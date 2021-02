Brødrene fra helvete

Nå forteller etterlatte og øyenvitner til VG om det lovløse marerittet.

Da Libyas diktator Muammar Gaddafi våren 2011 blir dratt frem fra et kloakkrør og drept, håpet folket på en lysere fremtid.

Men i ørkenbyen Tarhuna vil seks brødre det helt annerledes.

De beskrives som fattige og lite betydningsfulle, men Kani-navnet skal snart bli kjent. Og fryktet.

I stedet for en fortsettelse av det håpefulle arabiske folkeopprøret, skal innbyggernes drøm om et bedre liv aldri få grobunn i det karrige landskapet.

Hverdagen deres blir forfølgelse, tortur og drap i en lovløs verden styrt av en brutal søskenflokk. Mange etterlatte vet fortsatt ikke hva som har skjedd med deres kjære.

Først nå, mens døde graves opp av sanden, er den grusomme historien i ferd med å bli kjent for verden. Hvordan kunne det skje?

– Dette er et annet nivå av grusomhet, sier Wadeh Alkish (32).

Han glemmer aldri synet som møtte ham da han kjørte inn i Tarhuna. Han følte han hadde ankommet en spøkelsesby.

Gjennom de siste ti årene i har han sett mye vondt i hjemlandet sitt:

Han har vært ambulansearbeider i frontlinjen i brutale bykriger. Og som ansatt i Røde Halvmåne har han plukket opp druknede mennesker halvveis begravet i sanden på Libyas strender - døde i forsøket på å finne et bedre liv i Europa.

Foto: Privat

Men det han ser i Tarhuna er noe helt annet.

Massegravene som strekker seg over store områder forteller en bekmørk historie.

– Menneskene vi finner her er ikke drept i krig eller av drukning. De er ofre for en brutal gruppe menn, drept av kriminelle. Det er mange måter å dø på, men ingen fortjener å bli gravlagt som dette, med klærne de gikk i, kastet fra en pickup og dumpet på toppen av andre kropper, sier han til VG over telefon.

Hver dag tar 32-åringen på seg maske, hansker og en heldekkende dress, og går ut i det knusktørre landskapet for å identifisere døde.

Foto: MAHMUD TURKIA / AFP

Så langt har han vært med på å grave opp 20 massegraver. Totalt har han og kollegaene funnet 135 kropper.

Blant dem er åtte av familiemedlemmene til Ali Farag Jaballa (30).

På to dager forsvant nesten alle familiens menn.

Først ble en av dem skutt og drept ved sin egen inngangsdør. I begravelsen dagen etter stormet væpnede menn gravlunden.

Ti familiemedlemmer – fedre, brødre, onkler og fettere – fikk våpen rettet mot seg og ble kjørt vekk.

I februar i år ble levningene til åtte av dem gravd opp og identifisert. De var alle skutt - minst én viste tegn til brutal tortur.

Ali holder de beryktede Kani-brødrene ansvarlige.

– Vi er fortsatt redde. Vi sover ikke om natten. Psykologisk er vi helt knust, sier han til VG over telefon fra ørkenbyen.

Det hele startet med det massive folkelig opprøret i Libya for ti år siden.

Det arabiske folkeopprøret, som allerede hadde felt autoritære ledere i Tunisia og Egypt, var kommet til Libya. I den østlige byen Benghazi tok folket til gatene. Enorme protester mot en av de mest brutale diktatorene i nyere tid - Muammar Gaddafi – spredte seg. Opprøret ble raskt voldelig da demonstrantene ble møtt med skarpe skudd, og selv tok til våpen mot regjeringshæren.

Gaddafi lovte å knuse opprøret. Hans hær skulle gå fra «dør til dør» for å renske unna statens fiender.

I mars vedtok FNs sikkerhetsråd å etablerte en flyforbudssone over Libya og åpnet for bruk av «alle nødvendige midler» for å beskytte sivile.

Foto: GORAN TOMASEVIC

Fly fra NATO gikk få dager senere til angrep mot libyske regjeringsstyrker, som var på vei til opprørshovedstaden Benghazi.

Seks norske kampfly slapp 588 bomber mot en rekke mål i månedene som fulgte – blant annet mot Gaddafis palass i hovedstaden Tripoli.

