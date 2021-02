TRUMP-KRITIKER: Evan McMullin på scenen i Utah i 2016. Han stilte dette året som uavhengig presidentkandidat – med uttalt mål om å hindre Donald Trump i å bli president. Foto: Rick Bowmer / AP

Reuters: Tidligere republikanske tjenestemenn i samtaler om mulig nytt parti

Ifølge Evan McMullin, som stilte som uavhengig kandidat ved presidentvalget i 2016, deltok over 120 republikanere i et Zoom-møte om et mulig utbryterparti fredag i forrige uke.

Blant de involverte skal det ifølge nyhetsbyrået Reuters finnes tidligere medlemmer av administrasjonene til presidentene George W. Bush og Ronald Reagan, og også tidligere Trump-ansatte.

Bakgrunnen for ønsket om et utbryterparti skal være misnøye med at Det republikanske partiet ikke tar avstand fra sin nylig avgåtte president Donald Trump.

Forrige fredag skal over 120 personer ha deltatt i et Zoom-møte om temaet. Her skal de ha diskutert muligheten for å danne et parti basert på respekt for loven og grunnloven, prinsipper de mener er blitt kastet til side under årene med Trump.

Noen av navnene som ble diskutert, skal ha vært «The Integrity Party» eller «The Center Right Party».

Det pågår nå en riksrettssak i Senatet mot USAs tidligere president. Han er tiltalt for å ha oppildnet til den voldelige stormingen av Kongressen 6. januar:

Reuters har snakket med Evan McMullin, som sier at han arrangerte Zoom-møtet sammen med andre tidligere republikanske tjenestemenn.

McMullin stilte til valg som uavhengig ved presidentvalget i 2016 for å prøve å hindre Trump i å bli president, og har tidligere vært rådgiver for Det republikanske partiet.

– Store deler av partiet er radikalisert og de truer USAs demokrati. Partiet må forplikte seg til sannheten, til fornuft og grunnleggende ideer, ellers er det åpenbart at noe nytt må til, sier han til Reuters.

Gruppen skal være spesielt misfornøyde med at republikanerne i Kongressen ikke ser ut til å ville stille Trump til ansvar etter stormingen av Kongressen, og dømme ham i den pågående riksrettssaken.

Nyhetsbyrået skriver at de har fått samtalen og innholdet i den bekreftet av tre andre tjenestemenn, men at disse har bedt om å være anonyme.

SPLITTENDE FIGUR: USAs tidligere president Donald Trump. Foto: Kevin Lamarque / REUTERS

Et flertall av deltakerne i det omtalte Zoom-møtet skal ifølge McCullins ha uttrykt støtte for å danne et nytt parti. De skal også ha diskutert muligheten for å danne en gruppe som kan operere på innsiden eller utsiden av Det republikanske partiet.

Trump-rådgiver: – Tapere

Blant de andre deltakerne i samtalen var ifølge Reuters John Mitnick, som var juridisk direktør ved USAs sikkerhetsdepartement under Trump og den tidligere republikanske kongressrepresentanten Charlie Dent. Elizabeth Neuman og Miles Taylor, som også arbeidet i sikkerhetsdepartementet under Trump, skal også ha deltatt.

Jason Miller, en av Donald Trumps talspersoner, fnyser av de angivelige samtalene om å danne et nytt parti fritt for den tidligere presidenten.

– Disse taperne forlot Det republikanske partiet da de stemte på Joe Biden, sier han til Reuters.

Nyhetsbyrået har også tatt kontakt med Det republikanske partiet, som viser til en tidligere uttalelse fra styreleder Ronna McDaniel.

– Om vi fortsetter med å angripe hverandre og fokuserer på å angripe andre republikanere, om vi har uenigheter innad i partiet, da mister vi 2022, sa hun til Fox News i januar.

Det ble tidligere spekulert i om Donald Trump selv ville bryte ut og danne et nytt parti. Dette ble senere avkreftet.