SAND OG SNØ: Sanden farget himmelen over Les Crosets i Sveits lørdag. Foto: Phil Brown

Sandstorm i Alpene: − Så ut som en annen verden

I store deler av Alpene og Pyreneene har det snødd sand fra Sahara. Et teppe av gul ørkensand som har lagt seg over fjellene skaper apokalyptiske skibakker.

Publisert: Nå nettopp

– Det så ut som en annen verden. Som et filter fra 60-tallet.

Det forteller Isa Aguiar (49) fra Andorra til VG. Hun har dokumentert hvordan Grau Roig, en del av skianlegget Grandvalira i Andorra, har blitt forvandlet av en ørkensandstorm som har truffet de fjellene.

Aguiar forteller at hun først bare trodde det var en tåkete dag. Aguiar stusset over dette, ettersom hun mener det sjelden er tåkevær i området. Da tåken la seg, fikk hun seg en overraskelse:

– Litt senere var det helt surrealistisk å se fargen på snøen og alle bilene som hadde fått sand på seg, forteller hun videre.

Slik så skibakken i Andorra ut på lørdag:

forrige









fullskjerm neste FARGELAGT: Skibakken i Andorra var farget lys rosa lørdag da været klarnet lørdag morgen.

Aguiar er født og oppvokst i Andorra, et lite land mellom Frankrike og Spania i den østlige delen av fjellkjeden Pyreneene.

Hun forteller at det ikke uvanlig at med mindre vindkast med sand fra Sahara-ørkenen. Men ifølge Aguiar har ikke de ikke sett denne mengden sand fargelegge landskapet på nærmere 50 år.

Fenomenet er også observert og dokumentert i Frankrike og Sveits.

Skiinstruktøren Phil Brown var på tur i Les Crosets i Sveits lørdag, og tok disse bildene:

forrige









fullskjerm neste GYLDENT: Sanden farget himmelen gul i Les Crosets i Sveits lørdag.

– Jeg har sett sand i snøen flere ganger, men ikke sand som holder seg i luften slik vi så i går, sier Brown til VG.

I Vallee de Chamonix i Frankrike fanget en fotograf Jeanne Accorsini opp det neongule lyset som hang over byen og hvordan sanden hadde lagt seg på bilene i byen:

forrige





fullskjerm neste Vallee de Chamonix i Haute Savoie i Frankrike opplevde også sandstormfenomenet på lørdag.

– Det skjer fra tid til annen, at sand virvles opp i atmosfæren og følger værsystemene før det kommer ned som nedbør. Det er et ganske vanlig fenomen, men jeg vet ikke om det er så vanlig at det skjer i alpene, sier vakthavende meteorolog Rafael Escobar Løvdahl til VG.

Han mener det kalde været den siste tiden kan ha bidratt til å forsterke fenomenet.

– Sirkulasjonen i atmosfæren preges av kraftige lavtrykk inn mot Mellom-Europa, sier Løvdahl.

Også i Tyskland er fenomenet fanget opp på film: