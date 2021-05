PÅ SCENEN I UTAH: Den republikanske senatoren Mitt Romney talte under et toppmøte i West Valley City lørdag. Foto: Rick Bowmer / AP

Reagerer på buing mot Mitt Romney: − Jeg ble forferdet

Den republikanske senatoren Mitt Romney ble i helgen buet på og kalt «forræder» under partiets toppmøte i hjemstaten Utah. Partifelle Susan Collins mener takhøyden i partiet er blitt for lav.

Av Ingrid Hovda Storaas

Den republikanske senatoren Mitt Romney ble ikke tatt varmt imot av partifeller i sin egen hjemstat Utah lørdag.

Da han gikk på scenen foran over 2100 delegater under partiets delstatsmøte, ble han møtt med buing og skjellsord som «forræder» og «kommunist» fra salen, skriver lokale Salt Lake Tribune.

Årsaken er at Romney gjentatte ganger har kritisert USAs tidligere president Donald Trump. Han var blant annet en av syv republikanske senatorer som stemte for å stille Trump for riksrett for hans rolle i stormingen av Kongressen 6. januar.

Trump ble til slutt frikjent i riksrettssaken i Senatet.

– Er dere ikke flaue? sa Romney fra scenen mens skjellsordene haglet, skriver Salt Lake Tribune.

– Jeg er en mann som sier det han mener, og dere vet at jeg ikke var en fan av vår tidligere presidents karakter-problemer.

– Ga mot til demokrater

Buingen skal først ha tatt slutt da partiets utgående formann Derek Brown ba delegatene om på vise Romney respekt.

– Ja, dere kan bue alt dere vil, men jeg har vært en republikaner hele mitt liv. Faren min var guvernør i Michigan og jeg var den republikanske presidentkandidaten i 2012, sa Romney videre.

Til tross for den verbale motstanden slapp senatoren så vidt helskinnet fra et forsøk på å formelt irettesette ham for stemmen han avga i riksrettssaken, skriver Guardian. Avstemningen endte med 798 mot 711 stemmer blant partiets delstatsdelegater.

Romney er den eneste republikanske senatoren som har stemt for å stille Trump for riksrett to ganger.

– Dette var en prosess som ble drevet av demokrater som hater Trump. Romneys stemme i den første riksrettsavstemningen ga mot til demokrater som fortsatte å trakassere Trump, sier delegat Don Guymon fra fylket Davis, som sto bak forslaget, til nyhetsbyrået AP.

PARTIFELLER: De republikanske senatorene Mitt Romney og Susan Collins. Foto: TOM BRENNER / X06967

Republikanernes tidligere president Donald Trump og hans støttespillere har fortsatt et kraftig grep om Det republikanske partiet, skriver CNN.

Ifølge en ny meningsmåling fra kanalen tror 70 prosent av republikanere at USAs sittende president Joe Biden ikke egentlig fikk nok stemmer til å vinne valget. Dette har blitt tilbakevist av flere rettsinstanser.

Kritikk etter Biden-hilsen

Romney får imidlertid støtte fra sin kollega i Senatet Susan Collins. Republikaneren fra Maine stemte også sammen med demokratene for å stille Trump for riksrett.

– Jeg ble forferdet, sier hun til CNN om måten Romney ble tatt i mot på i Utah.

– Vi må ha rom for flere synspunkter. Vi er ikke et parti som er ledet av bare én person, sier hun videre.

Collins kommer også med støtte til Liz Cheney, som er republikanernes tredje mektigste i Representanenes hus. Hun stemte også for å stille Donald Trump for riksrett etter stormingen av Kongressen, og flere partifeller har tatt til orde for at hun bør fjernes fra makten.

– Hun gjorde det hun mente var rett. Jeg hyller henne for det, sier Collins.

FÅR KRITIKK FOR DETTE: Den republikanske kongressrepresentanten Liz Cheney hilser på den demokratiske presidenten Joe Biden med en såkalt «fist bump» i Representantenes hus 28. april. Foto: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kritikken mot Cheney har blomstret opp etter at hun hilste på den demokratiske presidenten Joe Biden med en såkalt «fist bump» før hans tale i Kongressen 28. april.

Kongressrepresentanten tok til Twitter for å forsvare seg mot kritikken:

– Jeg er sterkt uenig i Joe Bidens politikk. Men når presidenten tar kontakt for å hilse på meg i Representantenes hus, vil jeg alltid svare på en sivilisert, respektfull og verdig måte. Vi er ulike politiske partier, ikke svorne fiender. Vi er amerikanere, skrev hun.