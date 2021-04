BIVIRKNING: En sjelden, alvorlig bivirkning har oppstått hos enkelte av dem som har fått AstraZeneca-vaksinen. Foto: GABRIEL BOUYS / AFP / NTB

Registrerte mer blodpropp-bivirkning i Norge enn i EU-land: − Ikke veldig overrasket

Nye tall fra EUs legemiddeltilsyn viser sjeldnere forekomst av de alvorlige bivirkningene enn hva tilfellet var i Norge.

– Vi har utviklet en modell som skal hjelpe EU-landene med å ta veloverveide valg om AstraZeneca-vaksinen, sa viseadministrerende direktør Noël Wathion hos EUs legemiddeltilsyn (EMA) på en pressekonferanse fredag.

På pressekonferansen kom det frem hvor hyppig den sjeldne, alvorlige bivirkningen med en spesiell kombinasjon av blodpropp, blødning og lavt antall blodplater har blitt registrert blant medlemslandene: De finner at 1 av 100.000 har fått disse alvorlige bivirkningene i etterkant av vaksinering med AstraZeneca.

I Norge er bivirkningene blitt funnet hos 1 av 20.000 før vaksinen ble satt på vent.

– Ikke veldig overrasket

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen ved Statens legemiddelverk ser flere mulige grunner til at tilstanden er registrert hyppigere i Norge.

– Hvorfor tror du at de anslår et lavere tall?

– Det er vanskelig å si. Det kan være forskjeller fra land til land, og det kan være forskjeller i rapporteringen.

– Er du overrasket over denne forskjellen?

– Nei, jeg er ikke veldig overrasket. Vi vet at det kan være variasjoner fra land til land, at rapporteringssystemene kan variere fra land til land og så videre.

– Vi startet med helsepersonell da vi brukte denne vaksinen, tror du det er en faktor?

– Det ser ut som at risikoen for disse alvorlige hendelsene er høyere hos yngre enn hos eldre, selv om også eldre har fått disse bivirkningene.

EMA melder fredag at «når det gjelder sykehusinnlagte og antall intensivpasienter, avverger vaksinen flere tilfeller enn bivirkningene skaper for alle aldersgrupper i land med høyt smittetrykk».

– Vi må regne med at det er dette som ligger til grunn for Norges beslutning om å sette vaksinen på vent?

– Det er nettopp dette de påpeker hos EMA: Her vil vurderingen variere fra land til land, alt etter hvordan situasjonen er i de ulike landene. De sier jo her at hvert enkelt land må gjøre sine egne vurderinger.

STATENS LEGEMIDDELVERK: Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen. Foto: Mattis Sandblad

Seks tilfeller i Norge

I Norge har i overkant av 130.000 personer fått én dose av AstraZeneca-vaksinen. Her er det registrert totalt seks tilfeller av det sjeldne sykdomsbildet, og fire av personene har dødd.

Norge har satt vaksinen på vent siden 11. mars.

15. april anbefalte FHI at den ble tatt ut av vaksineprogrammet i Norge, men regjeringen har satt ned et ekspertutvalg som skal innhente mer informasjon.

– Når ekspertutvalget nå får EMAs tall med 1 av 100.000 som får disse alvorlige bivirkningene – tror du den da blir mer aktuell i Norge igjen?

– Det vil jeg ikke spekulere i. Dette er ikke Legemiddelverkets ansvar, men ekspertutvalget og Folkehelseinstituttet (FHI). De vil jo nå få disse dataene fra EMA, som tas med i betraktningen. Men at vi har hatt flere tilfeller i Norge enn gjennomsnittet er jo noe ekspertutvalget og FHI må ta stilling til, sier Steinar Madsen.

På fredagens pressekonferanse sa EMAs viseadministrerende direktør dette om å sette andre dose:

– De tilgjengelige dataene vi har nå gjør at vi anbefaler å sette dose to fire til 12 uker etter dose én. Dataene gjør ikke at vi anbefaler å utsette eller ikke sette dose to.

Fredag besluttet den norske regjeringen at de har fulgt FHIs anbefaling om at alle som har fått første dose med AstraZeneca-vaksinen, får tilbud om en mRNA-vaksine som dose to.