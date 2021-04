HARDHENDT: Hviterussisk opprørspoliti pågriper en demonstrant under en demonstrasjon i Minsk i november 2020. Foto: AP

Hanna (32) vil kvitte seg med Lukasjenko: − Det er farlig, men vi skal kjempe videre

Snart åtte måneder etter det omstridte valget har ikke hviterusserne gitt opp å kvitte seg med president Aleksandr Lukasjenko (66).

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

– Vi er klare til å ta til gaten igjen, men vi er forvirret og frustrert. Og vi vet at det er farlig, sier forfatteren og aktivisten Hanna Komar (32) i et intervju med VG.

– Kanskje blir vi bare pågrepet og slått. Og ikke mer. Men det kan også skje at vi kan bli skutt på, torturert og voldtatt. Vi er klar over at det kan skje. Det er farlig, men vi skal kjempe videre, fortsetter Komar.

Opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja og hennes folk hevder at følgende tall gjelder siden valget den 9. august:

32.000 mennesker har blitt pågrepet.

2500 kriminalsaker har blitt åpnet mot demonstranter.

1000 tilfeller av tortur har blitt dokumentert av menneskerettighetsorganisasjoner.

290 mennesker sitter nå nå som politiske fanger i Hviterussland.

Aleksandr Lukasjenko, som har styrt Hviterussland siden 1994 og ifølge valgkommisjonen ble gjenvalgt i august 2020, har tilsynelatende ingen planer om å følge oppfordringene fra inn- og utland om å trekke seg.

FORFATTER: Hanna Komar. Foto: Privat

Hanna Komar fikk nylig Den norske Forfatterforenings ytringsfrihetspris. Hun har selv opplevd å bli pågrepet under demonstrasjonene, som særlig raste tidlig på høsten i 2020. Den kalde vinteren har holdt folk innendørs.

Hun innrømmer overfor VG at en del av dem som tok til gatene sist høst, sliter med å finne motivasjon til å gjøre det samme nå.

– De som er rundt meg, er aktive og har ingen planer om å gi opp selv om ikke alt har gått som vi har tenkt. Vi gir ikke opp. Det var veldig flott i høst da folket, oss, samlet oss mot regimet.

les også Bekvemmelig hemmelighetskremmeri

– Men det finnes også dem som nå har gitt opp og gått tilbake til «sitt vanlige liv», i den grad det er mulig. Som vil late som om ingenting har skjedd. Fordi de ikke tror at den endringen som vi ønsker, er mulig nå. Det store målet – at Lukasjenko skal gå av og at vi skal kunne velge en ny president – og kanskje endringer i konstitusjonen.

Komar fortsetter:

– Og at alle de kriminelle i dagens illegitime regime og de som har deltatt i grusomhetene de siste syv-åtte månedene skal måtte stå til rette for det og bli fengslet; dommerne, politifolkene, politikerne, Lukasjenko selv.

– Men det er mange som har blitt desillusjonert og ikke tror det er mulig å oppnå. De ser ikke at protestene er effektive.

PRESIDENTER: Hviterussiske demonstranter sier hva de synes om duoen Putin/Lukasjenko. Men hva mener egentlig den russiske presidenten om Hviterusslands leder? Foto: VALENTYN OGIRENKO / X03345

Forfatteren sier at aktivistene løper en risiko bare de skal i butikken og handle. Hun forteller om folk som blir oppsøkt hjemme av politiet og fratatt gjenstander og sparepenger.

– Vi er klar over at hæren og opprørspolitiet og alle er klare til å stoppe våre protester.

Hanna Komar klandrer ikke de som har gitt opp.

– At de er likegyldig, betyr ikke at folk støtter regimet. De er bare utslitt av fattigdommen og undertrykkelsen. De har bare ikke tro på det. De lever i en «innlært hjelpeløshet», mener hun.

les også Den russiske bjørnen

– Jeg frykter det verste for hvordan Lukasjenko vil slå ned på dette, skriver en annen av aktivistene i en melding til VG.

– Jeg er livredd, fortsetter hun.

– Situasjonen er fortsatt anspent. Lukasjenko har valgt den voldelige måten å angripe fredelige demonstranter på – ved bruk av bevæpnet politi, spesialstyrker og tunge militær utstyr. Arrestasjoner pågår daglig, sier Inna Sangadzhieva i Helsingforskomiteen til VG.

