løs på de tykke marmorplatene, fant de flere pakker med cannabis. Foto: Tullverket / Tullverket

Beslagla 1,2 tonn cannabis gjemt i marmorplater

Det svenske tollvesenet bestemte seg for å undersøke en leveranse på 57 tonn marmorplater. Her fant de cannabis verdt rundt 120 millioner svenske kroner.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: For mindre enn 1 time siden

– Det er det største cannabis-beslaget i Sverige noensinne, sier innsatsleder ved Tullkriminalen väst Beril Weingarten til den svenske avisen Aftonbladet.

Rekordbeslaget ble oppdaget etter at et fartøy seilte inn til Skandiahamnen i Göteborg i november i fjor. Om bord var tre store konteinere fra Marokko. De inneholdt 57 tonn marmorplater fordelt på 30 paller.

les også Fant 16,5 tonn kokain på lasteskip

Marmoren var bestilt til et VVS-firma i den lille byen Kungälv i Bohuslän i Sverige. VVS er en samlebetegnelse for bedrifter som driver med installasjon og drift av sanitæranlegg, varmeløsninger, ventilasjon og inneklima i bygninger, skriver Store norske leksikon.

– Så mye marmor til en VVS-firma i Kungälv fikk oss til å begynne å lure. Det ville vi jo så klart se nærmere på, sier Weingarten til Aftonbladet.

forrige





fullskjerm neste

Det gjorde de lurt i: Marmorplatene skulle nemlig lede tollvesenet til det de mener er et smuglernettverk organisert av et par vest i Sverige.

Onsdag sto fem personer tiltalt i Göteborg tingrett, skriver svenske SVT. Et kjærestepar og en annen mann for grov narkotikasmugling, og to andre personer for narkotikalovbrudd.

– Overrasket oss

Da lasten på skipet fra Marokko ble undersøkt i november, så man at noen av marmorplatene var tykkere enn de andre. Da tok tollpersonalet hammeren fatt for å slå i stykker marmoren.

– Da lå det mengder av cannabis der. Vi anslo at det var flere hundre kilo i pallene, og det viste seg å være hele 1,2 tonn, sier Weintgarten og legger til:

– Det overrasket oss at det var så stort. De som smugler er fantasifulle og skjuler vanligvis stoffene i varer, men jeg har nok aldri sett det gjemt i marmor.

Verdien på cannabisen er anslått til å være på rundt 120 millioner svenske kroner.

les også Narkobeslag på nesten to tonn i seilbåt ved Kanariøyene

For å finne mottakerne overvåket tollvesenet godset på den videre ferden. Leveringsadressen ble brått endret fra VVS-firmaet til et flyttebyrå i tettstedet Kinna, skriver SVT.

Politiet slo til, og eierne til begge bedriftene som var blitt oppført som mottakere ble pågrepet. Det er disse tre som nå står tiltalt for grov narkotikasmugling i retten i Göteborg.