VURDERER PORTFORBUD: I Nederland vurderer politikerne å innføre portforbud i kampen mot den britiske virusvarianten. Foto: RAMON VAN FLYMEN / ANP

Land i Europa slår alarm om den britiske virusvarianten: − Ikke under kontroll

Den britiske virusvarianten sprer seg i Nederland og Belgia. Ekspertene i begge land mener det er for sent å stoppe den.

Publisert: Nå nettopp

– I det øyeblikket vi kunne se utsiktene til et normalt og fritt liv, blir vi konfrontert med en ny fare.

Ordene tilhører Belgias folkehelseminister Frank Vandenbroucke, da han 14. januar redegjorde for den britiske virusvarianten under en spørretime. Det skriver De Morgen.

Den britiske virusvarianten er allerede i omløp i Belgia. Det er umulig å stoppe det nå, ifølge ekspertene i landet.

110 personer med tilknytning til samme sykehjem har fått påvist virusvarianten, ifølge Nieuwsblad.

63 er beboere, 38 er ansatte og de resterende bor i omsorgsboliger med tilknytning til sykehjemmet. Fire beboere har dødd etter de ble smittet.

I tillegg er minst fire skoler er stengt som følge av ulike utbrudd med den britiske virusvarianten.

Brøt karanteneplikten – 5000 i karantene

Et av de større utbruddene i Belgia knyttes til en kvinne som ble smittet på skiferie. Kvinnen er mor til en elev ved en barneskole i Edegem, iføkge Nieuwsblad.

Moren ventet ikke på det andre prøvesvaret og brøt karanteneplikten. Hun smittet datteren sin, som igjen smittet en annen elev ved skolen. Denne eleven smittet igjen sin mor som er lærer ved en ungdomsskole.

Begge skolene er nå stengt. Over 5000 personer er i karantene som følge av utbruddet. Mandag og tirsdag skal flere hundre elever og andre testes.

UTBRUDD: Ved denne barneskolen i Egedem i Belgia startet utbruddet. Foto: KRISTOF VAN ACCOM / Belga

Belgiske myndigheter har startet et pilotprosjekt i provinsen Antwerpen. Ifølge De Standaard viser prosjektet foreløpig at samtlige husstandsmedlemmer, i husstander der smitten har kommet inn, er blitt smittet.

– Det viser hvor eksplosivt det er, og hvor fort det går. Jeg har forhørt meg med kolleger i England, Tyskland, Nederland og Sveits. De ser det samme fenomenet. Det gjør dem ganske pessimistiske. De frykter en ny pandemi, sier professor i mikrobiologi ved Universitetet i Antwerpen Herman Goossens til avisen.

Han sier til De Morgen at varianten er så smittsom at den ikke kan stoppes.

Firedoblet på ti dager

6. januar meldte det nederlandske folkehelseinstituttet (RIVM) at antall personer som har fått påvist den britiske virusvarianten steg fra elleve til 50.

Lørdag hadde antallet steget til over 200. Det tilsvarer en firedobling på ti dager.

Kun et fåtall av tilfellene har en direkte link til Storbritannia, ifølge Algemeen Dagblad.

Utbruddsgruppen til det nederlandske folkehelseinstituttet, Outbreak Management Team (OTM), uttalte mandag at de er svært bekymret for spredningen av den britiske virusvarianten i Nederland.

«Spredningen av den britiske virusvarianten er ikke under kontroll», heter det i redegjørelsen.

Eksperter anslår at omkring ti prosent av alle nye tilfeller i landet skal være av den britiske varianten, ifølge RTL Nieuws.

Om en måned kan andelen øke til halvparten av alle tilfeller. OMT er bekymret for at landet vil få to epidemier samtidig: En med den britiske varianten og den med den «gamle» varianten.

Situasjonen i Nederland er for øyeblikket «sårbar», skriver OMT i en redegjørelse til kabinettet. De foreslår nye tiltak for å kontroll på den britiske og sørafrikanske varianten «frem til vi ser en gunstigere sesongeffekt på spredningen og en flokkimmunitet etter vaksinasjon og infeksjoner».

Nøyaktig hvilke tiltak som bør settes i verk er uklart. Ifølge RTL Nieuws har et portforbud blitt diskutert i lengre tid. Grunnskoler og barnehager er allerede stengt til og med 7. februar.