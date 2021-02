TOMME GATER: Som følge av nedstengingen er de populære shoppinggatene i København nærmest tømt for folk. Foto: Emil Helms / Ritzau Scanpix

Danmark: Slik ble den britiske varianten dominerende på noen uker

Det danske folkehelseinstituttet advarte allerede 2. januar mot at den britiske varianten kunne bli dominerende nå.

Av Yasmin Sfrintzeris

Søndag meldte den danske avisen Ekstra Bladet at den mer smittsomme virusvarianten B.1.1.7, som først ble oppdaget i Storbritannia, nå er dominerende i landet.

Varianten utgjør 57 prosent av de positive prøvene som hittil er analysert for uke syv.

På bare noen uker har varianten gått fra å bli påvist i noen få tilfeller, til å ha blitt den mest vanlige varianten.

Men det var på ingen måte uventet.

Kan vokse «i skjul»

2. januar publiserte det danske folkehelseinstituttet (SSI) en rapport om den mulige utviklingen av B.1.1.7 i Danmark.

Da hadde virusvarianten kun blitt funnet i 2,3 prosent av de positive prøvene.

– Med utgangspunkt i den aktuelle situasjonen (...) estimeres det at varianten vil utgjøre halvparten av de sirkulerende virusstammene i Danmark om 40 til 50 dager, skrev SSI i sin rapport.

Det tilsvarer omkring i uke syv – noe som stemmer med utviklingen B.1.1.7 faktisk har hatt.

Samtidig varslet SSI om at tiltakene, som på tidspunktet var innført i Danmark, ikke ville være nok for å få R-tallet for B.1.1.7 under 1.

– Derfor vil denne få vokse eksponentielt uoppdaget, mens det samlede R-tallet (for alle virusvarianter) kan være under 1 inntil B.1.1.7 overtar, skriver de.

SSI understrek samtidig at estimatene var svært usikre.

Danmark analyser nær alle positive prøver for å påvise hvilken virusvariant en person er smittet med. Det gir et veldig godt overblikk over hvor mange som er blitt smittet med for eksempel B.1.1.7.

Slik utviklet andelen av den britiske varianten seg:

Har hatt strenge tiltak

Allerede før jul hadde danske myndigheter innført en streng lockdown etter en markant smitteøkning av «gamle» virusvarianter:

Kun fem personer kan samles samtidig.

Restauranter kan kun levere take away.

Kjøpesentre og ikke-essensielle butikker må holde stengt. Det samme må frisørsalonger, kjøreskoler, massasjesteder og tatoveringsstudioer.

Skoler er stengt, med unntak for 1. til 4. trinn.

Det er innført et forbud mot innendørs sport- og kulturarrangementer.

Det oppfordres til hjemmekontor.

Tiltakene varer til og med 28. februar, men statsminister Mette Frederiksen har varslet at det kan komme lettelser på mandag, ifølge Politiken.

R-tall over 1

Til tross for strenge tiltak, som på noen områder har vært strengere enn i Norge, har B.1.1.7 vokst.

Danmark lykkes i stor grad med å slå ned smitten fra midten av desember, men de siste dagene har det vært en antydning til at smittetallene kan være på vei opp igjen.

– Det kan se ut som vi er på vei mot en ny topp. Hvis man er veldig bekymret anlagt, kan man kalle det en tredje bølge, men det synes jeg er for tidlig å si, sier professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet Hans Jørn Kolmos til dansk TV2.

Han mener at det er et tegn på at den britiske varianten for alvor setter dagsorden.

Det siste R-tallet for den danske varianten er estimert til å være 1,25, det vil si at 100 smittede personer smitter 125 andre.

– Det er det som bekymrer meg mest, sier Kolmos.

I Norge vet vi ikke hvor stor andel av de positive prøvene som er B.1.1.7. Vi har heller ikke noe offisielt R-tall for denne varianten.

FHI har tidligere sagt at den vil bli dominerende i Norge om uker eller måneder. I Oslo kan den britiske varianten være dominerende allerede om fire til seks uker, mener Arnoldo Frigessi i FHIs modelleringsgruppe.