HISSIG SAMTALE: Tonen skal ha blitt aggressiv da Republikanernes leder i Representantenes hus Kevin McCarthy snakket med Donald Trump under stormingen av Kongressen. Foto: STEPHANIE KEITH / X03264

Nye detaljer om stormingen: «Hvem f**n tror du at du snakker med?»

Republikanernes leder i Representantenes hus ble forbannet da Donald Trump viste manglende vilje til å stanse Kongress-stormerne, viser nye detaljer fra telefonsamtalen mellom de to under angrepet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Mens Capitol var under beleiring snakket USAs daværende president med sitt partis leder i Representantenes hus, Kevin McCarthy, på telefonen.

I samtalen skal McCarthy ha insistert på at opprørerne var Trump-tilhengere og bedt presidenten om å si eller gjøre noe som ville stanse dem.

Ifølge nye utdrag CNN får bekreftet fra den republikanske representanten Jaime Herrera Beutler og flere andre ikke-navngitte representanter, skal dette ha vært Trumps svar:

«Vel, Kevin, det ser ut til at disse menneskene er mer opprørt over valgresultatet enn det du er».

Kommentaren fra Trump skal ha utløst en ordkrig mellom de to, ifølge republikanske kilder som kjenner innholdet i samtalen.

McCarthy skal ha blitt forbannet og fortalt presidenten at mobben var i ferd med å bryte seg inn på kontoret hans gjennom vinduene. Deretter skal han ha spurt Trump:

«Hvem f**n tror du det er du snakker med?».

BØNN: McCarthy (t.h.) skal ha bedt Trump om å gjøre noe med Kongress-stormerne i samtalen. Foto: MANDEL NGAN / AFP

– Heiet på dem

At samtalen mellom Trump og McCarthy fant sted, samt når den fant sted, har sistnevnte selv bekreftet åpent ved tidligere anledninger. Noen av detaljene er også gjort kjent tidligere.

De republikanske medlemmene av Kongressen som CNN har snakket med, sier ordvekslingen viser at Trump ikke hadde noen som helst planer om å be opprørerne om å roe seg – selv når de bønnfalt ham om å gripe inn.

Flere har ifølge kanalen sagt at de mener Trump med dette ikke gjorde sin plikt som president.

– Han var ikke en person som så dette utenfra og ikke hadde noe ansvar. Han heiet på dem, sier et republikansk medlem av Kongressen.

McCarthy sa selv den 13. januar i Kongressen at presidenten bar ansvar for det som skjedde. Republikanske Beutler sier hun er opprørt over holdningene hun så fra den tidligere amerikanske presidenten.

– Du må se på hva han gjorde i løpet av opprøret, så ser du hvor hodet hans var hen. Den setningen der viser for meg at han enten ikke brydde seg, noe han kan stilles for riksrett for, eller at han ville at det skulle skje og var OK med det. Sistnevnte gjør meg utrolig forbanna. Jeg prøver virkelig hardt å ikke bruke F-ordet, sier hun.

Pågående riksrettssak

Hverken Trump eller McCarthy har så langt villet kommentere CNNs sak. Førstnevnte valgte også å takke nei til å vitne i den pågående riksrettssaken mot ham.

Først flere timer uti opprøret begynte Trump å be sine tilhengere om å «dra hjem i fred», en tweet som skal ha kommet etter oppfordring fra rådgiverne hans.

Blant argumentene til Trumps forsvarsteam i riksrettssaken mot ham er nettopp at han skal ha bedt opprørerne om å roe seg i en rekke twittermeldinger mens angrepet pågikk.

Meldingene er imidlertid håndplukket og fokuserer kun på hans oppfordring til tilhengerne om å «forbli fredelige». De nevnte for eksempel ikke tweeten der han gikk til angrep på visepresident Mike Pence, eller at han ventet i timer med å be opprørerne om å forlate Capitol.

Det er foreløpig uklart om McCarthy blir bedt om å vitne i den pågående riksrettssaken, som starter igjen lørdag klokken 16 norsk tid.