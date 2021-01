SELVSIKKERT FARVEL: Donald Trump og Melania på militærflyplassen i Maryland, der han takket av som president. Foto: STEFANI REYNOLDS/ POOL / BLOOMBERG POOL

Amerikanske medier: Trump har snakket om å starte nytt parti

Donald Trumps tid som president i USA er over, og han har brent broer til Det republikanske partiet. Men han skal allerede ha planer om å stifte et nytt parti eller starte en politisk bevegelse.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Noe av det siste Donald Trump gjorde som president var å legge ut en 19 minutter lang video der han skrøt uhemmet av hva han hadde fått til. Han avsluttet på følgende vis: «Bevegelsen vi har startet, har så vidt begynt».

I sin aller siste offentlige opptreden fortsatte han i samme spor:

– Så, et farvel, vi elsker dere og vi kommer tilbake i en eller annen form, sa Donald Trump i en avskjedsseremoni.

Omtrent de samme ordene brukte Trump da han for første gang erkjente at han kom til å gå av som president, i etterkant av angrepet på kongressbygget i Washington D.C. den 6. januar.

Du kan se hele den 19 minutter lange talen i klippet under:

– Viser ambisjoner

Professor i statsvitenskap, amerikanske Todd Landman, har analysert den 19 minutter lange talen til Trump for VG, og mener den tydelig viser at Trumps politiske ambisjoner ikke er over.

– Han er fortsatt tiltrukket av fremtidige politiske ambisjoner, men han er allerede 74 og vil være like gammel som Biden i 2024, så det kan være han vil vurdere det som for gammel til å bli president, tror Landman.

– Den mest rasjonelle strategien er å bygge en ny bevegelse som er kritisk til eksisterende institusjoner og så bane vei for at en annen leder fra denne bevegelsen utfordrer Demokratene i 2024, utdyper han.

les også SPESIAL: Donald Trump: Verdens farligste ekspresident?

Trumps støtte blant amerikanerne stupte på slutten av hans dramatiske fire år som president. At han nektet å anerkjenne nederlaget og oppildnet sine tilhengere til å marsjere mot Kongressen falt i dårlig jord.

Men, de samme tallene viser at det tross alt fortsatt var 39,7 prosent av amerikanerne som helt på tampen mente at Trump gjorde en god jobb. Med andre ord: Trump har kanskje mistet Twitter-kontoen sin, men han har fortsatt flere titalls millioner av tilhengere.

Demokratene håper å kunne stenge ham ute fra alle fremtidige politiske verv ved å felle ham i riksrett, men der vil de trenge støtte fra så mange som 17 republikanske senatorer.

les også BAKGRUNN: Det rakner for republikanerne uten Trump

– Nytt parti

I det republikanske partiet koker det: Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, har gått ut og lagt skylden på Trump for angrepet på Kongressen. I resten av partiet pågår det en heftig debatt, der skillet går mellom dem som vil vende Trump ryggen, og de som fortsatt er lojale.

Nå tyder stadig mer på at Trump planlegger å bryte med Det republikanske partiet. Ifølge CNN og Wall Street Journal har Trump diskutert å lansere sitt eget parti – «Patriots Party».

Det blir også spekulert i at Trump kan finne på å gi hans tidligere rådgiver og sjefstrateg Steve Bannon en rolle i det nye partiet. Bannon ble i natt benådet av Trump.

Den omstridte eks-rådgiveren var tiltalt for underslag og svindel, og ble pågrepet om bord på en kinesisk luksusyacht i august. Rettssaken har enda ikke funnet sted, og Bannon benådes derfor uten at han er dømt.

PROFESSOR: Todd Landman er fakultetsleder og underviser i statsvitenskap ved Nottingham University. Foto: Privat

Misforstått patriotisme

Professor Landman mener Trumps avskjedstale viser at han er ekstremt opptatt av sitt ettermæle, men påpeker at «karakterkortet» Trump gir seg selv inneholder mange punkter som ikke understøttes av fakta.

Landman mener også at Trumps henvisning til «Make America Great Again» som en storslått bevegelse svekkes av at han tross alt ikke vant valget.

– Trump har i hvert fall et misforstått syn på hva ekte patriotisme er. Men denne falske fortellingen er like fullt veldig tiltrekkende for hans tilhengere, og kan danne grunnlag for en politisk bevegelse, forklarer Landman.

– Utfordringen for en slik bevegelse vil være å skaffe nok tilhengere og å være bærekraftig over tid. Bruken vold under opptøyene den 6. januar, og den skamløse oppførselen man ble vitne til, vil være vanskelig å svelge for mange, fortsetter han.