Som følge av den massive luftstøtten rykket de libyske opprørene fram på frontlinjen og i oktober ble Muammar al-Gaddafi funnet i et kloakkrør etter å ha flyktet fra Tripoli.

Foto: ESAM OMRAN AL-FETORI / X02867

Han ble drept kort tid etterpå.

I ørkenbyen Tarhuna skal diktatorens fall få uante konsekvenser. Med en kynisk plan griper seks brødre muligheten.

Deres vei inn i mørket, ble gjort mulig av de helt spesielle omstendighetene:

Brødrene var blant de få i Tarhuna som gjennom 2011 hadde støttet opprørerne i kampen mot Gaddafi, og etter hans død holdt Gaddafis tilhengere i byen seg i skjul eller holdt en svært lav profil.

Det gjorde alt lettere for Kani-brødrene.

I det stille startet de å ta ut rivaliserende familier i hjembyen.

BBC, som også har ettergått brødrenes historie, har identifisert seks av de syv brødrene. Lederen var Mohammed al-Kani, til venstre i bildet under.

De to mest fryktede drapsmennene skal ha vært Mohsen og Abdul-Rahim.

Noen av brødrene og de verste drapsmennene. Leder til venstre, Mohammed, og Mohsen og Abdul-Rahim.

Sakte, men sikkert, bygde de opp en mektig militsgruppe med flere tusen væpnede menn i sine rekker. Fra 2014 hadde de total kontroll i Tarhuna.

Brødrenes milits ble støttet av regjeringenen i hovedstadenTripoli, som igjen var støttet av FN og store deler av verdenssamfunnet.

Tarhunas geografiske posisjon som innfartsåre fra Sahara-ørkenen mot Tripoli, gjorde også at brødrene tjente store penger på menneskehandel.

Titusener av migranter og flyktninger fra lenger sør i Afrika reiste gjennom Sahara og Tarhuna på vei mot Middelhavskysten.

Ved å kontrollere transportruten og strømmen av mennesker ble også brødrene rike.

Samtidig utpresset de innbyggere og tvang dem til å overføre eiendommer og land. De som gjorde motstand ble møtt med vold og henrettelser, forteller Hanan Salah til VG.

– De kontrollerte politiet og rettsvesenet i byen. Alt var styrt av dem - som en kriminell familiebedrift, sier hun.

Salah er researcher i Human Rights Watch og har nylig skrevet en større rapport om krigsforbrytelsene i Tarhuna.

I 2017 holdt brødrene en militærparade gjennom Tarhunas gater. Maskerte menn satt på toppen av pickup-biler med tunge våpen. Paraden viste også frem noe annet brødrene brukte for å skape frykt i byen - to fullvoksne løver.

En innbygger som var til stede under paraden forteller til VG:

– Det var en oppvisning i makt og styrke. Kani-brødrene ville vise seg frem for å skremme befolkningen, sier vitnet.

Han sier videre at brødrene kjøpte løvene da de var små og temmet dem. De skal etter de vokste opp ha blitt brukt som torturinstrument i avhør, men ifølge folk i byen skal løvene også ha blitt matet med kroppene til brødrenes fiender.

I tiden etter paraden opplevde stadig flere familier at slektninger forsvant.

Vitner og familiemedlemmer har senere fortalt at det sjeldent var noe klart motiv bak bortføringene - annet enn at ofrene tilhørte mektige og velkjente familier.

– Historien om Kani-brødrenes styre i Tarhuna, er som et mikrokosmos av det som skjedde med Libya etter 2011 generelt, sier Hanan Salah i Human Rights Watch til VG.

Hun forteller at det oppsto en komplett mangel på lov og orden da sentralmakten forsvant.

– Samtidig var det, noe det fortsatt er, et totalt mangel på rettslig ansvar. Det tillot en gruppe brødre å ta makten i en by og gjøre akkurat som de ville. Tarhuna er et eksempel på et absolutt anarki, sier hun.

I 2019 skjedde det en dramatisk utvikling i Libyas brutale borgerkrig. Plutselig ble Kani-brødrene og Tarhuna en svært viktig brikke i spillet om Libya.