SAMMENLIGNER: Denne kvinnen i Minsk holder en plakat der det står at «Jeg vil ikke at mine barn skal bo i «Nord-Korea»». Foto: Evgeniy Maloletka / AP

– Hvordan foregår protestene nå?

– De fortsetter – men på en annen måte. Folk protesterer i sine bakgårder, de henger ut hvite-røde flagg, enkelte streiker fortsatt ved fabrikker, informasjonen spres via sosiale medier og telegramkanaler. Protestene har flyttet til «undergrunnen» og blitt mer «partisanaktige». Folk viser ulydighet i hverdagen. Det kan sammenlignes med Norge under okkupasjonen av nazistene.

Når VG spør om hvordan Vladimir Putin og Kreml ser på Lukasjenko nå, svarer hun med et russisk ordtak:

– Putin ser på Lukasjenko – som vi sier på russisk – «som en drittsekk, men han er vår drittsekk». Forholdet mellom dem har lenge vært preget av gjensidig mistillit. Putin skulle gjerne bytte Lukasjenko med en annen lojal og kontrollerbar kandidat – men det spørs om det er for sent.

– Hva tenker Lukasjenko om dette?

– Lukasjenko har nok forventet mer støtte fra Putin. Men Lukasjenko har mistet sin legitimitet for godt, og dette forstår også Kreml. Mengden av protester siden valget i august 2020 har vært en overraskelse også for Putin – og representerer en hodepine. Putin sitter jo i samme båt: Det har vært store protester etter arrestasjonen av Aleksej Navalnyj, sanksjonene utvides – og verst av alt: visjonene for fremtiden uteblir.

Inna Sangadzhieva forteller at «Putins metode», grunnlovsendringen som gjør at han nå kan sitte til 2036, har blitt antydet også for Lukasjenko. Og bruke de samme repressive lovendringer som Moskva bruker mot sin opposisjon.

VESTLIG STØTTE: Erna Solberg er blant de mange vestlige lederne som vist støtte til opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja, som hevder at hun vant valget i august 2020. Foto: Helge Mikalsen

Det har i over 20 år vært en løselig union mellom Hviterussland og Russland.

– Jeg tror ikke det blir noen videre integrasjon mellom de to landene. Hverken Lukasjenko eller Putin har kontroll over intern situasjon i egne land, det er derfor begge ledere satser på politi og paramilitære grupper for å forsvare seg – mot hva? Mot de endringene som har skjedd i begge landene, som er både modernisert, krever respekt for sine valg og ikke ønsker seg tilbake til Sovjet-tiden.

les også Lukasjenko blir fratatt ishockey-VM

– Opposisjonen i Hviterussland synes ikke like aktiv som før?

– Opposisjonen har allerede vist seg til å være sterk og samlet, særlig i fjor høst, de har klart til å få ut hundretusenvis av folk på gaten! Vi må huske på at Lukasjenko har alltid, ved alle gjennomførte valg, arrestert eller forfulgt opposisjonsledere. I fjor gjorde han en «tabbe» ved å la en lærer – og kona til en politisk fange – registrere seg som presidentkandidat og samle opposisjonen. Svetlana Tikhanovskaja ble tvunget til utlandet, men hun har vokst betydelig som en politiker og har fjernet nesten all legitimitet hos Lukasjenko. Folk er stolte av henne, som blir møtt av EU-ledere og Erna Solberg. De er uredde, de viser solidaritet, de samler finansiell støtte til arbeiderne i streik, til politiske fanger – og sanksjonene mot regimet utvides.

Inna Sangadzhieva innrømmer at opposisjonen sliter ved at viktige ledere er fengslet eller har flyktet til utlandet, og at corona-pandemien gjør alt enda vanskeligere.

– Opposisjonen jobber som en slags skyggeregjering, og de har formulert tydelige krav om at Lukasjenko må gå av, politiske fanger må løslates og nytt valg. Men samtidig er det viktig at de kommer med klare visjoner for hvordan Hviterussland skal bli etter Lukasjenko, mener eksperten i Helsingfors-komiteen.