Landets mektigste krigsherre Khalifa Haftar hadde full kontroll over østlige Libya. Nå følte han seg også sterk nok til å forsøke å ta resten.

Hans hær og allierte militser begynte en massiv angrepskrig for å innta Vest-Libya og Tripoli.

I ryggen hadde han mektige internasjonale allierte: Russland, Egypt, De forente arabiske emirater og til en viss grad Frankrike.

Fakta om konflikten i Libya Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre Nato-land styrtet Muammar Gaddafis regime i 2011. * En rekke militsgrupper har med støtte fra ulike land siden kjempet om makten i landet, noe som har bidratt til å gjøre Libya til et senter for menneskehandel og et brohode for flyktninger og migranter som forsøker å ta seg sjøveien til Europa. * Som ledd i en FN-støttet fredsprosess ble det i februar 2016 oppnevnt en regjering, som ledes av Fayez al-Sarraj. * Opprørsgeneralen Khalifa Haftar og hans mektige LNA-milits kontrollerer de østlige delene av landet og innledet i april 2019 en offensiv for å gripe makten i Tripoli. * Tyrkia har sendt soldater for å støtte Sarrajs internasjonalt anerkjente regjering. * Haftar støttes av Egypt, De forente arabiske emirater, Saudi-Arabia og Jordan, og LNA-militsen har også tusenvis av utenlandske leiesoldater i sine rekker, blant annet fra Russland, Syria og Sudan. * 12. februar 2020 vedtok FNs sikkerhetsråd en resolusjon med krav om at de stridende partene i Libya forplikter seg til en varig våpenhvile. * 23. oktober 2020 undertegnet partene en våpenhvile, og utenlandske styrker fikk tre måneders frist til å forlate landet. * 28. januar 2021 var fristen ute og Sikkerhetsrådet vedtok en ny resolusjon med krav om øyeblikkelig tilbaketrekning. Vis mer

For de opportunistiske Kani-brødrene ble dette en mulighet de kunne å utnytte:

De svek sine tidligere allierte, den internasjonalt anerkjente regjeringen i Tripoli, og inviterte krigsherrens hær til Tarhuna for å bruke byen som base for angrepet på hovedstaden.

Angrepet på Tripoli viste seg å være en enorm feilvurdering.

Til tross for at Haftar hadde mektige støttespillere, klarte han ikke å innta byen og det oppsto heller en blodig stillingskrig.

Mens Kani-brødrene og Haftars styrker ble drevet tilbake, ble stadig flere sivile drept. Familiene til de forsvunnede sørget i det stille - i frykt for brødrenes milits.

I juni tok regjeringsstyrkene også over Tarhuna.

Tre av Kani-brødrene var drept. De fire gjenlevende la på flukt mot østlige Libya – der de kanskje fortsatt befinner seg.

Brødrenes marerittstyre i byen var over. Livredde innbyggere kunne igjen puste.

Ali Farag Jaballa (30) og familien som mistet elleve familiemedlemmer, lever hver dag med traumene fra de siste årene.

Det er vondt at fire av de fryktinngytende brødrene kom seg unna.

– Alt vi ønsker nå er at de skal pågripes og bli stilt for den internasjonale straffedomstolen i Haag, sier Ali.

Wadeh Alkish, som har vært med på å finne de drepte, er frustrert og illsint på alle som lot kaoset utfolde seg i Libya.

– Jeg støttet opprøret, jeg var med å stå opp mot Gaddafi i 2011, men jeg angrer. Vi ble lurt til å tro at vi skulle få frihet og rettferdighet i landet vårt. NATO, som hjalp oss med luftstøtte, sviktet oss etterpå. Etter bombingen etterlot de befolkning i et kaos, uten vilje til å hjelpe. Nå, ti år senere, ser vi et totalt anarki, sier han.

Familier prøver å finne gjenstander etter deres familiemedlemmer i identifiseringssenter i Tarhuna. Foto: STR / EPA

Den unge libyeren sier at jobben han nå gjør i Tarhuna er viktig for ham.

– Jeg ønsker å gi de døde den verdigheten de aldri fikk da de ble drept. Med ordentlige begravelser gir vi disse menneskene en annen sjanse til finne fred i etterlivet, avslutter han.